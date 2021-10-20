https://ru.sputnik.md/20211020/nare-tseny-toplivo-45732641.html

Топливо снова подорожает: НАРЭ опубликовало максимальные цены

Топливо снова подорожает: НАРЭ опубликовало максимальные цены

Опубликованы новые максимальные цены на топливо, действительные на 21 октября.

2021-10-20T14:15+0300

2021-10-20T14:15+0300

2021-10-20T15:49+0300

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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные на 21 октября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на два бана и достигнет 21,57 лея.Цена на дизтопливо вырастет на один бан и составит 18,61 лея за литр.Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.

https://ru.sputnik.md/20211019/rost-tsena-toplivo-45702109.html

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