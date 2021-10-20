https://ru.sputnik.md/20211020/krasnoselskiy-igra-sherif-45717546.html
Красносельский - об игре "Шерифа": дело сделано и сделано отлично
Красносельский - об игре "Шерифа": дело сделано и сделано отлично
Лидер Приднестровья Красносельский высказался об игре "Шерифа": дело сделано и сделано отлично
2021-10-20T00:26+0300
2021-10-20T00:26+0300
2021-10-20T00:27+0300
вадим красносельский
фк "шериф"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/11/43996822_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_fba5b9e08bfbaac95912f9ba939f759f.jpg
КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. "Шериф" уступил в этом матче, но ни в коем случае не проиграл, а показал достойнейшую игру. Так глава Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал матч "Шахтер" — "Интер". По словам Красносельского новость о том, что вратарь Гиоргос Атанасиадис пропустит игру с "Интером", а вместе с ним не будет играть и Жасур Яхшибоев, поубавила многим уверенности в результате игры. "Нет, приднестровский оптимизм не ушел: он лишь стал чуть более осторожным. Но веру в успех, в то, что "Шериф" сыграет красиво, уверенно, достойно, мы не теряли ни на мгновение. И все получилось", — написал Красносельский. Глава Приднестровья заявил, что голкипер Дмитрий Челядник не подвел ни коллег, ни команду, ни тренера, ни болельщиков. А Себастьян Тилль подарил успешным ударом по миланским воротам незабываемые эмоции. "Вижу цель — не вижу препятствий: это точно про нашу команду. Лигочемпионская цель ясна. Двигаемся дальше", — подытожил Красносельский. Напомним, тираспольский "Шериф" проиграл миланскому "Интеру" в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.
https://ru.sputnik.md/20211019/sherif-vpervye-proigral-v-lige-chempionov-interu-45717201.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/11/43996822_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0b0c0e48f02b9ea9379d5bbfde444f52.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
вадим красносельский, фк "шериф"
Красносельский - об игре "Шерифа": дело сделано и сделано отлично
00:26 20.10.2021 (обновлено: 00:27 20.10.2021)
Глава Приднестровья прокомментировал игру "Интернационале" - "Шериф".
КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. "Шериф" уступил в этом матче, но ни в коем случае не проиграл, а показал достойнейшую игру. Так глава Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал матч "Шахтер" — "Интер".
По словам Красносельского новость о том, что вратарь Гиоргос Атанасиадис пропустит игру с "Интером", а вместе с ним не будет играть и Жасур Яхшибоев, поубавила многим уверенности в результате игры.
"Нет, приднестровский оптимизм не ушел: он лишь стал чуть более осторожным. Но веру в успех, в то, что "Шериф" сыграет красиво, уверенно, достойно, мы не теряли ни на мгновение. И все получилось", — написал Красносельский.
Глава Приднестровья заявил, что голкипер Дмитрий Челядник не подвел ни коллег, ни команду, ни тренера, ни болельщиков.
А Себастьян Тилль подарил успешным ударом по миланским воротам незабываемые эмоции.
"Вижу цель — не вижу препятствий: это точно про нашу команду. Лигочемпионская цель ясна. Двигаемся дальше", — подытожил Красносельский.
Напомним, тираспольский "Шериф" проиграл миланскому "Интеру" в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.