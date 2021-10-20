https://ru.sputnik.md/20211020/psrm-pkrm-chto-dalshe-45710120.html

ПСРМ и ПКРМ – что дальше: крах, возрождение, стагнация или развитие

ПСРМ и ПКРМ – что дальше: крах, возрождение, стагнация или развитие

Эксперты рассказали о будущем партий коммунистов и социалистов в Молдове.

2021-10-20T08:30+0300

2021-10-20T08:30+0300

2021-10-20T10:28+0300

радио

молдова

игорь додон

будущее

левые

сергей манастырлы

владимир брутер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/14/45719260_0:9:1891:1073_1920x0_80_0_0_d923006131c214fbb8c8575157d0aa2f.jpg

В понедельник, 18 октября 2021 года, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что откажется от своего депутатского мандата. "Если честно, не вижу смысла быть в этом парламенте. Думаю, что могу быть гораздо эффективнее на других должностях", – сообщил Додон на брифинге. Он отметил, что его роль лидера оппозиции будет более активной вне парламента. Кроме того, Додон рассказал, что принял предложение возглавить новую организацию – молдавско-российское "Объединение деловых людей". Она была создана в Молдове в июне 2021 года, учредителем выступает ассоциация деловых людей "Деловая Россия".Что означают эти заявления и какое будущее ждет ПСРМ и вообще всех молдавских левых? Попытаемся выяснить это у политологов Владимира Брутера и Сергея Манастырлы.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

молдова, игорь додон, будущее, левые, сергей манастырлы, владимир брутер, видео