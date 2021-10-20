https://ru.sputnik.md/20211020/moldove-obyavlen-zheltyy-kod-45733694.html
В Молдове объявлен "желтый код": о чем предупреждают синоптики
В Молдове объявлен "желтый код": о чем предупреждают синоптики
Синоптики предупреждают об изменении погоды и устанавливают желтый код на территории Молдовы
2021-10-20T14:48+0300
2021-10-20T14:48+0300
2021-10-20T14:53+0300
в молдове
желтый код
ветер
общество
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение будет активно 21 октября с 05.00 до 21.00 часов. "21 октября утром и днем на большей части территории ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду", – говорится в сообщении синоптиков."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Молдове до 22 октября продержится мягкая погода до +22 градусов, а затем резко похолодает до +12.
https://ru.sputnik.md/20211020/prognoz-pogody-rezko-pokholodaet-45712993.html
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в молдове, желтый код, ветер
В Молдове объявлен "желтый код": о чем предупреждают синоптики
14:48 20.10.2021 (обновлено: 14:53 20.10.2021)
Молдавские синоптики выступили с предупреждением и объявили о действии "желтого кода" метеоопасности.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.
Предупреждение будет активно 21 октября с 05.00 до 21.00 часов.
"21 октября утром и днем на большей части территории ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду", – говорится в сообщении синоптиков.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Молдове до 22 октября продержится мягкая погода до +22 градусов, а затем резко похолодает до +12.