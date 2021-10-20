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Токарчук: мутация "дельта"-штамма уже в Молдове – паниковать или нет
Токарчук: мутация "дельта"-штамма уже в Молдове – паниковать или нет
Более опасный и заразный штамм коронавируса выявлен у ребенка из Молдовы - насколько это опасно для граждан страны?
2021-10-20T13:09+0300
2021-10-20T13:09+0300
2021-10-20T13:32+0300
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Токарчук: мутация дельта-штамма уже в Молдове - паниковать или нет
Токарчук: мутация дельта-штамма уже в Молдове - паниковать или нет
В Израиле обнаружили первый случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса "дельта" – AY.4.2. Вирус выявили во время проверки в аэропорту Бен-Гурион у 11-летнего мальчика, который прилетел из Молдовы.Ранее британские ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем "дельта". Этот новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире.О том, насколько опасен новый вид коронавируса, рассказала в эфире студии Sputnik Молдова специалист в области здравоохранения Алла Токарчук."Сегодня он входит в категорию коронавирусных штаммов, вызывающих интерес, и пока не попал в категорию вызывающих беспокойство. Сам же "дельта"-штамм уже находится в этой категории. Пока об этой мутации говорить рано, но не потому, что она не опасна, а потому, что о ней у нас нет информации", – заключила собеседник.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, молдова, штаммы
Токарчук: мутация "дельта"-штамма уже в Молдове – паниковать или нет
13:09 20.10.2021 (обновлено: 13:32 20.10.2021)
Эксперт прокомментировала первый выявленный в Израиле случай заражения мутировавшим штаммом "дельта" из Молдовы и рассказала, чем опасна новая мутация коронавируса.
В Израиле обнаружили первый случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса "дельта" – AY.4.2. Вирус выявили во время проверки в аэропорту Бен-Гурион у 11-летнего мальчика, который прилетел из Молдовы.
Ранее британские ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем "дельта". Этот новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире.
О том, насколько опасен новый вид коронавируса, рассказала в эфире студии Sputnik Молдова
специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.
"Министерство здравоохранения Молдовы должно постоянно следить и выявлять новые штаммы коронавируса, которые появляются в нашей стране. Мутация, которую завезли из Молдовы в Израиль, не вызывает сегодня большой озабоченности, поскольку этот подвид штамма очень плохо изучен", – отметила Токарчук.
"Сегодня он входит в категорию коронавирусных штаммов, вызывающих интерес, и пока не попал в категорию вызывающих беспокойство. Сам же "дельта"-штамм уже находится в этой категории. Пока об этой мутации говорить рано, но не потому, что она не опасна, а потому, что о ней у нас нет информации", – заключила собеседник.