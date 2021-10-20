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Где в Кишиневе 19 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 19 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре в Кишиневе в среду, 20 октября, до 18.00
2021-10-20T10:21+0300
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вакцинация
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 20 октября, до 18.00.Троллейбус будет располагаться в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия, возле рынка "Дельфин".Автобус отправится в Гратиешты и будет работать на улице Студенческой, у старой остановки.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 21 октябряТроллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Траян, 23/1, возле бара "Бульвар".Автобус отправится в Бачой и будет работать на улице Индепенденцей, 125, у здания примэрии.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211019/delta-britanif-novyy-shtamm-koronavirus-45715381.html
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в молдове, кишинев, вакцинация

Где в Кишиневе 19 октября находятся мобильные пункты вакцинации

10:21 20.10.2021
181
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 20 октября, до 18.00.
Троллейбус будет располагаться в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия, возле рынка "Дельфин".
Автобус отправится в Гратиешты и будет работать на улице Студенческой, у старой остановки.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 21 октября

Троллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Траян, 23/1, возле бара "Бульвар".
Автобус отправится в Бачой и будет работать на улице Индепенденцей, 125, у здания примэрии.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Медицинский работник демонстрирует работу передвижной лаборатории по диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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