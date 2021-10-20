https://ru.sputnik.md/20211020/minzdrav-novyy-covid-moldova-45727444.html

Минздрав – о новом варианте коронавируса, найденном у ребенка из Молдовы

Минздрав – о новом варианте коронавируса, найденном у ребенка из Молдовы

В Минздраве Молдовы будут расследовать случай заражения ребенка из Молдовы новым видом штамма "дельта" коронавируса

2021-10-20T12:05+0300

2021-10-20T12:05+0300

2021-10-20T12:37+0300

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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Руководство в системе здравоохранения пока не располагает деталями о случае заражения новым вариантом штамма "дельта", который нашли у 11-летнего мальчика, прибывшего в Израиль из Молдовы.Вирус был обнаружен при проверке в аэропорту Бен-Гурион. Ранее эту новую мутацию штамма "дельта" выявили британские ученые, ей дали название AY.4.2. Предполагается, что этот вариант вируса может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта", и стать самым опасным и заразным в мире.Она также рассказала, могут ли специалисты в Молдове выявлять новые штаммы COVID-19. "Национальное агентство общественного здоровья получил соответствующее оборудование. По нашей информации, на этой неделе проходят инструктажи. Надеемся, что в скором времени и у нас в стране смогут выявлять эти штаммы", – сказала Николаеску. Напомним, на данный момент лаборатории в Молдове не позволяют выявлять новые штаммы коронавируса, чтобы подтвердить их наличие у пациентов из нашей страны, власти отправляли пробы за границу.

https://ru.sputnik.md/20211020/delta-shtamm-izrail-moldova-45722024.html

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Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

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в молдове, молдова, израиль, штаммы