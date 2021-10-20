Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211020/pogodnye-rekordy-moldovy-20-oktyabrya-45715249.html
Погодные рекорды Молдовы 20 октября
Погодные рекорды Молдовы 20 октября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день. 20.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-20T00:01+0300
2021-10-20T00:01+0300
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45545325_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_839518f0989dd044dd58f733c8382fbd.jpg
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 20 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 20 октября 1949 года воздух охладился до –3,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2054 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки в +25,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 20 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,2 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211007/kishinev-poluchil-spetsmashinu-dlya-uborki-snega-45338247.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45545325_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89acfb42dbe17f244b00c761c07512c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 20 октября

00:01 20.10.2021
86
© Sputnik / Mihai Carausосень
осень - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 20 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 20 октября 1949 года воздух охладился до –3,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 2054 году. Тогда столбик термометра в тени поднялся до отметки в +25,3 градуса по Цельсию.
Спецтехника - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
Новости Кишинева
Подготовка к зиме: Кишинев получил от мэрии Вены спецмашину для уборки снега
7 октября, 16:50
214
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 20 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,2 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:26Красносельский - об игре "Шерифа": дело сделано и сделано отлично
00:01Погодные рекорды Молдовы 20 октября
Вчера"Шериф" проиграл в Лиге чемпионов "Интеру"
ВчераПосле первого тайма "Шериф" проигрывает "Интеру"
ВчераЦель секретных учений НАТО Steadfast Noon 2021 – "отхерасимить" Европу
ВчераВыгодно ли быть судьей, прокурором или адвокатом в Молдове
ВчераКурс валют на среду: растут все кроме доллара
ВчераВ Москве ввели новые коронавирусные ограничения
ВчераХуже "дельты" - в Британии обнаружили новый штамм коронавируса
ВчераМГРЭС обещает обеспечить Молдову электричеством несмотря на кризис
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераФанаты "Интера" и "Шерифа" подружились перед матчем на "Сан-Сиро"
ВчераГазовый контракт становится для молдавского правительства "его делом"
ВчераРоссия готова увеличить поставки газа в Европу
ВчераЭрдоган – о Совбезе ООН: судьбу мира не должна решать "горстка стран"
ВчераЗаседание парламента Молдовы состоится в четверг: что в повестке
Вчера"Мазут газ не заменит": котельные в Гагаузии не готовы перейти на другое топливо
ВчераНе воспринимать буквально: "Молдовагаз" - о письмах с угрозами отключения газа
ВчераНазвана крайняя дата сертификации "Северного потока - 2"
ВчераКогда в Кишиневе начнется отопительный сезон