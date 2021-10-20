https://ru.sputnik.md/20211020/inter-sherif-fanaty-klub-45723485.html

"Интер" – "Шериф": драма на "Сан-Сиро" глазами фанов и клубов

"Интер" – "Шериф": драма на "Сан-Сиро" глазами фанов и клубов

Заметки, комментарии и мнения фанатов и болельщиков смотревших матч "Интер" - "Шериф" в Милане, а также футбольных экспертов

2021-10-20T10:49+0300

2021-10-20T10:49+0300

2021-10-20T11:09+0300

спорт

фк "шериф"

фанаты

лига чемпионов

футбольный клуб

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ТИРАСПОЛЬ, 19 окт – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Чемпионы Италии и Молдовы устроили футбольную драму на "Сан-Сиро". Гол Тилля не спас "Шериф" от поражения, но и топ-участники Лиги чемпионов не подтянулись в группе D. Желто-темная лошадка по-прежнему лидирует в турнирной гонке.Пьяцца-дель-Дуомо: мир, дружба, фанатыБольшой футбол в Милане начинается не с "Сан-Сиро", а с "Пьяцца-дель-Дуомо". Перед матчем на центральной площади "разогреваюся" фанаты. Болельщики "Шерифа" описывают обстановку в день игры:"Место встречи – "Пьяцца-дель-Дуомо". Мы тут встретили много ребят из Германии, Чехии, Австрии, которые приехали поддержать "Шериф". Все фотографируются, знакомятся. Болельщики "Интера", кстати, очень позитивно настроены – знакомились с нами, фотографировались. Атмосфера очень футбольная. Пару мест нашли, где продаются шарфики "Шерифа" – по 18 евро", – рассказывает фанат из Тирасполя Дмитрий Воронюк.Александр Дутка приехал на матч из Москвы. Он болеет за "Шериф" с 2000-го года. В Милане фанат встретил земляков из Тирасполя. С ними же вечером отправился на "Сан-Сиро".Московский фан транслировал свое футбольное путешествие в Инстаграм. Счастливые "сториз" Александра оборвались после первого гола на "Сан-Сиро".Гол Тилля – удар Видаля"Шериф" стоял против "Интера" без основного вратаря Георгиоса Атанасиадиаса. В воротах держался Дмитрий Челядник. Достойно. Спас желто-черных не раз. До и после первого гола в исполнении Эдина Джеко тираспольчане уверенно шли в бой. После матча защитник "Интера" Стефан де Врей сравнил победу над "Шерифом" с чем-то грандиозным.После игры высказался и тренер "Интера" Симоне Индзаги. Он отметил игроков своей команды."Нам следовало больше забивать в первом тайме. Видаль всегда тренируется с энтузиазмом и наряду с Алексисом Санчесом не оставляет мне сомнений в том, что стремится помочь. Артуро заслуживает всего, что сегодня произошло, так как всегда готов к этому и помогает команде поистине с мальчишеским энтузиазмом", – считает Индзаги.Второй матч подряд героем тираспольчан стал Себастьен Тилль. Мощным голом люксембургский легионер сравнял счет и доказал, что Лига чемпионов не верит в случайности. За это и верят в "Шериф" его фанаты. Даже после голов Видаля и де Врея. Особенно после перестроения желто-черных Юрием Вернидубом."Юрий Николаевич реалист. Он понимал, что отыграться будет трудно и дал возможность сыграть местным ребятам, поэтому сделал замены. Что касается Кастаньеды… его присутствие на поле не ощущалось. А Тилль, конечно, великолепен был, и после его гола была надежда, что игра пойдет по-другому. Результат по делу. Думаю, в Тирасполе такого не повторится. Это мое мнение как зрителя", – сказал киберфутболист латвийской "Риги" Виктор Раковский.Голкипер Дмитрий Челядник и вышедшие на замену Максим Кожокару и Серафим Кожокарь дебютировали в Лиге чемпионов. Они пополнили невеликий список молдавских футболистов на групповой стадии турнира. Несмотря на итог (3:1) "Шериф" продолжает свое удивительное шествие по Европе. Клуб из Молдовы проиграл, но не сдался в турнирной гонке.В форме "Шерифа""Шериф", который стал сюрпризом для всех евро-соперников, включая "Реал", обрел поклонников даже в рядах итальянцев. Репортер Франческо Зема, который пишет книгу про тираспольский клуб, весь вечер болел за желто-черных. Миланец смело пришел на домашний стадион в форме приднестровских "ос"."Мне эту форму подарил представитель "Шерифа" во время визита в Тирасполь на прошлой неделе. Эту форму я передам в наш музей футбола "Кальчи", где хранятся футболки других приднестровских клубов. Что касается матча, я болел за "Шериф" и знал, что ему предстоит тяжелый матч. "Интер" – очень сильная команда. В любом случае тираспольчане смотрелись достойно", – признался Зема.Напоследок Франческо Зема рассказал, чем завершается большой футбол в Милане."У нас есть традиция – после игры собраться. Перекусить и обсудить футбол. Возле "Сан-Сиро" есть для этого специальная трибуна. Так что вечер завершился там", – подытожил репортер из Милана.Поражение от "Интера" стало для "Шерифа" первым поражением в Лиге чемпионов. Ответный матч состоится третьего ноября в Тирасполе.

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фк "шериф", фанаты, лига чемпионов, футбольный клуб