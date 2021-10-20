https://ru.sputnik.md/20211020/facebook-olimpiyskiy-ogon-covid-45717767.html

Мир за сутки: новое имя для Facebook, олимпийский огонь и ситуация с COVID

Мир за сутки: новое имя для Facebook, олимпийский огонь и ситуация с COVID

Самая интересная информация в нашей традиционной утренней подборке: новое имя для Facebook, олимпийский огонь и ситуация с COVID

2021-10-20T09:00+0300

2021-10-20T09:00+0300

2021-10-20T10:10+0300

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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Компания Facebook готовится провести масштабный ребрендинг и даже изменить свое название. Об этом сообщил портал Verge со ссылкой на источники, пишут Известия.По информации портала, об изменениях будет объявлено уже на следующей неделе на ежегодной конференции компании, которая пройдет 28 октября. При этом источник не исключил, что о ребрендинге может быть объявлено и раньше.Предположительно, новое имя компании будет отражать концепцию "метавселенной", о которой глава Facebook Марк Цукерберг говорил ранее в интервью порталу. При этом в самой компании информацию о переименовании не подтвердили."Мы не комментируем слухи и спекуляции", — сказал официальный представитель Facebook Джо Осборн на вопросы СМИ.Огонь зимних Олимпийских игр доставлен в ПекинВ среду утром в Пекин был доставлен огонь зимних Олимпийских игр–2022. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Олимпийский огонь зажгли 18 октября в Древней Олимпии, на родине Олимпийских игр, после чего он был передан греческой стороной организаторам Игр в Пекине. Церемония состоялась в Афинах на стадионе "Панатинаикос", принимавшем в 1896 году первые Олимпийские игры современности, в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу и других официальных лиц.XXIV зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, там же с 4 по 13 марта пройдут и Паралимпийские игры. Китайская столица была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 241 миллиона.На утро 20 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 241 535 730. Из них 4 912 810 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (45 130 987). Следом идут Индия (34 094 373) и Бразилия (21 664 879).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 581 287), Россия (7 936 798), Турция (7 714 349), Франция (7 196 754), Иран (5 809 967), Аргентина (5 274 766) и Испания (4 990 767).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 784 227 случаев заражения, в Румынии – 1 486 264.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 319 614. Во вторник профильное министерство сообщило о 1715 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7309, выздоровело 299 214 человек.

https://ru.sputnik.md/20211004/sboy-skolko-poteryala-mirovaya-ekonomika-i-tsukerberg-iz-za-problem-s-facebook-45262820.html

https://ru.sputnik.md/20211019/delta-britanif-novyy-shtamm-koronavirus-45715381.html

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в мире, facebook, олимпийский огонь