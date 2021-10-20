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Топливо снова подорожает: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Топливо снова подорожает: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Опубликованы новые максимальные цены на топливо, действительные на 21 октября.
2021-10-20T14:15+0300
2021-10-20T15:49+0300
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молдова
цены на топливо
нарэ
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные на 21 октября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на два бана и достигнет 21,57 лея.Цена на дизтопливо вырастет на один бан и составит 18,61 лея за литр.Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ

Топливо снова подорожает: НАРЭ опубликовало максимальные цены

14:15 20.10.2021 (обновлено: 15:49 20.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausМашина на заправке
Машина на заправке - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Стоимость топлива меняется каждый день, но не в сторону снижения. НАРЭ опубликовало максимальные цены на четверг.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные на 21 октября.
Так, цена на 95-й бензин поднимется на два бана и достигнет 21,57 лея.
Цена на дизтопливо вырастет на один бан и составит 18,61 лея за литр.
Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты.
"В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.
Автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
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В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
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