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В Молдове "красный код": власти могут ввести новые ограничения из-за COVID
В Молдове "красный код": власти могут ввести новые ограничения из-за COVID
В Минздраве Молдовы рассказали, что предпримут в связи с ростом числа заражений и смертей от ковид и возможны ли новые ограничения
2021-10-20T15:39+0300
2021-10-20T16:00+0300
коронавирус
в молдове
ограничения
красный код
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Молдова вошла в "красный код" эпидемиологической опасности в связи с увеличением количества новых случаев COVID-19. Число заражений превысило 250 на 100 тысяч человек населения, об этом сообщила в среду госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.По ее данным, на прошлой неделе в Молдове зарегистрировали 9902 новых случая коронавируса. Эти данные приближаются к тем, которые были в стране в марте этого года, в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации, когда было зафиксировано 11 500 случаев инфицирования в неделю.Как отметила Николаеску, в то же время повышается уровень смертности: только на прошлой неделе в стране умерло 217 человек, что на 27% больше, чем две недели назад. По словам госсекретаря, самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в муниципиях Кишинев и Бельцы, а также в Глодянском, Новоаненском, Сынжерейском и Басарабяскском районах. "В зависимости от развития эпидемической ситуации не исключено, что в этих населенных пунктах введут новые ограничения", – добавила Николаеску. Госсекретарь также уточнила, что в связи с местными выборами, которые пройдут в ноябре в Бельцах, а также в других населенных пунктах, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья соберется на заседание и примет решение о мерах, которые необходимо соблюдать в период выборов и в день голосования. При этом, согласно представленным данным, в настоящее время из более 3000 коек для пациентов с COVID-19 занято более 90%. В Минздраве также заявили, что в стране все еще имеется около тысячи коек, которые можно предоставить пациентам, инфицированным коронавирусом, но это будет означать "значительную нагрузку на медицинских работников и медицинскую систему".
https://ru.sputnik.md/20211020/minzdrav-novyy-covid-moldova-45727444.html
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Александрина Киртоакэ
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в молдове, ограничения, красный код

В Молдове "красный код": власти могут ввести новые ограничения из-за COVID

15:39 20.10.2021 (обновлено: 16:00 20.10.2021)
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Ежедневно регистрируется все больше новых случаев заражения и смертей из-за коронавируса, в связи с чем в Молдове готовятся к введению новых ограничительных мер.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Молдова вошла в "красный код" эпидемиологической опасности в связи с увеличением количества новых случаев COVID-19. Число заражений превысило 250 на 100 тысяч человек населения, об этом сообщила в среду госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.
По ее данным, на прошлой неделе в Молдове зарегистрировали 9902 новых случая коронавируса. Эти данные приближаются к тем, которые были в стране в марте этого года, в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации, когда было зафиксировано 11 500 случаев инфицирования в неделю.
Как отметила Николаеску, в то же время повышается уровень смертности: только на прошлой неделе в стране умерло 217 человек, что на 27% больше, чем две недели назад.
По словам госсекретаря, самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в муниципиях Кишинев и Бельцы, а также в Глодянском, Новоаненском, Сынжерейском и Басарабяскском районах.
"В зависимости от развития эпидемической ситуации не исключено, что в этих населенных пунктах введут новые ограничения", – добавила Николаеску.
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Госсекретарь также уточнила, что в связи с местными выборами, которые пройдут в ноябре в Бельцах, а также в других населенных пунктах, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья соберется на заседание и примет решение о мерах, которые необходимо соблюдать в период выборов и в день голосования.
При этом, согласно представленным данным, в настоящее время из более 3000 коек для пациентов с COVID-19 занято более 90%.
В Минздраве также заявили, что в стране все еще имеется около тысячи коек, которые можно предоставить пациентам, инфицированным коронавирусом, но это будет означать "значительную нагрузку на медицинских работников и медицинскую систему".
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