https://ru.sputnik.md/20211020/rossiyane-nashli-moldova-mogila-pogibshii-geroy-45736575.html

Россияне нашли в Молдове могилу погибшего героя

Россияне нашли в Молдове могилу погибшего героя

Россияне нашли в Молдове могилу погибшего героя Великой отечественной войны

2021-10-20T16:02+0300

2021-10-20T16:02+0300

2021-10-20T16:06+0300

общество

в молдове

могила

погибший

герой

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КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Поисковые организации Республики Молдова ежегодно получают более полусотни запросов на установление мест захоронения военнослужащих Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны на молдавской земле. Спустя три четверти века их продолжают искать дети, внуки и правнуки. Получив долгожданную весть, многие из них пускаются в дальний путь, чтобы поклониться праху погибшего предка - героя - и возложить цветы на его могилу. С началом пандемии такие визиты памяти, к сожалению, прекратились. К необходимости преодолеть значительные расстояния теперь прибавились антиковидные ограничения и запреты.Надежда и Николай Томаровы никогда не были за границей. Всю жизнь прожившие на Алтае, после выхода на пенсию они приняли решение переехать на юг, в Краснодар, поближе к морю. Отсюда ближе и к Молдове, где Томаровы непременно планировали побывать. В годы Великой Отечественной войны, освобождая молдавскую землю, здесь погиб родной дядя Надежды, стрелок 19-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии рядовой Алексей Васильевич Зубов. Семья Зубовых потеряла на войне всех мужчин: в июне 1941 года на фронт добровольцем ушел отец семейства, Василий Николаевич Зубов, пропавший без вести где-то в огне Курской дуги. В 1942 году, по достижению совершеннолетия, в армию призвали и старшего сына, Алексея. Мать, Мария Николаевна и сестра Екатерина, с тревогой и надеждой ждали его возвращения с фронта. В 1944 году в деревню Санниково Первомайского района Алтайского края прилетела похоронка на гвардии рядового Зубова, погибшего в боях за освобождение Молдавии. В послевоенные годы красные следопыты из Каушан написали письмо семье Зубовых, в котором поведали, что их сын и брат погиб у села Леонтьево в августе 1944-го.Всю жизнь мать и сестра погибшего солдата мечтали побывать на могиле своего родного Алеши, но жизнь распорядилась так, что добраться до Молдовы смогла племянница героя, знавшая дядю лишь по единственной сохранившейся в семье фотографии. Для Надежды Томаровой это был не только долг перед павшим на фронте, это было обещание, данное матери и бабушке.Несколько месяцев назад семья Томаровых обратилась в поисковое движение Молдовы, с просьбой оказать содействие в посещении могилы погибшего дяди. Командир поискового отряда "Август" Василий Сеньковский в ответном письме сообщил, что в селе Леонтьево имя Алексея Зубова отсутствует на мемориале – там увековечены лишь имена односельчан. Гвардии рядовой Зубов погиб 20 августа 1944 года, в первый день Ясско-Кишиневской операции, в бою за село Талмазы, ныне Штефан-Водского района. Однако имени героя не оказалось и там. Алексей Васильевич Зубов увековечен на плитах мемориала в селе Грэдиница Каушанского района, в нескольких километрах от Талмаз. Молдавские поисковики сопроводили родных Алексея Зубова на оба воинских захоронения. Здесь семья Томаровых возложила цветы, высыпала родную алтайскую землю, с которой ушел в бессмертие Алексей Зубов. Обратно они взяли по горсти земли с каждой братской могилы, увозя с собою частичку великого бессмертного подвига, совершенного их предком, 20-летим солдатом Красной армии Алексеем Зубовым во имя мира на земле.

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2021

Алексей Петрович https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg

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Алексей Петрович https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg

в молдове, могила, погибший, герой