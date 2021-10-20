https://ru.sputnik.md/20211020/prognoz-pogody-rezko-pokholodaet-45712993.html
Самый точный прогноз погоды: осень продолжает радовать теплом
Самый точный прогноз погоды: осень продолжает радовать теплом
Прогноз погоды в Молдове на 20 21 и 22 октября Gismeteo
2021-10-20T07:00+0300
2021-10-20T07:00+0300
2021-10-20T07:00+0300
молдова
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер южный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +16 до +18 градусов.Такая же погода ожидается 21 октября, без осадков. Затем начнет теплеть – до +22 градусов днем, ночью – до +8 градусов. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков либо очень слабые дожди.Затем, 24 октября, резко похолодает - до +7 и + 12 градусов днем и возможны заморозки ночью.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь почитает память мучеников Сергия и Вакха, преподобного Сергия Нуромского.Согласно народным приметам, если в этот день установилась хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель. Считалось, если луна мутная и бледная, то скоро похолодает.
https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html
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молдова, прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: осень продолжает радовать теплом
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Ветер южный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +16 до +18 градусов.
Такая же погода ожидается 21 октября, без осадков. Затем начнет теплеть – до +22 градусов днем, ночью – до +8 градусов. На все ближайшие дни прогнозируют отсутствие осадков либо очень слабые дожди.
Затем, 24 октября, резко похолодает - до +7 и + 12 градусов днем и возможны заморозки ночью.
Праздники и народные приметы
В этот день православная церковь почитает память мучеников Сергия и Вакха, преподобного Сергия Нуромского.
Согласно народным приметам, если в этот день установилась хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель. Считалось, если луна мутная и бледная, то скоро похолодает.