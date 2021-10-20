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https://ru.sputnik.md/20211020/glava-midei-moldovy-otpravitsya-kiev-45740592.html
Глава МИДЕИ Молдовы посетит Киев: что в планах
Глава МИДЕИ Молдовы посетит Киев: что в планах
Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску отправится в Киев по приглашению своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы.
2021-10-20T17:42+0300
2021-10-20T18:01+0300
в молдове
молдова
политика
киев
нику попеску
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску в четверг отправится с визитом в Киев. Рабочий визит пройдет 21-22 октября по приглашению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.Как сообщили ранее в пресс-службе правительства, обсуждения с украинскими официальными лицами будут касаться основных аспектов двустороннего сотрудничества. В том числе будет обсуждаться ускорение реализации инфраструктурных проектов, европейской повестки дня, сотрудничество в области энергетики, окружающей среды, активизации торгово-экономических обменов и урегулирование приднестровского конфликта.Во время визита Попеску проведет встречу с Кулебой, а также с Игорем Яременко, заместителем министра по вопросам европейской интеграции в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Кроме того, пройдет встреча с заместителем председателя совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Юрием Витренко, директором "Нафтогаза", а также с представителями Молдовы в мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.Напоминаем, что в конце августа президент Майя Санду также посетила Киев с рабочим визитом. Затем глава государства приняла участие в саммите открытия "Крымской платформы", где выступила с речью, в которой заявила, что Молдова выступает за территориальную целостность Украины.Кремль считает "Крымскую платформу" антироссийской акцией."Мы считаем эту акцию крайне недружественной по отношению к нашей стране. Мы категорически не принимаем подобные заявления в отношении какого-либо российского региона, в отношении Крыма", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российские дипломаты заявляли, что саммит "Крымская платформа" - это вызов со стороны Запада, который будет поощрять неонацистские движения на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" "шабашем", где "Запад будет продолжать подпитывать неонацистские расистские настроения современного украинского правительства".
https://ru.sputnik.md/20210819/defolt-kiev-antirossiyskaya-politika-44043758.html
https://ru.sputnik.md/20210824/sandu-krymskaia-platforma-44207720.html
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Марина Гончарук
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в молдове, молдова, киев, нику попеску

Глава МИДЕИ Молдовы посетит Киев: что в планах

17:42 20.10.2021 (обновлено: 18:01 20.10.2021)
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© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкФлаги у здания правительства Украины в Киеве
Флаги у здания правительства Украины в Киеве - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Stringer
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Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Министр Нику Попеску отправится в Киев по приглашению своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску в четверг отправится с визитом в Киев.
Рабочий визит пройдет 21-22 октября по приглашению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Завтра и послезавтра буду в Киеве. На двусторонней встрече с украинскими коллегами обсудим вопросы нашей повестки, а также проблемы энергетики.

Nicu Popescu - Sputnik Молдова
Нику Попеску
глава МИДЕИ
Как сообщили ранее в пресс-службе правительства, обсуждения с украинскими официальными лицами будут касаться основных аспектов двустороннего сотрудничества.
В том числе будет обсуждаться ускорение реализации инфраструктурных проектов, европейской повестки дня, сотрудничество в области энергетики, окружающей среды, активизации торгово-экономических обменов и урегулирование приднестровского конфликта.
Во время визита Попеску проведет встречу с Кулебой, а также с Игорем Яременко, заместителем министра по вопросам европейской интеграции в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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Кроме того, пройдет встреча с заместителем председателя совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Юрием Витренко, директором "Нафтогаза", а также с представителями Молдовы в мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.
Напоминаем, что в конце августа президент Майя Санду также посетила Киев с рабочим визитом. Затем глава государства приняла участие в саммите открытия "Крымской платформы", где выступила с речью, в которой заявила, что Молдова выступает за территориальную целостность Украины.
"Крымская платформа"

Инициированный Киевом международный механизм консультаций и коммуникаций, цель которого "вернуть полуостров Украине".

Кремль считает "Крымскую платформу" антироссийской акцией.
"Мы считаем эту акцию крайне недружественной по отношению к нашей стране. Мы категорически не принимаем подобные заявления в отношении какого-либо российского региона, в отношении Крыма", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
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Чем может обернуться Молдове участие Санду в "Крымской платформе"?
24 августа, 20:49
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Российские дипломаты заявляли, что саммит "Крымская платформа" - это вызов со стороны Запада, который будет поощрять неонацистские движения на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "Крымскую платформу" "шабашем", где "Запад будет продолжать подпитывать неонацистские расистские настроения современного украинского правительства".
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