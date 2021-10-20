https://ru.sputnik.md/20211020/sandu-rasskazala-glave-venetsianskoy-komissii-pravovom-gosudarstve-45743970.html

Санду рассказала главе Венецианской комиссии о "правовом государстве"

Санду рассказала главе Венецианской комиссии о "правовом государстве"

Представители Венецианской комиссии находятся в Молдове с визитом и продолжают рабочие встречи с представителями власти.

2021-10-20T20:16+0300

2021-10-20T20:16+0300

2021-10-20T20:16+0300

в молдове

общество

государство

венецианская комиссия

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/14/45740895_0:0:2738:1540_1920x0_80_0_0_e90c15f5fda2f73c72d91b611662b98d.jpg

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который находится 20-21 октября с рабочим визитом в Молдове вместе с делегацией Совета Европы. Об этом Санду сообщила на своей странице в Facebook. Санду отметила, что главная цель Молдовы - очистить систему от коррумпированных судей и прокуроров.По словам Санду, лишь так власти смогут построить правовое государство и передать людям ощущение справедливости. "Что касается последних событий в прокуратуре, мы еще раз отметили нашу заинтересованность в том, чтобы расследования с участием временно отстраненного генерального прокурора, а также других лиц в системе, проводились с соблюдением всех правовых норм и с максимальной прозрачностью", - уточнила президент.Также Букиккио провел встречу с представителями парламента, а именно вице-спикером Михаилом Попшоем и главой юркомиссии по назначениям и иммунитету Олесей Стамате. "Мы полны решимости двигаться вперед по всем направлениям, одним из приоритетов остается реформа юстиции и борьба с коррупцией, чтобы создать благоприятную среду как для граждан, так и для иностранных инвесторов, нуждающихся в экономической безопасности", - отметил Попшой в ходе встречи. Делегация Совета Европы в МолдовеРанее представители Венецианской комиссии провели брифинг, где рассказали, что комиссия предоставит молдавским властям свое мнение по поводу изменения в Закон о прокуратуре. Также члены комиссии оценили проведение реформы юстиции в Молдове и призвали власти республики "не путать срочность с поспешностью". В то же время Букиккио признал, что в случае с задержанием отстраненного генпрокурора власти действовали довольно быстро.Напомним, рабочая группа высшего уровня Совета Европы находится в Кишиневе с визитом 20 и 21 октября.В повестке визита встречи с президентом Майей Санду, руководством Конституционного суда, главой юридической парламентской комиссии по назначениям и иммунитету Олесей Стамате, главой МИДЕИ Нику Попеску, министром юстиции Серджиу Литвиненко, представителями Высшего совета магистратуры, руководством Национального антикоррупционного центра, а также с директором Национального агентства неподкупности.

https://ru.sputnik.md/20210923/genprokuratura-venetsianskaya-komissiya-44977545.html

https://ru.sputnik.md/20211020/bukikko-reforme-yustitsii-moldove-45731232.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, государство, венецианская комиссия, майя санду