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https://ru.sputnik.md/20211020/sandu-rasskazala-glave-venetsianskoy-komissii-pravovom-gosudarstve-45743970.html
Санду рассказала главе Венецианской комиссии о "правовом государстве"
Санду рассказала главе Венецианской комиссии о "правовом государстве"
Представители Венецианской комиссии находятся в Молдове с визитом и продолжают рабочие встречи с представителями власти.
2021-10-20T20:16+0300
2021-10-20T20:16+0300
в молдове
общество
государство
венецианская комиссия
майя санду
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КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который находится 20-21 октября с рабочим визитом в Молдове вместе с делегацией Совета Европы. Об этом Санду сообщила на своей странице в Facebook. Санду отметила, что главная цель Молдовы - очистить систему от коррумпированных судей и прокуроров.По словам Санду, лишь так власти смогут построить правовое государство и передать людям ощущение справедливости. "Что касается последних событий в прокуратуре, мы еще раз отметили нашу заинтересованность в том, чтобы расследования с участием временно отстраненного генерального прокурора, а также других лиц в системе, проводились с соблюдением всех правовых норм и с максимальной прозрачностью", - уточнила президент.Также Букиккио провел встречу с представителями парламента, а именно вице-спикером Михаилом Попшоем и главой юркомиссии по назначениям и иммунитету Олесей Стамате. "Мы полны решимости двигаться вперед по всем направлениям, одним из приоритетов остается реформа юстиции и борьба с коррупцией, чтобы создать благоприятную среду как для граждан, так и для иностранных инвесторов, нуждающихся в экономической безопасности", - отметил Попшой в ходе встречи. Делегация Совета Европы в МолдовеРанее представители Венецианской комиссии провели брифинг, где рассказали, что комиссия предоставит молдавским властям свое мнение по поводу изменения в Закон о прокуратуре. Также члены комиссии оценили проведение реформы юстиции в Молдове и призвали власти республики "не путать срочность с поспешностью". В то же время Букиккио признал, что в случае с задержанием отстраненного генпрокурора власти действовали довольно быстро.Напомним, рабочая группа высшего уровня Совета Европы находится в Кишиневе с визитом 20 и 21 октября.В повестке визита встречи с президентом Майей Санду, руководством Конституционного суда, главой юридической парламентской комиссии по назначениям и иммунитету Олесей Стамате, главой МИДЕИ Нику Попеску, министром юстиции Серджиу Литвиненко, представителями Высшего совета магистратуры, руководством Национального антикоррупционного центра, а также с директором Национального агентства неподкупности.
https://ru.sputnik.md/20210923/genprokuratura-venetsianskaya-komissiya-44977545.html
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Юлия Липовая
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в молдове, государство, венецианская комиссия, майя санду

Санду рассказала главе Венецианской комиссии о "правовом государстве"

20:16 20.10.2021
351
© Guvernul Republicii Moldova Maia Sandu si Gianni Buquicchio
Maia Sandu si Gianni Buquicchio - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Guvernul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Представители Венецианской комиссии находятся в Молдове с визитом и продолжают рабочие встречи с представителями власти.
КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который находится 20-21 октября с рабочим визитом в Молдове вместе с делегацией Совета Европы. Об этом Санду сообщила на своей странице в Facebook.
Санду отметила, что главная цель Молдовы - очистить систему от коррумпированных судей и прокуроров.

У нас была открытая дискуссия о реальных действиях по реформе правосудия, которую мы начали вместе с нашими коллегами из правительства и парламента. Изменения, внесенные в законы в этой области, несут основную цель - очистить систему и создать орган честных прокуроров и судей.

Майя Санду и президент Польши Анджей Дуда - Sputnik Молдова
Майя Санду
Президент Молдовы
По словам Санду, лишь так власти смогут построить правовое государство и передать людям ощущение справедливости.
"Что касается последних событий в прокуратуре, мы еще раз отметили нашу заинтересованность в том, чтобы расследования с участием временно отстраненного генерального прокурора, а также других лиц в системе, проводились с соблюдением всех правовых норм и с максимальной прозрачностью", - уточнила президент.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
Генпрокуратура повторно обратилась в Венецианскую комиссию
23 сентября, 11:45
251
Также Букиккио провел встречу с представителями парламента, а именно вице-спикером Михаилом Попшоем и главой юркомиссии по назначениям и иммунитету Олесей Стамате.
"Мы полны решимости двигаться вперед по всем направлениям, одним из приоритетов остается реформа юстиции и борьба с коррупцией, чтобы создать благоприятную среду как для граждан, так и для иностранных инвесторов, нуждающихся в экономической безопасности", - отметил Попшой в ходе встречи.

Делегация Совета Европы в Молдове

Ранее представители Венецианской комиссии провели брифинг, где рассказали, что комиссия предоставит молдавским властям свое мнение по поводу изменения в Закон о прокуратуре. Также члены комиссии оценили проведение реформы юстиции в Молдове и призвали власти республики "не путать срочность с поспешностью". В то же время Букиккио признал, что в случае с задержанием отстраненного генпрокурора власти действовали довольно быстро.
Джанни Букиккио - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
Общество
Не путать срочность и поспешность: Букиккио – о реформе юстиции в Молдове
13:38
376
3
Напомним, рабочая группа высшего уровня Совета Европы находится в Кишиневе с визитом 20 и 21 октября.
В повестке визита встречи с президентом Майей Санду, руководством Конституционного суда, главой юридической парламентской комиссии по назначениям и иммунитету Олесей Стамате, главой МИДЕИ Нику Попеску, министром юстиции Серджиу Литвиненко, представителями Высшего совета магистратуры, руководством Национального антикоррупционного центра, а также с директором Национального агентства неподкупности.
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