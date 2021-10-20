https://ru.sputnik.md/20211020/spinu-poland-45731956.html

Спыну рассказал, с кем встретился в Польше: что будет с поставками газа

Спыну рассказал, с кем встретился в Польше: что будет с поставками газа

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну провел множество встреч в Польше но о конкретных результатах о поставках газа не сообщил.

2021-10-20T15:07+0300

2021-10-20T15:07+0300

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поставки газа

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну рассказал, с кем встретился во время визита в Польшу. Напомним, Спыну находился с визитом в Варшаве 18 и 19 октября, где проводил дискуссии по поводу поставок газа в Молдову. Так, молдавский министр встретился со следующими чиновниками в Польше:Главная тема всех встреч – ситуация на энергетических рынках и возможности поставок газа из Польши в Молдову.

https://ru.sputnik.md/20211018/ekspert-poezdka-spynu-polshu-gaz-net-logika-45675645.html

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в молдове, молдова, польша, поставки газа, андрей спыну