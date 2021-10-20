https://ru.sputnik.md/20211020/otzyv-poslov-naznacheniya-kadrovye-perestanovki-pravitelstve-45743391.html
Отзыв послов и назначения: кадровые перестановки в правительстве
Отзыв послов и назначения: кадровые перестановки в правительстве
Министры одобрили ряд отставок и назначений в Молдове
2021-10-20T19:35+0300
2021-10-20T19:35+0300
2021-10-20T19:35+0300
общество
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правительство молдовы
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посол
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КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. В правительстве Молдовы в среду утвердили ряд отставок и назначений. Так, на заседании утвердили отзыв Корины Кэлугэру с должности постоянного представителя Молдовы при Совете Европы. Также была отозвана с должности посла нашей страны в Испании Виолетта Агриш. В обоих случаях речь идет об истечении мандата. С поста заместителя генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) был снят Олег Лищенко. Кроме того, министры одобрили назначение Иона Будеча госсекретарем Министерства культуры.В кабмине также проголосовали за назначение Светланы Цуркану заместителем секретаря правительства.
https://ru.sputnik.md/20210908/evgeniy-rusu-novyy-glava-agentstva-intellektualnoy-sobstvennosti-44597369.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, правительство молдовы, отставка, назначения, посол
Отзыв послов и назначения: кадровые перестановки в правительстве
Министры одобрили ряд отставок и назначений.
КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. В правительстве Молдовы в среду утвердили ряд отставок и назначений.
Так, на заседании утвердили отзыв Корины Кэлугэру с должности постоянного представителя Молдовы при Совете Европы. Также была отозвана с должности посла нашей страны в Испании Виолетта Агриш. В обоих случаях речь идет об истечении мандата.
С поста заместителя генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) был снят Олег Лищенко.
Кроме того, министры одобрили назначение Иона Будеча госсекретарем Министерства культуры.
"Будеч - архитектор по профессии, окончил факультет урбанистики. Он обладает опытом в области менеджмента, проходил стажировку за рубежом", - заявил министр культуры Сержиу Продан.
В кабмине также проголосовали за назначение Светланы Цуркану заместителем секретаря правительства.