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Отстоит ли Молдова свой карьер на Украине: заявление Генпрокуратуры
Отстоит ли Молдова свой карьер на Украине: заявление Генпрокуратуры
Генеральная прокуратура Молдовы раскрыла подробности уголовного дела по факту попытки лишить страну ее собственности в Украине.
2021-10-20T11:25+0300
2021-10-20T12:41+0300
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура раскрыла подробности уголовного дела по факту попытки лишить Молдову ее собственности на Украине. Речь идет о карьере гранитного щебня в Первомайске. Ранее бывший вице-спикер парламента Александр Слусарь сообщил, что Молдова "де-факто уже потеряла" карьер в Первомайске. По его информации, ответственное за геологию и геодезию ведомство Украины объявило повторный тендер на право пользования карьером после того, как первый конкурс провалился. В то же время юридически карьер находится в ведении подведомственного Республике Молдова государственного предприятия.По данным Слусаря, право добывать щебень на карьере может получить компания украинского олигарха, интересы которого в Молдове продвигают некоторые чиновники. Информация Генпрокуратуры по карьеру в ПервомайскеПо данным ведомства, дело было возбуждено в феврале 2021 года, а указанные экс-депутатом обстоятельства являются предметом расследования . "Уголовное дело находится в ведении Антикоррупционной прокуратуры, которая рассматривает предполагаемые незаконные действия некоторых лиц, принимающих решения в ГП "Первомайский щебеночный карьер" и Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды", – говорится в сообщении Генпрокуратуры. Расследование ведется в связи с предполагаемым злоупотреблением служебным положением, совершенным из-за материальной заинтересованности, с целью достижения личных целей или в интересах третьих лиц, что, как следствие, причинило ущерб в особо крупных размерах, на сумму около 22 164 500 леев. "До настоящего времени Антикоррупционной прокуратурой был проведен ряд действий для обеспечения полного и объективного расследования обстоятельств дела во всех аспектах", – уточнили в Генпрокуратуре. В инстанции также заявили, что в апреле 2021 года в компетентные органы Украины был направлен запрос о международной правовой помощи. "В расследовании Антикоррупционная прокуратура эффективно взаимодействует с Генеральной прокуратурой Украины", – добавили в ведомстве. Карьер в Первомайске Карьер в Первомайске отошел Молдове после распада СССР, несмотря на то, что территория принадлежит Украине. Он действовал до 2015 года, после чего Молдова потеряла право на разработку месторождений. Бывший администратор инициировал процесс неплатежеспособности компании, чтобы завладеть активами. Позже этот процесс прекратили при участии Агентства госсобственности. Позднее был назначен и новый администратор. В настоящее время карьер затоплен, там нет подключения к электричеству и оборудование нерабочее. Из-за отсутствия лицензии и разрешения на деятельность нельзя производить взрывы, необходимые для разработки месторождений.В этом году Генеральная прокуратура открыла уголовное дело за попытку лишения Молдовы прав собственности на этот карьер.
https://ru.sputnik.md/20181129/Komu-nuzhna-moldavskaya-zemlya-vlasti-uproschayut-dobychu-poleznykh-iskopaemykh-23298230.html
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Юлия Липовая
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в молдове, украина, молдова, первомайск, карьер

Отстоит ли Молдова свой карьер на Украине: заявление Генпрокуратуры

11:25 20.10.2021 (обновлено: 12:41 20.10.2021)
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКарьер
Карьер - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Бывшие государственные деятели бьют тревогу и заявляют, что Молдова может потерять карьер гранитного щебня, расположенный в украинском Первомайске.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура раскрыла подробности уголовного дела по факту попытки лишить Молдову ее собственности на Украине. Речь идет о карьере гранитного щебня в Первомайске.
Ранее бывший вице-спикер парламента Александр Слусарь сообщил, что Молдова "де-факто уже потеряла" карьер в Первомайске. По его информации, ответственное за геологию и геодезию ведомство Украины объявило повторный тендер на право пользования карьером после того, как первый конкурс провалился. В то же время юридически карьер находится в ведении подведомственного Республике Молдова государственного предприятия.
По данным Слусаря, право добывать щебень на карьере может получить компания украинского олигарха, интересы которого в Молдове продвигают некоторые чиновники.

Информация Генпрокуратуры по карьеру в Первомайске

По данным ведомства, дело было возбуждено в феврале 2021 года, а указанные экс-депутатом обстоятельства являются предметом расследования .
"Уголовное дело находится в ведении Антикоррупционной прокуратуры, которая рассматривает предполагаемые незаконные действия некоторых лиц, принимающих решения в ГП "Первомайский щебеночный карьер" и Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Расследование ведется в связи с предполагаемым злоупотреблением служебным положением, совершенным из-за материальной заинтересованности, с целью достижения личных целей или в интересах третьих лиц, что, как следствие, причинило ущерб в особо крупных размерах, на сумму около 22 164 500 леев.
"До настоящего времени Антикоррупционной прокуратурой был проведен ряд действий для обеспечения полного и объективного расследования обстоятельств дела во всех аспектах", – уточнили в Генпрокуратуре.
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В инстанции также заявили, что в апреле 2021 года в компетентные органы Украины был направлен запрос о международной правовой помощи.
"В расследовании Антикоррупционная прокуратура эффективно взаимодействует с Генеральной прокуратурой Украины", – добавили в ведомстве.

Карьер в Первомайске

Карьер в Первомайске отошел Молдове после распада СССР, несмотря на то, что территория принадлежит Украине.
Он действовал до 2015 года, после чего Молдова потеряла право на разработку месторождений. Бывший администратор инициировал процесс неплатежеспособности компании, чтобы завладеть активами.
Позже этот процесс прекратили при участии Агентства госсобственности. Позднее был назначен и новый администратор.
В настоящее время карьер затоплен, там нет подключения к электричеству и оборудование нерабочее. Из-за отсутствия лицензии и разрешения на деятельность нельзя производить взрывы, необходимые для разработки месторождений.
В этом году Генеральная прокуратура открыла уголовное дело за попытку лишения Молдовы прав собственности на этот карьер.
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