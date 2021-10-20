https://ru.sputnik.md/20211020/novyy-shtamm-ay42--ssha-45742310.html

Новый штамм AY.4.2 добрался до США

Новый штамм AY.4.2 добрался до США

В США зафиксировали новый штамм коронавируса AY.4.2, ранее выявленный в Великобритании

2021-10-20T23:04+0300

2021-10-20T23:04+0300

2021-10-20T23:04+0300

коронавирус

сша

вакцина

штаммы

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КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. В США зафиксировали новый штамм коронавируса AY.4.2, ранее выявленный в Великобритании, передает РИА Новости. Информации о всплеске роста заболеваемости или ухудшения эпидемиологической ситуации пока не поступало, сообщила на брифинге в среду глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Рошель Валенски."По мере распространения вируса продолжают появляться новые варианты. Особенное внимание в последнее время привлекает вариант AY4.2, который был недавно выявлен в Великобритании и является подвидом штамма "дельта". Мы периодически видим его здесь в Соединенных Штатах, но не отмечаем в настоящее время увеличения его числа или появления его кластеров", - сказала на брифинге в Белом доме Валенски.Также она добавила, что в настоящее время нет данных о том, что новый штамм отрицательно влияет эффективность вакцины или лечения от коронавируса. Основным штаммом, распространенным в США, сегодня по-прежнему является "дельта", его выявляют у 99,7% заболевших.По данным Университета Джонса Хопкисна, коронавирусом в США заболели более 45 миллионов 141 тысячи человек, 728 тысяч американцев скончались от COVID–19.Ранее британские ученые ранее заявили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта". Таким образом, новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире.В среду, 20 октября, появилась информация о том, что в Израиле обнаружили первый случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса "дельта" – AY.4.2. Вирус был выявлен при проверке в аэропорту Бен-Гурион у ребенка, прилетевшего из Молдовы."Пациент — 11-летний мальчик, у которого положительный результат теста был выявлен в аэропорту при возвращении из Молдовы", — говорится в сообщении Минздрава Израиля.

https://ru.sputnik.md/20211020/delta-shtamm-izrail-moldova-45722024.html

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