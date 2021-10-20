https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-kredit-30-millionov-evro-energoeffektivnost-meduchrezhdeniy-45745134.html

Молдова возьмет в кредит 30 миллионов евро на энергоэффективность медучреждений

Молдова возьмет в кредит 30 миллионов евро на энергоэффективность медучреждений

Молдова возьмет в кредит 30 миллионов евро на энергоэффективность медучреждений в рамках проекта "Энергоэффективность в Республике Молдова"

2021-10-20T20:41+0300

2021-10-20T20:41+0300

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энергоэффективность

константин спыну

больница

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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Власти Молдовы начнут переговоры с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по поводу реализации проекта "Энергоэффективность в Республике Молдова". Такое решение принято на заседании правительства 20 октября.В проект в первую очередь будут включены больничные учреждения государственного значения:

https://ru.sputnik.md/20211020/spynu-ne-smog-rezultaty-vizita-poland-gaz-45742461.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

энергоэффективность, константин спыну, больница