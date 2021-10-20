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Спыну не смог представить результаты визита в Польшу по поставкам газа
Спыну не смог представить результаты визита в Польшу по поставкам газа
На брифинге по итогам визита министр не смог представить конкретных результатов и договоренностей.
2021-10-20T18:13+0300
2021-10-20T18:19+0300
общество
в молдове
молдова
поставки газа
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну не смог отчитаться по конкретному результату своей поездки в Польшу. В Варшаве вице-премьер был с рабочим визитом 18-19 октября и обсуждал поставки газа Молдове. В частности, он провел ряд встреч с высокопоставленными чиновниками. По словам Спыну, коллеги в Польше проанализируют возможность и количество поставок газа Кишиневу. В то же время Спыну подчеркнул, что ситуация с поставками газа сложная во всем мире, а не только в Молдове. Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений."Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер.Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с ПАО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам вице-премьер правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
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https://ru.sputnik.md/20211018/ekspert-poezdka-spynu-polshu-gaz-net-logika-45675645.html
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Марина Гончарук
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в молдове, молдова, поставки газа, андрей спыну

Спыну не смог представить результаты визита в Польшу по поставкам газа

18:13 20.10.2021 (обновлено: 18:19 20.10.2021)
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© Photo : Cancelaria de StatSecretar general al Guvernului, Andrei Spînu
Secretar general al Guvernului, Andrei Spînu - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Photo : Cancelaria de Stat
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Вице-премьер Молдовы побывал с визитом в Польше, где обсудил поставки природного газа в Молдову.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну не смог отчитаться по конкретному результату своей поездки в Польшу.
В Варшаве вице-премьер был с рабочим визитом 18-19 октября и обсуждал поставки газа Молдове. В частности, он провел ряд встреч с высокопоставленными чиновниками.
По словам Спыну, коллеги в Польше проанализируют возможность и количество поставок газа Кишиневу.

Общался с польской компанией PGNiG о возможности покупки газа, в том числе из запасов, которые хранятся на Украине. Обсуждали возможный импорт газа, в том числе из Польши, транзитом через Украину. Сейчас польская сторона анализирует пути и возможности, с помощью которых можно обеспечить поставки в Молдову.

Андрей Спыну - Sputnik Молдова
Андрей Спыну
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы
В то же время Спыну подчеркнул, что ситуация с поставками газа сложная во всем мире, а не только в Молдове.

Ситуация с газом в Молдове

Напомним, 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
"Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
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Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.
Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре.
"Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер.
Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с ПАО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
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Эксперт - о поездке Спыну в Польшу за газом: не вижу логики в этом визите
18 октября, 17:47
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В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам вице-премьер правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.
Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Поставки газа в Молдову: чего ждать от визита вице-премьера Спыну в Польшу - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Радио
Поставки газа в Молдову: чего ждать от визита вице-премьера Спыну в Польшу
18 октября, 21:16
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