https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-stambulskaia-konventsiia-45720917.html

Президент Молдовы промульгировала закон о ратификации Стамбульской конвенции

Президент Молдовы промульгировала закон о ратификации Стамбульской конвенции

Стамбульская конвенция вступает в силу в Молдове после того, как ее промульгировала президент Майя Санду.

2021-10-20T09:28+0300

2021-10-20T09:28+0300

2021-10-20T10:19+0300

общество

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майя санду

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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду промульгировала закон о ратификации конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция). Напомним, конвенцию ратифицировали в парламенте Молдовы 14 октября.Как добавили в ведомстве, страны, ратифицировавшие конвенцию, стремятся обеспечить предотвращение насилия в отношении женщин и насилия в семье, защиту жертв, уголовное преследование преступников и принятие комплексной политики в этой области.Ранее ратификацию документа обжаловали депутаты Блока коммунистов и социалистов, поскольку положения документа чужды молдавским традиционным ценностям.Против конвенции ранее также выступила Митрополия Молдовы.Стамбульская конвенцияКонвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.В ряде стран, в том числе в России, конвенция критикуется: ее критики считают размытым понятие "гендер" и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности.Молдова подписала конвенцию 6 февраля 2017 года.

https://ru.sputnik.md/20211006/mitropoliya-stambulskoy-konventsii-otritsaetsya-muzhchiny-zhenschiny-45322318.html

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