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В Молдове могут отменить переход на зимнее время
В Молдове могут отменить переход на зимнее время
В правительстве Молдовы положительно оценили законопроект, согласно которому страна может отказаться от перевода часов.
2021-10-20T15:28+0300
2021-10-20T16:19+0300
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молдова
перевод часов
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В Молдове могут отменить сезонный перевод часов (зимнее и летнее время). Положительное заключение к соответствующему проекту закона члены кабмина утвердили на заседании в среду. Тем не менее премьер уточнила, что в этом году в странах Европейского союза планируется переход на зимнее время. В Молдове это станет возможным только после принятия соответствующего закона в парламенте.В Евросоюзе начали обсуждать отмену перевода часов в 2018 году, примерно тогда же эта идея появилась и в Молдове. Также в апреле 2021 года депутат парламента прошлого созыва Денис Уланов зарегистрировал соответствующую инициативу, именно на нее ссылаются авторы нынешнего проекта в правительстве. "В Молдове точное время определяется географическим расположением, отличие от времени по Гринвичу – плюс два часа. Молдова является частью Восточной Европы, где один часовой пояс у многих стран", – говорится в решении правительства. Так, время в Молдове идентично тому, что установлено в таких странах, как Румыния, Украина, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Болгария, Греция, Турция, Кипр, Сирия, Ливия, Египет.
https://ru.sputnik.md/20210408/v-moldove-mogut-otmenit-perevod-chasov-na-letnee-i-zimnee-vremya-34307156.html
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в молдове, молдова, перевод часов

В Молдове могут отменить переход на зимнее время

15:28 20.10.2021 (обновлено: 16:19 20.10.2021)
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© Pixabay / congerdesignЧасы
Часы - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Pixabay / congerdesign
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В правительстве Молдовы положительно оценили законопроект, согласно которому страна может отказаться от перевода часов, как это планируется в странах ЕС.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В Молдове могут отменить сезонный перевод часов (зимнее и летнее время). Положительное заключение к соответствующему проекту закона члены кабмина утвердили на заседании в среду.

"Чтобы все понимали, в ЕС обсуждают, чтобы перестать переходить на зимнее время. Это пока еще только дискуссии, пока еще не все решено", – уточнила премьер-министр Наталья Гаврилица.

Тем не менее премьер уточнила, что в этом году в странах Европейского союза планируется переход на зимнее время. В Молдове это станет возможным только после принятия соответствующего закона в парламенте.
В Евросоюзе начали обсуждать отмену перевода часов в 2018 году, примерно тогда же эта идея появилась и в Молдове. Также в апреле 2021 года депутат парламента прошлого созыва Денис Уланов зарегистрировал соответствующую инициативу, именно на нее ссылаются авторы нынешнего проекта в правительстве.
"В Молдове точное время определяется географическим расположением, отличие от времени по Гринвичу – плюс два часа. Молдова является частью Восточной Европы, где один часовой пояс у многих стран", – говорится в решении правительства.
Перевод часов - Sputnik Молдова, 1920, 08.04.2021
Общество
В Молдове могут отменить перевод часов на летнее и зимнее время
8 апреля, 19:45
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Так, время в Молдове идентично тому, что установлено в таких странах, как Румыния, Украина, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Болгария, Греция, Турция, Кипр, Сирия, Ливия, Египет.
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