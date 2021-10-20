https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-perevod-chasov-45735360.html
В Молдове могут отменить переход на зимнее время
В Молдове могут отменить переход на зимнее время
В правительстве Молдовы положительно оценили законопроект, согласно которому страна может отказаться от перевода часов.
2021-10-20T15:28+0300
2021-10-20T15:28+0300
2021-10-20T16:19+0300
общество
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перевод часов
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В Молдове могут отменить сезонный перевод часов (зимнее и летнее время). Положительное заключение к соответствующему проекту закона члены кабмина утвердили на заседании в среду. Тем не менее премьер уточнила, что в этом году в странах Европейского союза планируется переход на зимнее время. В Молдове это станет возможным только после принятия соответствующего закона в парламенте.В Евросоюзе начали обсуждать отмену перевода часов в 2018 году, примерно тогда же эта идея появилась и в Молдове. Также в апреле 2021 года депутат парламента прошлого созыва Денис Уланов зарегистрировал соответствующую инициативу, именно на нее ссылаются авторы нынешнего проекта в правительстве. "В Молдове точное время определяется географическим расположением, отличие от времени по Гринвичу – плюс два часа. Молдова является частью Восточной Европы, где один часовой пояс у многих стран", – говорится в решении правительства. Так, время в Молдове идентично тому, что установлено в таких странах, как Румыния, Украина, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Болгария, Греция, Турция, Кипр, Сирия, Ливия, Египет.
https://ru.sputnik.md/20210408/v-moldove-mogut-otmenit-perevod-chasov-na-letnee-i-zimnee-vremya-34307156.html
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в молдове, молдова, перевод часов
В Молдове могут отменить переход на зимнее время
15:28 20.10.2021 (обновлено: 16:19 20.10.2021)
В правительстве Молдовы положительно оценили законопроект, согласно которому страна может отказаться от перевода часов, как это планируется в странах ЕС.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В Молдове могут отменить сезонный перевод часов (зимнее и летнее время). Положительное заключение к соответствующему проекту закона члены кабмина утвердили на заседании в среду.
"Чтобы все понимали, в ЕС обсуждают, чтобы перестать переходить на зимнее время. Это пока еще только дискуссии, пока еще не все решено", – уточнила премьер-министр Наталья Гаврилица.
Тем не менее премьер уточнила, что в этом году в странах Европейского союза планируется переход на зимнее время. В Молдове это станет возможным только после принятия соответствующего закона в парламенте.
В Евросоюзе начали обсуждать отмену перевода часов в 2018 году, примерно тогда же эта идея появилась и в Молдове. Также в апреле 2021 года депутат парламента прошлого созыва Денис Уланов зарегистрировал соответствующую инициативу, именно на нее ссылаются авторы нынешнего проекта в правительстве.
"В Молдове точное время определяется географическим расположением, отличие от времени по Гринвичу – плюс два часа. Молдова является частью Восточной Европы, где один часовой пояс у многих стран", – говорится в решении правительства.
Так, время в Молдове идентично тому, что установлено в таких странах, как Румыния, Украина, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Болгария, Греция, Турция, Кипр, Сирия, Ливия, Египет.