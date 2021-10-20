https://ru.sputnik.md/20211020/spynu-ne-smog-rezultaty-vizita-poland-gaz-45742461.html

Спыну не смог представить результаты визита в Польшу по поставкам газа

Спыну не смог представить результаты визита в Польшу по поставкам газа

На брифинге по итогам визита министр не смог представить конкретных результатов и договоренностей.

2021-10-20T18:13+0300

2021-10-20T18:13+0300

2021-10-20T18:19+0300

общество

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молдова

поставки газа

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну не смог отчитаться по конкретному результату своей поездки в Польшу. В Варшаве вице-премьер был с рабочим визитом 18-19 октября и обсуждал поставки газа Молдове. В частности, он провел ряд встреч с высокопоставленными чиновниками. По словам Спыну, коллеги в Польше проанализируют возможность и количество поставок газа Кишиневу. В то же время Спыну подчеркнул, что ситуация с поставками газа сложная во всем мире, а не только в Молдове. Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений."Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер.Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с ПАО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам вице-премьер правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.

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в молдове, молдова, поставки газа, андрей спыну