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https://ru.sputnik.md/20211020/facebook-olimpiyskiy-ogon-covid-45717767.html
Мир за сутки: новое имя для Facebook, олимпийский огонь и ситуация с COVID
Мир за сутки: новое имя для Facebook, олимпийский огонь и ситуация с COVID
Самая интересная информация в нашей традиционной утренней подборке: новое имя для Facebook, олимпийский огонь и ситуация с COVID
2021-10-20T09:00+0300
2021-10-20T10:10+0300
в мире
facebook
олимпийский огонь
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Компания Facebook готовится провести масштабный ребрендинг и даже изменить свое название. Об этом сообщил портал Verge со ссылкой на источники, пишут Известия.По информации портала, об изменениях будет объявлено уже на следующей неделе на ежегодной конференции компании, которая пройдет 28 октября. При этом источник не исключил, что о ребрендинге может быть объявлено и раньше.Предположительно, новое имя компании будет отражать концепцию "метавселенной", о которой глава Facebook Марк Цукерберг говорил ранее в интервью порталу. При этом в самой компании информацию о переименовании не подтвердили."Мы не комментируем слухи и спекуляции", — сказал официальный представитель Facebook Джо Осборн на вопросы СМИ.Огонь зимних Олимпийских игр доставлен в ПекинВ среду утром в Пекин был доставлен огонь зимних Олимпийских игр–2022. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Олимпийский огонь зажгли 18 октября в Древней Олимпии, на родине Олимпийских игр, после чего он был передан греческой стороной организаторам Игр в Пекине. Церемония состоялась в Афинах на стадионе "Панатинаикос", принимавшем в 1896 году первые Олимпийские игры современности, в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу и других официальных лиц.XXIV зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, там же с 4 по 13 марта пройдут и Паралимпийские игры. Китайская столица была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 241 миллиона.На утро 20 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 241 535 730. Из них 4 912 810 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (45 130 987). Следом идут Индия (34 094 373) и Бразилия (21 664 879).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 581 287), Россия (7 936 798), Турция (7 714 349), Франция (7 196 754), Иран (5 809 967), Аргентина (5 274 766) и Испания (4 990 767).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 784 227 случаев заражения, в Румынии – 1 486 264.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 319 614. Во вторник профильное министерство сообщило о 1715 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7309, выздоровело 299 214 человек.
https://ru.sputnik.md/20211004/sboy-skolko-poteryala-mirovaya-ekonomika-i-tsukerberg-iz-za-problem-s-facebook-45262820.html
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в мире, facebook, олимпийский огонь

Мир за сутки: новое имя для Facebook, олимпийский огонь и ситуация с COVID

09:00 20.10.2021 (обновлено: 10:10 20.10.2021)
255
CC BY 2.0 / Book Catalog / FacebookСоциальная сеть
Социальная сеть - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
CC BY 2.0 / Book Catalog / Facebook
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Компания Facebook готовится провести масштабный ребрендинг и даже изменить свое название. Об этом сообщил портал Verge со ссылкой на источники, пишут Известия.
По информации портала, об изменениях будет объявлено уже на следующей неделе на ежегодной конференции компании, которая пройдет 28 октября. При этом источник не исключил, что о ребрендинге может быть объявлено и раньше.
Предположительно, новое имя компании будет отражать концепцию "метавселенной", о которой глава Facebook Марк Цукерберг говорил ранее в интервью порталу.
"Мы эффективно перейдем от того, чтобы люди воспринимали нас в первую очередь не как компанию социальных сетей, а как компанию метавселенной", – заявил тогда Цукерберг.
При этом в самой компании информацию о переименовании не подтвердили.
"Мы не комментируем слухи и спекуляции", — сказал официальный представитель Facebook Джо Осборн на вопросы СМИ.
Social media - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
Общество
Дорогой сбой - сколько потеряла мировая экономика и Цукерберг из-за проблем с Facebook
4 октября, 22:12
469

Огонь зимних Олимпийских игр доставлен в Пекин

В среду утром в Пекин был доставлен огонь зимних Олимпийских игр–2022. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Олимпийский огонь зажгли 18 октября в Древней Олимпии, на родине Олимпийских игр, после чего он был передан греческой стороной организаторам Игр в Пекине. Церемония состоялась в Афинах на стадионе "Панатинаикос", принимавшем в 1896 году первые Олимпийские игры современности, в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу и других официальных лиц.
XXIV зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, там же с 4 по 13 марта пройдут и Паралимпийские игры. Китайская столица была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 241 миллиона.
На утро 20 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 241 535 730. Из них 4 912 810 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (45 130 987). Следом идут Индия (34 094 373) и Бразилия (21 664 879).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 581 287), Россия (7 936 798), Турция (7 714 349), Франция (7 196 754), Иран (5 809 967), Аргентина (5 274 766) и Испания (4 990 767).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 784 227 случаев заражения, в Румынии – 1 486 264.
Медицинский работник демонстрирует работу передвижной лаборатории по диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
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В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 319 614. Во вторник профильное министерство сообщило о 1715 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7309, выздоровело 299 214 человек.
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