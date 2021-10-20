https://ru.sputnik.md/20211020/perevozka-passazhirov-moldove-narusheniyami-chto-vyyasnili-politsii-45727005.html
Перевозка пассажиров в Молдове с нарушениями: что выяснили в полиции
Перевозка пассажиров в Молдове с нарушениями: что выяснили в полиции
Что ждет авотперевозчиков, которые использовали транспорт с фальшивыми номерами для перевозки пассажиров в Молдове
2021-10-20T12:40+0300
2021-10-20T12:40+0300
2021-10-20T12:51+0300
общество
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перевозка
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В Молдове раскрыли преступную схему перевозки пассажиров, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). В августе 2021 года сотрудники Национальной следственной инспекции получили информацию, что некоторые транспортные операторы на юге страны перевозят пассажиров национальными и международными туристическими автобусами с поддельными идентификационными номерами. В результате было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации идентификационных данных транспортного средства. Полиция продолжает расследование с целью установления всех обстоятельств и лиц, причастных к этой мошеннической схеме. Виновным в таком преступлении грозит штраф от 32 500 до 47 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до одного года.
https://ru.sputnik.md/20211004/transportniki-zapros-spynu-45247921.html
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в молдове, полиция, молдова, перевозка
Перевозка пассажиров в Молдове с нарушениями: что выяснили в полиции
12:40 20.10.2021 (обновлено: 12:51 20.10.2021)
В полиции рассказали, что ждет нескольких транспортников, которые использовали для перевозки пассажиров автобусы с поддельными номерами.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В Молдове раскрыли преступную схему перевозки пассажиров, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
В августе 2021 года сотрудники Национальной следственной инспекции получили информацию, что некоторые транспортные операторы на юге страны перевозят пассажиров национальными и международными туристическими автобусами с поддельными идентификационными номерами.
"В период с августа по октябрь 2021 года следователи совместно с сотрудниками полиции провели технические экспертизы, в результате которых были идентифицированы три автомобиля, принадлежащих разным операторам, номера которых были изменены", – говорится в сообщении ГИП.
В результате было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации идентификационных данных транспортного средства. Полиция продолжает расследование с целью установления всех обстоятельств и лиц, причастных к этой мошеннической схеме.
Виновным в таком преступлении грозит штраф от 32 500 до 47 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до одного года.