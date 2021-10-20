https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-kredit-30-millionov-evro-energoeffektivnost-meduchrezhdeniy-45745134.html
Молдова возьмет в кредит 30 миллионов евро на энергоэффективность медучреждений
Молдова возьмет в кредит 30 миллионов евро на энергоэффективность медучреждений
Молдова возьмет в кредит 30 миллионов евро на энергоэффективность медучреждений в рамках проекта "Энергоэффективность в Республике Молдова"
2021-10-20T20:41+0300
2021-10-20T20:41+0300
2021-10-20T20:41+0300
энергоэффективность
константин спыну
больница
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Власти Молдовы начнут переговоры с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по поводу реализации проекта "Энергоэффективность в Республике Молдова". Такое решение принято на заседании правительства 20 октября.В проект в первую очередь будут включены больничные учреждения государственного значения:
https://ru.sputnik.md/20211020/spynu-ne-smog-rezultaty-vizita-poland-gaz-45742461.html
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
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энергоэффективность, константин спыну, больница
Молдова возьмет в кредит 30 миллионов евро на энергоэффективность медучреждений
Проект будет реализован в два этапа. Сначала на уровне республиканских медучреждений, затем на уровне местных органов власти.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Власти Молдовы начнут переговоры с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по поводу реализации проекта "Энергоэффективность в Республике Молдова". Такое решение принято на заседании правительства 20 октября.
Мы нацелены на то, чтобы как можно скорее продвигать проекты, которые способствуют повышению энергетической безопасности и сокращению импорта энергии
Андрей Спыну
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития
В проект в первую очередь будут включены больничные учреждения государственного значения:
1.
Институт неотложной медицины
4.
Институт матери и ребенка
5.
Республиканская клиническая больница
6.
Институт неврологии и нейрохирургии
7.
Республиканский центр медицинской диагностики
8.
Бельцкая клиническая больница
9.
Клиническая психиатрическая больница
10.
Центр реабилитации престарелых и инвалидов "СПЕРАНЦА"