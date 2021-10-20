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"Интер" – "Шериф": драма на "Сан-Сиро" глазами фанов и клубов
10:49 20.10.2021 (обновлено: 11:09 20.10.2021)
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© AFP 2021 / MARCO BERTORELLOМатч "Интер" - “Шериф“
© AFP 2021 / MARCO BERTORELLO
"Шериф" проигрывает, но не сдается. После поражения от чемпиона Италии молдавская команда продолжает лидировать в группе D. Sputnik Молдова собрал самые яркие заметки и комментарии очевидцев матча на "Сан-Сиро".
ТИРАСПОЛЬ, 19 окт – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Чемпионы Италии и Молдовы устроили футбольную драму на "Сан-Сиро". Гол Тилля не спас "Шериф" от поражения, но и топ-участники Лиги чемпионов не подтянулись в группе D. Желто-темная лошадка по-прежнему лидирует в турнирной гонке.
Пьяцца-дель-Дуомо: мир, дружба, фанаты
Большой футбол в Милане начинается не с "Сан-Сиро", а с "Пьяцца-дель-Дуомо". Перед матчем на центральной площади "разогреваюся" фанаты. Болельщики "Шерифа" описывают обстановку в день игры:
"Место встречи – "Пьяцца-дель-Дуомо". Мы тут встретили много ребят из Германии, Чехии, Австрии, которые приехали поддержать "Шериф". Все фотографируются, знакомятся. Болельщики "Интера", кстати, очень позитивно настроены – знакомились с нами, фотографировались. Атмосфера очень футбольная. Пару мест нашли, где продаются шарфики "Шерифа" – по 18 евро", – рассказывает фанат из Тирасполя Дмитрий Воронюк.
© Photo : предоставил Дмитрий Воронюкфанаты “Шерифа“ в Милане
фанаты “Шерифа“ в Милане
© Photo : предоставил Дмитрий Воронюк
Александр Дутка приехал на матч из Москвы. Он болеет за "Шериф" с 2000-го года. В Милане фанат встретил земляков из Тирасполя. С ними же вечером отправился на "Сан-Сиро".
"Я предсказываю 1:1. Забьет Траоре или Тилль. Наши просто так не сдадутся", – прогнозировал болельщик со стажем.
Московский фан транслировал свое футбольное путешествие в Инстаграм. Счастливые "сториз" Александра оборвались после первого гола на "Сан-Сиро".
© Photo : предоставил Александр Дуткафанаты “Шерифа“ в Милане
фанаты “Шерифа“ в Милане
© Photo : предоставил Александр Дутка
Гол Тилля – удар Видаля
"Шериф" стоял против "Интера" без основного вратаря Георгиоса Атанасиадиаса. В воротах держался Дмитрий Челядник. Достойно. Спас желто-черных не раз. До и после первого гола в исполнении Эдина Джеко тираспольчане уверенно шли в бой. После матча защитник "Интера" Стефан де Врей сравнил победу над "Шерифом" с чем-то грандиозным.
"Для нас это – принципиально важная победа, будто бы в финале. Мы почувствовали азарт победы, и я рад, что мы ее добились", – заявил де Врей.
После игры высказался и тренер "Интера" Симоне Индзаги. Он отметил игроков своей команды.
"Нам следовало больше забивать в первом тайме. Видаль всегда тренируется с энтузиазмом и наряду с Алексисом Санчесом не оставляет мне сомнений в том, что стремится помочь. Артуро заслуживает всего, что сегодня произошло, так как всегда готов к этому и помогает команде поистине с мальчишеским энтузиазмом", – считает Индзаги.
18 октября, 20:34
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Второй матч подряд героем тираспольчан стал Себастьен Тилль. Мощным голом люксембургский легионер сравнял счет и доказал, что Лига чемпионов не верит в случайности. За это и верят в "Шериф" его фанаты. Даже после голов Видаля и де Врея. Особенно после перестроения желто-черных Юрием Вернидубом.
"Юрий Николаевич реалист. Он понимал, что отыграться будет трудно и дал возможность сыграть местным ребятам, поэтому сделал замены. Что касается Кастаньеды… его присутствие на поле не ощущалось. А Тилль, конечно, великолепен был, и после его гола была надежда, что игра пойдет по-другому. Результат по делу. Думаю, в Тирасполе такого не повторится. Это мое мнение как зрителя", – сказал киберфутболист латвийской "Риги" Виктор Раковский.
Голкипер Дмитрий Челядник и вышедшие на замену Максим Кожокару и Серафим Кожокарь дебютировали в Лиге чемпионов. Они пополнили невеликий список молдавских футболистов на групповой стадии турнира. Несмотря на итог (3:1) "Шериф" продолжает свое удивительное шествие по Европе. Клуб из Молдовы проиграл, но не сдался в турнирной гонке.
"Хорошая игра против большого клуба. Мы старались играть в футбол – команда выглядела достойно. Не только оборонялись, но и атаковали. Мы забили красивый гол со штрафного. Были еще моменты. Проиграли, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу. Они сражались до конца. Впереди – игра в Тирасполе. Будем готовиться", – приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.
В форме "Шерифа"
"Шериф", который стал сюрпризом для всех евро-соперников, включая "Реал", обрел поклонников даже в рядах итальянцев. Репортер Франческо Зема, который пишет книгу про тираспольский клуб, весь вечер болел за желто-черных. Миланец смело пришел на домашний стадион в форме приднестровских "ос".
"Мне эту форму подарил представитель "Шерифа" во время визита в Тирасполь на прошлой неделе. Эту форму я передам в наш музей футбола "Кальчи", где хранятся футболки других приднестровских клубов. Что касается матча, я болел за "Шериф" и знал, что ему предстоит тяжелый матч. "Интер" – очень сильная команда. В любом случае тираспольчане смотрелись достойно", – признался Зема.
© Photo : предоставил Франческо ЗемаФранческо Зема
Франческо Зема
© Photo : предоставил Франческо Зема
Напоследок Франческо Зема рассказал, чем завершается большой футбол в Милане.
"У нас есть традиция – после игры собраться. Перекусить и обсудить футбол. Возле "Сан-Сиро" есть для этого специальная трибуна. Так что вечер завершился там", – подытожил репортер из Милана.
Поражение от "Интера" стало для "Шерифа" первым поражением в Лиге чемпионов. Ответный матч состоится третьего ноября в Тирасполе.
Вчера, 23:55
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