https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-perevod-chasov-45735360.html

В Молдове могут отменить переход на зимнее время

В Молдове могут отменить переход на зимнее время

В правительстве Молдовы положительно оценили законопроект, согласно которому страна может отказаться от перевода часов.

2021-10-20T15:28+0300

2021-10-20T15:28+0300

2021-10-20T16:19+0300

общество

в молдове

молдова

перевод часов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2532/47/25324736_0:86:1920:1166_1920x0_80_0_0_4a1c294451e9e4e46591a7a0369a0770.jpg

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В Молдове могут отменить сезонный перевод часов (зимнее и летнее время). Положительное заключение к соответствующему проекту закона члены кабмина утвердили на заседании в среду. Тем не менее премьер уточнила, что в этом году в странах Европейского союза планируется переход на зимнее время. В Молдове это станет возможным только после принятия соответствующего закона в парламенте.В Евросоюзе начали обсуждать отмену перевода часов в 2018 году, примерно тогда же эта идея появилась и в Молдове. Также в апреле 2021 года депутат парламента прошлого созыва Денис Уланов зарегистрировал соответствующую инициативу, именно на нее ссылаются авторы нынешнего проекта в правительстве. "В Молдове точное время определяется географическим расположением, отличие от времени по Гринвичу – плюс два часа. Молдова является частью Восточной Европы, где один часовой пояс у многих стран", – говорится в решении правительства. Так, время в Молдове идентично тому, что установлено в таких странах, как Румыния, Украина, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Болгария, Греция, Турция, Кипр, Сирия, Ливия, Египет.

https://ru.sputnik.md/20210408/v-moldove-mogut-otmenit-perevod-chasov-na-letnee-i-zimnee-vremya-34307156.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, перевод часов