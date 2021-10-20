https://ru.sputnik.md/20211020/psrm-pkrm-chto-dalshe-45710120.html
ПСРМ и ПКРМ – что дальше: крах, возрождение, стагнация или развитие
ПСРМ и ПКРМ – что дальше: крах, возрождение, стагнация или развитие
Эксперты рассказали о будущем партий коммунистов и социалистов в Молдове.
2021-10-20T08:30+0300
2021-10-20T08:30+0300
2021-10-20T10:28+0300
радио
молдова
игорь додон
будущее
левые
сергей манастырлы
владимир брутер
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В понедельник, 18 октября 2021 года, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что откажется от своего депутатского мандата. "Если честно, не вижу смысла быть в этом парламенте. Думаю, что могу быть гораздо эффективнее на других должностях", – сообщил Додон на брифинге. Он отметил, что его роль лидера оппозиции будет более активной вне парламента. Кроме того, Додон рассказал, что принял предложение возглавить новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей". Она была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация деловых людей "Деловая Россия".Что означают эти заявления и какое будущее ждет ПСРМ и вообще всех молдавских левых? Попытаемся выяснить это у политологов Владимира Брутера и Сергея Манастырлы.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, игорь додон, будущее, левые, сергей манастырлы, владимир брутер, видео
ПСРМ и ПКРМ – что дальше: крах, возрождение, стагнация или развитие
08:30 20.10.2021 (обновлено: 10:28 20.10.2021)
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" выясняем, какое будущее ждет молдавских левых.
В понедельник, 18 октября 2021 года, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что откажется от своего депутатского мандата. "Если честно, не вижу смысла быть в этом парламенте. Думаю, что могу быть гораздо эффективнее на других должностях", – сообщил Додон на брифинге. Он отметил, что его роль лидера оппозиции будет более активной вне парламента. Кроме того, Додон рассказал, что принял предложение возглавить новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей". Она была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация деловых людей "Деловая Россия".
Что означают эти заявления и какое будущее ждет ПСРМ и вообще всех молдавских левых? Попытаемся выяснить это у политологов Владимира Брутера и Сергея Манастырлы.