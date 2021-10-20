https://ru.sputnik.md/20211020/otzyv-poslov-naznacheniya-kadrovye-perestanovki-pravitelstve-45743391.html

Отзыв послов и назначения: кадровые перестановки в правительстве

Отзыв послов и назначения: кадровые перестановки в правительстве

Министры одобрили ряд отставок и назначений в Молдове

2021-10-20T19:35+0300

2021-10-20T19:35+0300

2021-10-20T19:35+0300

общество

в молдове

молдова

правительство молдовы

отставка

назначения

посол

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КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. В правительстве Молдовы в среду утвердили ряд отставок и назначений. Так, на заседании утвердили отзыв Корины Кэлугэру с должности постоянного представителя Молдовы при Совете Европы. Также была отозвана с должности посла нашей страны в Испании Виолетта Агриш. В обоих случаях речь идет об истечении мандата. С поста заместителя генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) был снят Олег Лищенко. Кроме того, министры одобрили назначение Иона Будеча госсекретарем Министерства культуры.В кабмине также проголосовали за назначение Светланы Цуркану заместителем секретаря правительства.

https://ru.sputnik.md/20210908/evgeniy-rusu-novyy-glava-agentstva-intellektualnoy-sobstvennosti-44597369.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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