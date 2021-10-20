https://ru.sputnik.md/20211020/gender-pol-rossiyskiy-sotsiolog-stambulskaea-konventsiea-45743110.html

Гендер или пол - российский социолог рассказала, что не так со Стамбульской конвенцией

Гендер или пол - российский социолог рассказала, что не так со Стамбульской конвенцией

Стамбульская конвенция - гендерные предрассудки или угроза традиционным семейным ценностям?

2021-10-20T18:41+0300

2021-10-20T18:41+0300

2021-10-20T18:41+0300

ратификация

конвенция

документ

гендерный

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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Основная цель Стамбульской конвенции - создание правовой базы по борьбе с насилием в отношении женщин. Тем не менее различные группы в обществе пытаются использовать ее для защиты собственных интересов, а их консервативные оппоненты боятся, что меньшинства благодаря документу получат мощный инструмент для изменения норм и правил поведения в обществе. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала российский социолог, ведущий аналитик департамента исследований ВЦИОМ Мария Макушева.Эксперт уверена, что не сама конвенция создает проблему, конфликт существует в обществе."Ничего удивительного в том, что в обществе есть разные группы. Самое триггерное — это нетрадиционная сексуальная ориентация. Эти группы пытаются использовать существующее законодательство для борьбы за свои интересы. Консервативно настроенные группы, наоборот, боятся, что меньшинства получат в руки инструмент для защиты своих прав, изменения действующего законодательства и изменения культуры", — говорит Макушева.Социолог говорит, что вокруг конвенции существует много мифов. В статье четвертой документа говорится о том, что защита жертв насилия должна осуществляться без дискриминации по признаку пола, возраста, расы, сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Понятие гендера, по словам Макушевой, — оно очень неоднозначное, его можно трактовать по-разному.Эксперт поясняет, что понятие "гендер" пришло из социальных наук и отличается от определения пола человека."У нас есть биологические признаки пола - первичные, вторичные отличия. А то, что женщина носит юбку, или ненецкая женщина должна сама устанавливать чум, пока муж следит за оленями, - это ведь не биологические, а культурные отличия. Вот эти нормы поведения и входят в понятие гендера. Это то, что родилось в нашей культуре и закрепилось в традициях", — говорит Макушева.По ее словам, консервативно настроенные люди боятся понятия гендера из-за того, что он делает различия относительными.Социолог рассказывает, что люди в разных странах в наше время переживают период, когда традиции и устои сталкиваются с новым миром, общество пытается нащупать грань, за которой начинается то, что противоречит ценностям общества. Эта борьба, по словам специалиста, разделяет страны и людей внутри общества."Естественно, что одни хотят получить инструмент защиты себя, другие хотят воспрепятствовать этому. Этот конфликт живет внутри каждого общества, нужно учиться вести вокруг него цивилизованную дискуссию. Мы пока этого не умеем, в том числе в ряде западных стран, включая Европу и США. Не везде мы умеем вести диалог о новом и о ценностях наших традиций и культуры, о том, где грань, за которую мы не можем переступить", — говорит эксперт.Стамбульская конвенция и слово "гендер", по словам социолога, это всего лишь лакмусовая бумажка, которая демонстрирует этот конфликт внутри общества.Основная задача конвенции, поясняет специалист, обязывает государства-участников криминализировать домашнее насилие и внедрить инструменты защиты его жертв.Напомним, президент Молдовы Майя Санду 20 октября промульгировала закон о ратификации конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция).Ратификация документа вызвала противоречивые реакции в обществе. Депутаты Блока коммунистов и социалистов обжаловали документ в Конституционном суде, поскольку положения документа чужды молдавским традиционным ценностям. Против конвенции ранее также выступила Митрополия Молдовы.Центр защиты людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией GENDERDOC-M приветствовал ратификацию документа.Стамбульская конвенцияКонвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.В ряде стран, в том числе в России, конвенция критикуется: ее критики считают размытым понятие "гендер" и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности.Молдова подписала конвенцию 6 февраля 2017 года.

https://ru.sputnik.md/20211014/parlament-ratifitsiroval-stambulskuyu-konventsiyu-oppozitsiya-pokinula-zal-45520136.html

https://ru.sputnik.md/20211006/mitropoliya-stambulskoy-konventsii-otritsaetsya-muzhchiny-zhenschiny-45322318.html

https://ru.sputnik.md/20211014/stambulskaya-konventsiya-v-razgar-gazovogo-krizisa-za-chto-golosuyut-deputaty-45508081.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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ратификация, конвенция, документ, гендерный