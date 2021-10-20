https://ru.sputnik.md/20211020/minzdrav-novyy-covid-moldova-45727444.html
Минздрав – о новом варианте коронавируса, найденном у ребенка из Молдовы
Минздрав – о новом варианте коронавируса, найденном у ребенка из Молдовы
В Минздраве Молдовы будут расследовать случай заражения ребенка из Молдовы новым видом штамма "дельта" коронавируса
2021-10-20T12:05+0300
2021-10-20T12:05+0300
2021-10-20T12:37+0300
в молдове
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штаммы
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Руководство в системе здравоохранения пока не располагает деталями о случае заражения новым вариантом штамма "дельта", который нашли у 11-летнего мальчика, прибывшего в Израиль из Молдовы.Вирус был обнаружен при проверке в аэропорту Бен-Гурион. Ранее эту новую мутацию штамма "дельта" выявили британские ученые, ей дали название AY.4.2. Предполагается, что этот вариант вируса может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта", и стать самым опасным и заразным в мире.Она также рассказала, могут ли специалисты в Молдове выявлять новые штаммы COVID-19. "Национальное агентство общественного здоровья получил соответствующее оборудование. По нашей информации, на этой неделе проходят инструктажи. Надеемся, что в скором времени и у нас в стране смогут выявлять эти штаммы", – сказала Николаеску. Напомним, на данный момент лаборатории в Молдове не позволяют выявлять новые штаммы коронавируса, чтобы подтвердить их наличие у пациентов из нашей страны, власти отправляли пробы за границу.
https://ru.sputnik.md/20211020/delta-shtamm-izrail-moldova-45722024.html
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Алина Мунтяну
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg
в молдове, молдова, израиль, штаммы
Минздрав – о новом варианте коронавируса, найденном у ребенка из Молдовы
12:05 20.10.2021 (обновлено: 12:37 20.10.2021)
В Минздраве будут расследовать случай заражения ребенка из Молдовы новым видом штамма "дельта".
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Руководство в системе здравоохранения пока не располагает деталями о случае заражения новым вариантом штамма "дельта", который нашли у 11-летнего мальчика, прибывшего в Израиль из Молдовы.
Вирус был обнаружен при проверке в аэропорту Бен-Гурион. Ранее эту новую мутацию штамма "дельта" выявили британские ученые, ей дали название AY.4.2. Предполагается, что этот вариант вируса может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта", и стать самым опасным и заразным в мире.
"Пока у нас нет деталей этого случая. С уверенностью могу сказать, что он расследуется, в том числе с точки зрения эпидемиологической. Нужны специалисты, мы предоставим информацию, как только она появится", – заявила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.
Она также рассказала, могут ли специалисты в Молдове выявлять новые штаммы COVID-19.
"Национальное агентство общественного здоровья получил соответствующее оборудование. По нашей информации, на этой неделе проходят инструктажи. Надеемся, что в скором времени и у нас в стране смогут выявлять эти штаммы", – сказала Николаеску.
Напомним, на данный момент лаборатории в Молдове не позволяют выявлять новые штаммы коронавируса, чтобы подтвердить их наличие у пациентов из нашей страны, власти отправляли пробы за границу.