Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Спыну отправится в Москву вместе с Кульминским обсуждать поставки газа
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211020/mid-rf-mirovoe-soobschestvo-krizis-afganistan-45734207.html
МИД РФ: мировое сообщество должно предотвратить кризис в Афганистане
МИД РФ: мировое сообщество должно предотвратить кризис в Афганистане
МИД России: мировое сообщество должно объединиться для того, чтобы предотвратить кризис в Афганистане
2021-10-20T16:23+0300
2021-10-20T16:24+0300
россия
кризис
афганистан
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/14/45735943_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_972159b67809165b7f928d450f46c236.jpg
КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. По итогам встречи в "московском формате" по Афганистану, прошедшей в российской столице, участники пришли к единому мнению, что мировому сообществу стоит объединиться для того, чтобы предотвратить развитие гуманитарной катастрофы в стране и оказать посильную помощь жителям Афганистана. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости."Несмотря на некоторые разногласия, общее мнение всех участников сводилось к тому, что мы должны оказать помощь афганскому народу. Мы должны предотвратить надвигающийся кризис, который некоторые называют гуманитарной катастрофой", - сказал Кабулов.Он добавил, что для наибольшей эффективности мировому сообществу стоит объединить свои силы.Заседание "московского формата" по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ). Основные вопросы на встрече - военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
https://ru.sputnik.md/20210906/taliby-pandzhsher-44515427.html
афганистан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/14/45735943_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3a9bcdbda1e57fbeac95446248f11661.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кризис, афганистан, мид рф

МИД РФ: мировое сообщество должно предотвратить кризис в Афганистане

16:23 20.10.2021 (обновлено: 16:24 20.10.2021)
120
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТретье заседание московского формата консультаций по Афганистану
Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Заявления были сделаны во время заседания "московского формата" по Афганистану.
КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. По итогам встречи в "московском формате" по Афганистану, прошедшей в российской столице, участники пришли к единому мнению, что мировому сообществу стоит объединиться для того, чтобы предотвратить развитие гуманитарной катастрофы в стране и оказать посильную помощь жителям Афганистана. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.
"Несмотря на некоторые разногласия, общее мнение всех участников сводилось к тому, что мы должны оказать помощь афганскому народу. Мы должны предотвратить надвигающийся кризис, который некоторые называют гуманитарной катастрофой", - сказал Кабулов.
Он добавил, что для наибольшей эффективности мировому сообществу стоит объединить свои силы.
"Я понимаю, что не всем нравится новая власть в Афганистане, но, пытаясь наказать новую власть, они, по сути, наказывают весь афганский народ", - добавил Кабулов.
Заседание "московского формата" по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ). Основные вопросы на встрече - военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.
Афганистан. Талибы. - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
6 сентября, 09:55
248
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:44Спыну отправится в Москву вместе с Кульминским обсуждать поставки газа
16:23МИД РФ: мировое сообщество должно предотвратить кризис в Афганистане
16:02Россияне нашли в Молдове могилу погибшего героя
15:39В Молдове "красный код": власти могут ввести новые ограничения из-за COVID
15:28В Молдове могут отменить переход на зимнее время
15:07Спыну рассказал, с кем встретился в Польше: что будет с поставками газа
14:48В Молдове объявлен "желтый код": о чем предупреждают синоптики
14:15Топливо снова подорожает: НАРЭ опубликовало максимальные цены
13:38Не путать срочность и поспешность: Букиккио – о реформе юстиции в Молдове
13:09Токарчук: мутация "дельта"-штамма уже в Молдове – паниковать или нет
13:07Зеленский потерял надежду встретиться с Путиным
12:40Перевозка пассажиров в Молдове с нарушениями: что выяснили в полиции
12:05Минздрав – о новом варианте коронавируса, найденном у ребенка из Молдовы
11:57Российский актер Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом
11:25Отстоит ли Молдова свой карьер на Украине: заявление Генпрокуратуры
10:49"Интер" – "Шериф": драма на "Сан-Сиро" глазами фанов и клубов
10:21Где в Кишиневе 19 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:54Мутировавший "дельта" – штамм выявили в Израиле у ребенка из Молдовы
09:28Президент Молдовы промульгировала закон о ратификации Стамбульской конвенции
09:00Мир за сутки: новое имя для Facebook, олимпийский огонь и ситуация с COVID