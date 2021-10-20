Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211020/krasnoselskiy-igra-sherif-45717546.html
Красносельский - об игре "Шерифа": дело сделано и сделано отлично
Красносельский - об игре "Шерифа": дело сделано и сделано отлично
Лидер Приднестровья Красносельский высказался об игре "Шерифа": дело сделано и сделано отлично
2021-10-20T00:26+0300
2021-10-20T00:27+0300
вадим красносельский
фк "шериф"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/11/43996822_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_fba5b9e08bfbaac95912f9ba939f759f.jpg
КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. "Шериф" уступил в этом матче, но ни в коем случае не проиграл, а показал достойнейшую игру. Так глава Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал матч "Шахтер" — "Интер". По словам Красносельского новость о том, что вратарь Гиоргос Атанасиадис пропустит игру с "Интером", а вместе с ним не будет играть и Жасур Яхшибоев, поубавила многим уверенности в результате игры. "Нет, приднестровский оптимизм не ушел: он лишь стал чуть более осторожным. Но веру в успех, в то, что "Шериф" сыграет красиво, уверенно, достойно, мы не теряли ни на мгновение. И все получилось", — написал Красносельский. Глава Приднестровья заявил, что голкипер Дмитрий Челядник не подвел ни коллег, ни команду, ни тренера, ни болельщиков. А Себастьян Тилль подарил успешным ударом по миланским воротам незабываемые эмоции. "Вижу цель — не вижу препятствий: это точно про нашу команду. Лигочемпионская цель ясна. Двигаемся дальше", — подытожил Красносельский. Напомним, тираспольский "Шериф" проиграл миланскому "Интеру" в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.
https://ru.sputnik.md/20211019/sherif-vpervye-proigral-v-lige-chempionov-interu-45717201.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/11/43996822_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0b0c0e48f02b9ea9379d5bbfde444f52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вадим красносельский, фк "шериф"

Красносельский - об игре "Шерифа": дело сделано и сделано отлично

00:26 20.10.2021 (обновлено: 00:27 20.10.2021)
26
© Sputnik / Sorokopud JuliaШериф - Динамо Загреб
Шериф - Динамо Загреб - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Глава Приднестровья прокомментировал игру "Интернационале" - "Шериф".
КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. "Шериф" уступил в этом матче, но ни в коем случае не проиграл, а показал достойнейшую игру. Так глава Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал матч "Шахтер" — "Интер".
По словам Красносельского новость о том, что вратарь Гиоргос Атанасиадис пропустит игру с "Интером", а вместе с ним не будет играть и Жасур Яхшибоев, поубавила многим уверенности в результате игры.
"Нет, приднестровский оптимизм не ушел: он лишь стал чуть более осторожным. Но веру в успех, в то, что "Шериф" сыграет красиво, уверенно, достойно, мы не теряли ни на мгновение. И все получилось", — написал Красносельский.
Глава Приднестровья заявил, что голкипер Дмитрий Челядник не подвел ни коллег, ни команду, ни тренера, ни болельщиков.
А Себастьян Тилль подарил успешным ударом по миланским воротам незабываемые эмоции.
"Вижу цель — не вижу препятствий: это точно про нашу команду. Лигочемпионская цель ясна. Двигаемся дальше", — подытожил Красносельский.
Лига чемпионов - Шериф Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
Спорт
"Шериф" проиграл в Лиге чемпионов "Интеру"
Вчера, 23:55
79
1
Напомним, тираспольский "Шериф" проиграл миланскому "Интеру" в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:26Красносельский - об игре "Шерифа": дело сделано и сделано отлично
00:01Погодные рекорды Молдовы 20 октября
Вчера"Шериф" проиграл в Лиге чемпионов "Интеру"
ВчераПосле первого тайма "Шериф" проигрывает "Интеру"
ВчераЦель секретных учений НАТО Steadfast Noon 2021 – "отхерасимить" Европу
ВчераВыгодно ли быть судьей, прокурором или адвокатом в Молдове
ВчераКурс валют на среду: растут все кроме доллара
ВчераВ Москве ввели новые коронавирусные ограничения
ВчераХуже "дельты" - в Британии обнаружили новый штамм коронавируса
ВчераМГРЭС обещает обеспечить Молдову электричеством несмотря на кризис
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераФанаты "Интера" и "Шерифа" подружились перед матчем на "Сан-Сиро"
ВчераГазовый контракт становится для молдавского правительства "его делом"
ВчераРоссия готова увеличить поставки газа в Европу
ВчераЭрдоган – о Совбезе ООН: судьбу мира не должна решать "горстка стран"
ВчераЗаседание парламента Молдовы состоится в четверг: что в повестке
Вчера"Мазут газ не заменит": котельные в Гагаузии не готовы перейти на другое топливо
ВчераНе воспринимать буквально: "Молдовагаз" - о письмах с угрозами отключения газа
ВчераНазвана крайняя дата сертификации "Северного потока - 2"
ВчераКогда в Кишиневе начнется отопительный сезон