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https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-kredit-30-millionov-evro-energoeffektivnost-meduchrezhdeniy-45745134.html
Молдова возьмет в кредит 30 миллионов евро на энергоэффективность медучреждений
Молдова возьмет в кредит 30 миллионов евро на энергоэффективность медучреждений
Молдова возьмет в кредит 30 миллионов евро на энергоэффективность медучреждений в рамках проекта "Энергоэффективность в Республике Молдова"
2021-10-20T20:41+0300
2021-10-20T20:41+0300
энергоэффективность
константин спыну
больница
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Власти Молдовы начнут переговоры с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по поводу реализации проекта "Энергоэффективность в Республике Молдова". Такое решение принято на заседании правительства 20 октября.В проект в первую очередь будут включены больничные учреждения государственного значения:
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Евгений Чебан
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энергоэффективность, константин спыну, больница

Молдова возьмет в кредит 30 миллионов евро на энергоэффективность медучреждений

20:41 20.10.2021
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© Sputnik / Mihai CarausПрофессор Виктор Кожокару
Профессор Виктор Кожокару - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Проект будет реализован в два этапа. Сначала на уровне республиканских медучреждений, затем на уровне местных органов власти.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Власти Молдовы начнут переговоры с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по поводу реализации проекта "Энергоэффективность в Республике Молдова". Такое решение принято на заседании правительства 20 октября.

Мы нацелены на то, чтобы как можно скорее продвигать проекты, которые способствуют повышению энергетической безопасности и сокращению импорта энергии

Андрей Спыну - Sputnik Молдова
Андрей Спыну
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития
В проект в первую очередь будут включены больничные учреждения государственного значения:
1.
Институт неотложной медицины
2.
Институт кардиологии
3.
Институт онкологии
4.
Институт матери и ребенка
5.
Республиканская клиническая больница
6.
Институт неврологии и нейрохирургии
7.
Республиканский центр медицинской диагностики
8.
Бельцкая клиническая больница
9.
Клиническая психиатрическая больница
10.
Центр реабилитации престарелых и инвалидов "СПЕРАНЦА"
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