Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211020/mutatsiya-delta-moldova-45729122.html
Токарчук: мутация "дельта"-штамма уже в Молдове – паниковать или нет
Токарчук: мутация "дельта"-штамма уже в Молдове – паниковать или нет
Более опасный и заразный штамм коронавируса выявлен у ребенка из Молдовы - насколько это опасно для граждан страны?
2021-10-20T13:09+0300
2021-10-20T13:32+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
молдова
штаммы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/14/45729164_0:0:1823:1025_1920x0_80_0_0_3101f33312b8b93ac0f9c0f0bf88fe86.jpg
Токарчук: мутация дельта-штамма уже в Молдове - паниковать или нет
Токарчук: мутация дельта-штамма уже в Молдове - паниковать или нет
В Израиле обнаружили первый случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса "дельта" – AY.4.2. Вирус выявили во время проверки в аэропорту Бен-Гурион у 11-летнего мальчика, который прилетел из Молдовы.Ранее британские ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем "дельта". Этот новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире.О том, насколько опасен новый вид коронавируса, рассказала в эфире студии Sputnik Молдова специалист в области здравоохранения Алла Токарчук."Сегодня он входит в категорию коронавирусных штаммов, вызывающих интерес, и пока не попал в категорию вызывающих беспокойство. Сам же "дельта"-штамм уже находится в этой категории. Пока об этой мутации говорить рано, но не потому, что она не опасна, а потому, что о ней у нас нет информации", – заключила собеседник.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/14/45729164_209:0:1576:1025_1920x0_80_0_0_beeb8227df3d1496dfd88fa9f790d590.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, молдова, штаммы

Токарчук: мутация "дельта"-штамма уже в Молдове – паниковать или нет

13:09 20.10.2021 (обновлено: 13:32 20.10.2021)
279
Радио
Токарчук: мутация дельта-штамма уже в Молдове - паниковать или нет
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт прокомментировала первый выявленный в Израиле случай заражения мутировавшим штаммом "дельта" из Молдовы и рассказала, чем опасна новая мутация коронавируса.
В Израиле обнаружили первый случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса "дельта" – AY.4.2. Вирус выявили во время проверки в аэропорту Бен-Гурион у 11-летнего мальчика, который прилетел из Молдовы.
Ранее британские ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем "дельта". Этот новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире.
О том, насколько опасен новый вид коронавируса, рассказала в эфире студии Sputnik Молдова специалист в области здравоохранения Алла Токарчук.

"Министерство здравоохранения Молдовы должно постоянно следить и выявлять новые штаммы коронавируса, которые появляются в нашей стране. Мутация, которую завезли из Молдовы в Израиль, не вызывает сегодня большой озабоченности, поскольку этот подвид штамма очень плохо изучен", – отметила Токарчук.

"Сегодня он входит в категорию коронавирусных штаммов, вызывающих интерес, и пока не попал в категорию вызывающих беспокойство. Сам же "дельта"-штамм уже находится в этой категории. Пока об этой мутации говорить рано, но не потому, что она не опасна, а потому, что о ней у нас нет информации", – заключила собеседник.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:38Не путать срочность и поспешность: Букиккио – о реформе юстиции в Молдове
13:09Токарчук: мутация "дельта"-штамма уже в Молдове – паниковать или нет
13:07Зеленский потерял надежду встретиться с Путиным
12:40Перевозка пассажиров в Молдове с нарушениями: что выяснили в полиции
12:05Минздрав – о новом варианте коронавируса, найденном у ребенка из Молдовы
11:57Российский актер Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом
11:25Отстоит ли Молдова свой карьер на Украине: заявление Генпрокуратуры
10:49"Интер" – "Шериф": драма на "Сан-Сиро" глазами фанов и клубов
10:21Где в Кишиневе 19 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:54Мутировавший "дельта" – штамм выявили в Израиле у ребенка из Молдовы
09:28Президент Молдовы промульгировала закон о ратификации Стамбульской конвенции
09:00Мир за сутки: новое имя для Facebook, олимпийский огонь и ситуация с COVID
08:43Роберто Бордин из Милана: "Шериф" провел отличный матч
08:30ПСРМ и ПКРМ – что дальше: крах, возрождение, стагнация или развитие
08:00Муравский: кто виноват в беспрецедентном кризисе в энергетике Молдовы
07:30Сбор урожая винограда в Молдове: какие цены ожидать
07:00Самый точный прогноз погоды: осень продолжает радовать теплом
00:26Красносельский - об игре "Шерифа": дело сделано и сделано отлично
00:01Погодные рекорды Молдовы 20 октября
Вчера"Шериф" проиграл в Лиге чемпионов "Интеру"