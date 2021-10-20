https://ru.sputnik.md/20211020/mid-rf-mirovoe-soobschestvo-krizis-afganistan-45734207.html

МИД РФ: мировое сообщество должно предотвратить кризис в Афганистане

МИД РФ: мировое сообщество должно предотвратить кризис в Афганистане

МИД России: мировое сообщество должно объединиться для того, чтобы предотвратить кризис в Афганистане

2021-10-20T16:23+0300

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россия

кризис

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мид рф

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КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. По итогам встречи в "московском формате" по Афганистану, прошедшей в российской столице, участники пришли к единому мнению, что мировому сообществу стоит объединиться для того, чтобы предотвратить развитие гуманитарной катастрофы в стране и оказать посильную помощь жителям Афганистана. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости."Несмотря на некоторые разногласия, общее мнение всех участников сводилось к тому, что мы должны оказать помощь афганскому народу. Мы должны предотвратить надвигающийся кризис, который некоторые называют гуманитарной катастрофой", - сказал Кабулов.Он добавил, что для наибольшей эффективности мировому сообществу стоит объединить свои силы.Заседание "московского формата" по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ). Основные вопросы на встрече - военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.

https://ru.sputnik.md/20210906/taliby-pandzhsher-44515427.html

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