https://ru.sputnik.md/20211020/pozhiznennoe-za-pedofiliyu--pravitelstvo-rossii-podderzhalo-zakonoproekt-45738885.html

Пожизненное за педофилию – правительство России поддержало законопроект

Пожизненное за педофилию – правительство России поддержало законопроект

Пожизненное за педофилию – правительство России поддержало законопроект

2021-10-20T22:35+0300

2021-10-20T22:35+0300

2021-10-20T22:35+0300

россия

правительство

законопроект

педофилия

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КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Российское правительство поддержало законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов, передает РИА Новости. По словам депутата, главы комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна ожидается, что в ближайшее время Госдума рассмотрит этот законопроект."Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее в поддержку законопроекта высказался и Верховный суд.Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре депутатами от "Единой России" Александром Хинштейном и Павлом Крашенинниковым, а также сенатором Андреем Турчаком. Документ предлагает распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов-рецидивистов.Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи, когда жертвами извращенца стали два и более ребенка, а также на случаи, когда это преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

https://ru.sputnik.md/20210716/podozrevaemyy-v-pedofilii-kishinevets-poluchil-mesyats-predvaritelnogo-aresta-35549819.html

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правительство, законопроект, педофилия