https://ru.sputnik.md/20211020/muravskiy-kto-vinovat-v-bespretsedentnom-krizise-v-energetike-moldovy-45661072.html

Муравский: кто виноват в беспрецедентном кризисе в энергетике Молдовы

Муравский: кто виноват в беспрецедентном кризисе в энергетике Молдовы

Александр Муравский рассказал, кто виноват в беспрецедентном кризисе в энергетике Молдовы

2021-10-20T08:00+0300

2021-10-20T08:00+0300

2021-10-20T08:00+0300

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Муравский: кто виноват в беспрецедентном кризисе в энергетике Молдовы Муравский: кто виноват в беспрецедентном кризисе в энергетике Молдовы

Президент Майя Санду сразу после встречи с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком в Кишиневе заявила о том, что вопрос нового газового контракта для Молдовы – не дело правительства. Во время этой встречи Дмитрий Козак поднял вопрос газа и высказал позицию России, намекнув тем самым, что считает президента Молдовы Майю Санду ключевой фигурой в переговорном процессе. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономист, бывший вице-премьер-министр, экс-министр экономики РМ Александр Муравский."Несмотря на то, что новому молдавскому правительству всего два месяца, проблема энергетики в Республике Молдова всегда была и еще очень долго будет, если не всегда, - ключевым моментом внутренней экономической политики, от которой зависит все остальное. За два месяца мы не услышали от правительства ни слова о вопросах энергетики, несмотря на приближение зимнего сезона", - считает бывший вице-премьер-министр.Муравский напомнил, что правительства многих стран еще весной озадачились созданием специальных комиссий по подготовке к осенне-зимнему сезону: изучили контракты, заготовили резервное топливо и проверили наличие объемов.Поэтому сейчас, продолжил эксперт, когда Молдова всего этого не сделала, а вместо этого на подножку уходящего поезда правительство засунуло молодого вице-премьера без понятий в энергетическом секторе, который не является фигурой для переговоров такого уровня, - смешно говорить о собственной невиновности, мировых тенденциях и невозможности договориться."Об этом можно было бы говорить, если бы правительство на самом деле с первой минуты работало над этим вопросом. А поскольку работы не было, то и права на такие замечания у правительства нет", - заключил собеседник.

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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