https://ru.sputnik.md/20211020/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-45744066.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 2068 новых случаев инфицирования COVID-19.

2021-10-20T19:50+0300

2021-10-20T19:50+0300

2021-10-20T19:50+0300

заболевшие

коронавирус

молдова

минздрав

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КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 2068 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечены 14 случаев импорта инфекции: из Германии - три, из Румынии, Франции, Италии, России - по два, по одному из Великобритании, Турции, Украины.Общее число случаев заражения в стране достигло 321 682.У медработников выявлено 42 случая заражения: семь – у врачей, 18 – у медсестер, 17 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 9965 тестов.Всего в больницах находятся 2535 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 188 (к аппаратам ИВЛ подключены 19).В то же время за сутки выздоровело 1483 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 300 697.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 37 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7346.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211014/vseobschaya-vaktsinatsiya-edinstvennyy-vykhod-iz-krizisa-schitayut-v-mvf-45503101.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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заболевшие, молдова, минздрав