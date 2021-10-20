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Сбор урожая винограда в Молдове: какие цены ожидать
Сбор урожая винограда в Молдове: какие цены ожидать
Цены на виноград в Молдове
2021-10-20T07:30+0300
2021-10-20T07:30+0300
в молдове
цены
молдова
урожай
виноград
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КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. В Молдове началась кампания по сбору урожая винограда. Всего собрано около 65% от общей площади винограда для производства вина, а винодельни уже переработали более 110 тысяч тонн винограда. Около 70% солнечных гроздей было собрано в Южном винодельческом регионе и около 60% - в Центральном. Такие данные представили в Министерстве сельского хозяйства. Цены на виноград в МолдовеПо данным ведомства, закупочная цена винограда у производителей вина составляет 7-8 леев за килограмм. Для производства винного сырья для дистилляции цена на сорта вина составляет около четырех леев, а на столовые сорта (виноград несоответствующего качества для употребления в свежем виде) - в пределах 3,5-4 лея. Виноград сорта Изабелла закупается по цене 4-4,5 лея. В то же время на специализированном рынке в Кишиневе в настоящее время цены на сорта винограда для вина составляют 10-14 леев.Оптовая цена на столовые сорта на внутреннем рынке колеблется от восьми до 11 леев за килограмм, а на экспорт - от восьми до девяти леев в зависимости от качества.Сколько собрано урожая винограда в Молдове"В завершающей фазе сбор сортов со средним сроком созревания (Совиньон, группа Фетяска, Алиготе, Мерло), начат сбор сортов с поздним сроком созревания (Ркацители, Каберне Совиньон, Рарэ Нягрэ)", - уточнили в ведомстве. При этом, средняя урожайность колеблется от 5-6 до 10-12 тонн на гектар, а в винодельческих хозяйствах - 4-7 тонн на гектар. Средняя урожайность столового винограда колеблется от 5-6 до 11-13 тонн на гектар. Как сообщили в Минсельхоза, на виноградниках с современными системами поддержки (типа Pergola и Gable) средний урожай винограда составляет 20-25 тонн на гектар. Одновременно с продажей свежего столового винограда часть урожая (в основном сорта "Молдова") закладывается на хранение - специалисты оценивают количество около 35 тысяч тонн винограда. По информации Таможенной службы, экспорт столового винограда урожая этого года составляет более 14,7 тысяч тонн, динамика аналогична прошлогодней. Основными направлениями экспорта текущего урожая являются следующие рынки: Россия (8,2 тысяч тонн), Румыния (2,83 тысячи тонн), Беларусь (1,31 тысяча тонн), Украина (1,1 тысяча тонн) и Польша (0,81 тысяч тонн).
https://ru.sputnik.md/20210917/glavnoe--sobrat-v-krupneyshem-sele-gagauzii-rasschityvayut-na-bogatyy-urozhay-vinograda-44817568.html
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Юлия Липовая
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в молдове, цены, молдова, урожай, виноград

Сбор урожая винограда в Молдове: какие цены ожидать

07:30 20.10.2021
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© Sputnik / Evghenii PanasencoВиноград
Виноград - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Сбор урожая винограда идет полным ходом: сколько его собрано в Молдове и какие цены ждать.
КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. В Молдове началась кампания по сбору урожая винограда. Всего собрано около 65% от общей площади винограда для производства вина, а винодельни уже переработали более 110 тысяч тонн винограда. Около 70% солнечных гроздей было собрано в Южном винодельческом регионе и около 60% - в Центральном. Такие данные представили в Министерстве сельского хозяйства.

Цены на виноград в Молдове

По данным ведомства, закупочная цена винограда у производителей вина составляет 7-8 леев за килограмм. Для производства винного сырья для дистилляции цена на сорта вина составляет около четырех леев, а на столовые сорта (виноград несоответствующего качества для употребления в свежем виде) - в пределах 3,5-4 лея.
Виноград сорта Изабелла закупается по цене 4-4,5 лея. В то же время на специализированном рынке в Кишиневе в настоящее время цены на сорта винограда для вина составляют 10-14 леев.
Оптовая цена на столовые сорта на внутреннем рынке колеблется от восьми до 11 леев за килограмм, а на экспорт - от восьми до девяти леев в зависимости от качества.

Сколько собрано урожая винограда в Молдове

"В завершающей фазе сбор сортов со средним сроком созревания (Совиньон, группа Фетяска, Алиготе, Мерло), начат сбор сортов с поздним сроком созревания (Ркацители, Каберне Совиньон, Рарэ Нягрэ)", - уточнили в ведомстве.
Сбор винограда в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
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"Главное – собрать": в крупнейшем селе Гагаузии рассчитывают на богатый урожай винограда
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При этом, средняя урожайность колеблется от 5-6 до 10-12 тонн на гектар, а в винодельческих хозяйствах - 4-7 тонн на гектар. Средняя урожайность столового винограда колеблется от 5-6 до 11-13 тонн на гектар.
Как сообщили в Минсельхоза, на виноградниках с современными системами поддержки (типа Pergola и Gable) средний урожай винограда составляет 20-25 тонн на гектар. Одновременно с продажей свежего столового винограда часть урожая (в основном сорта "Молдова") закладывается на хранение - специалисты оценивают количество около 35 тысяч тонн винограда.
По информации Таможенной службы, экспорт столового винограда урожая этого года составляет более 14,7 тысяч тонн, динамика аналогична прошлогодней. Основными направлениями экспорта текущего урожая являются следующие рынки: Россия (8,2 тысяч тонн), Румыния (2,83 тысячи тонн), Беларусь (1,31 тысяча тонн), Украина (1,1 тысяча тонн) и Польша (0,81 тысяч тонн).
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