https://ru.sputnik.md/20211020/krasnoselskiy-igra-sherif-45717546.html

Красносельский - об игре "Шерифа": дело сделано и сделано отлично

Красносельский - об игре "Шерифа": дело сделано и сделано отлично

Лидер Приднестровья Красносельский высказался об игре "Шерифа": дело сделано и сделано отлично

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вадим красносельский

фк "шериф"

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КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. "Шериф" уступил в этом матче, но ни в коем случае не проиграл, а показал достойнейшую игру. Так глава Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал матч "Шахтер" — "Интер". По словам Красносельского новость о том, что вратарь Гиоргос Атанасиадис пропустит игру с "Интером", а вместе с ним не будет играть и Жасур Яхшибоев, поубавила многим уверенности в результате игры. "Нет, приднестровский оптимизм не ушел: он лишь стал чуть более осторожным. Но веру в успех, в то, что "Шериф" сыграет красиво, уверенно, достойно, мы не теряли ни на мгновение. И все получилось", — написал Красносельский. Глава Приднестровья заявил, что голкипер Дмитрий Челядник не подвел ни коллег, ни команду, ни тренера, ни болельщиков. А Себастьян Тилль подарил успешным ударом по миланским воротам незабываемые эмоции. "Вижу цель — не вижу препятствий: это точно про нашу команду. Лигочемпионская цель ясна. Двигаемся дальше", — подытожил Красносельский. Напомним, тираспольский "Шериф" проиграл миланскому "Интеру" в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.

https://ru.sputnik.md/20211019/sherif-vpervye-proigral-v-lige-chempionov-interu-45717201.html

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2021

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вадим красносельский, фк "шериф"