https://ru.sputnik.md/20211020/moldove-obyavlen-zheltyy-kod-45733694.html

В Молдове объявлен "желтый код": о чем предупреждают синоптики

В Молдове объявлен "желтый код": о чем предупреждают синоптики

Синоптики предупреждают об изменении погоды и устанавливают желтый код на территории Молдовы

2021-10-20T14:48+0300

2021-10-20T14:48+0300

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в молдове

желтый код

ветер

общество

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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение будет активно 21 октября с 05.00 до 21.00 часов. "21 октября утром и днем на большей части территории ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду", – говорится в сообщении синоптиков."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Молдове до 22 октября продержится мягкая погода до +22 градусов, а затем резко похолодает до +12.

https://ru.sputnik.md/20211020/prognoz-pogody-rezko-pokholodaet-45712993.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, желтый код, ветер