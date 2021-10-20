https://ru.sputnik.md/20211020/spinu-poland-45731956.html
Спыну рассказал, с кем встретился в Польше: что будет с поставками газа
Спыну рассказал, с кем встретился в Польше: что будет с поставками газа
Молдавский вице-премьер Андрей Спыну провел множество встреч в Польше но о конкретных результатах о поставках газа не сообщил.
2021-10-20T15:07+0300
2021-10-20T15:07+0300
2021-10-20T15:19+0300
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поставки газа
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну рассказал, с кем встретился во время визита в Польшу. Напомним, Спыну находился с визитом в Варшаве 18 и 19 октября, где проводил дискуссии по поводу поставок газа в Молдову. Так, молдавский министр встретился со следующими чиновниками в Польше:Главная тема всех встреч – ситуация на энергетических рынках и возможности поставок газа из Польши в Молдову.
https://ru.sputnik.md/20211018/ekspert-poezdka-spynu-polshu-gaz-net-logika-45675645.html
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в молдове, молдова, польша, поставки газа, андрей спыну
Спыну рассказал, с кем встретился в Польше: что будет с поставками газа
15:07 20.10.2021 (обновлено: 15:19 20.10.2021)
Молдавский вице-премьер Андрей Спыну рассказал о проведенных встречах в ходе своего визита в Польшу и о результатах переговоров по поставкам газа.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну рассказал, с кем встретился во время визита в Польшу.
Напомним, Спыну находился с визитом
в Варшаве 18 и 19 октября, где проводил дискуссии по поводу поставок газа в Молдову.
"Вернусь с новой, интересной информацией по мере того, как мы будем продвигаться в разрешении этого кризиса", – уточнил Спыну.
Так, молдавский министр встретился со следующими чиновниками в Польше:
госсекретарем канцелярии президента Польши и руководителем Международного политического бюро Якубом Кумочем;
специальным представителем по Молдове премьер-министра Республики Польша Адамом Эберхардом;
министром энергетики Варшавы Петром Наимски;
вице-президентом PGNiG (польское государственное предприятие) Артуром Цесликом;
председателем совета директоров GAZ-SYSTEM Томашем Степьеном.
Главная тема всех встреч – ситуация на энергетических рынках и возможности поставок газа из Польши в Молдову.