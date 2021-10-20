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Курс валют на четверг: лей обваливается
Курс валют на четверг: лей обваливается
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 20.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-20T22:06+0300
2021-10-20T22:06+0300
курс валют
молдавский лей
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 21 октября. Все валюты подорожают по отношению к молдавскому лею.Евро прибавит три бана и закрепится на уровне 20,1857 лея.Доллар подорожает на шесть банов и будет стоить 17,3514 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.Что касается остальных валют, то 21 октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2445 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6625 лея. Румынский лей тоже вырастет в цене до 4,0782 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20211020/sbor-urozhaya-vinograda-moldove-kakie-tseny-ozhidat-45711761.html
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Евгений Чебан
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курс валют, молдавский лей

Курс валют на четверг: лей обваливается

22:06 20.10.2021
330
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 21 октября. Все валюты подорожают по отношению к молдавскому лею.
Евро прибавит три бана и закрепится на уровне 20,1857 лея.
Доллар подорожает на шесть банов и будет стоить 17,3514 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.
В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.
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За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.
Что касается остальных валют, то 21 октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2445 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6625 лея. Румынский лей тоже вырастет в цене до 4,0782 в пересчете на национальную валюту.
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