https://ru.sputnik.md/20211020/spynu-otpravitsya-moskvu-vmeste-kulminskim-45738498.html

Спыну отправится в Москву вместе с Кульминским обсуждать поставки газа

Спыну отправится в Москву вместе с Кульминским обсуждать поставки газа

Молдавская делегация, отправляющаяся в Россию, пополнилась еще одним министром.

2021-10-20T16:44+0300

2021-10-20T16:44+0300

2021-10-20T18:20+0300

в молдове

общество

молдова

поставки газа

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отправится в четверг в Москву вместе с вице-премьером по реинтеграции Владом Кульминским для обсуждения поставок газа из России в Молдову."Вместе мы обсудим с администрацией президента наши проблемы по общей повестке, имею в виду вопрос поставки газа. А также обсудим продление на более длительный срок контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом", чтобы обеспечить безопасность страны в холодный период года", - отметил Спыну. Он подчеркнул, что Молдова намерена продлить контракт на прежних условиях, а также стороны обсудят исторический долг республики и третий энергетический пакет. По словам Спыну, предварительная информация по итогам дискуссий станет известна в пятницу, 22 октября.Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила, что в Москву отправится лишь Кульминский. Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений."Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер.Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с ПАО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам вице-премьер правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.

https://ru.sputnik.md/20211019/zayavleniya-gavrilitsa-postavki-gaz-otnosheniya-russia-rost-tsen-45703440.html

https://ru.sputnik.md/20211020/spinu-poland-45731956.html

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в молдове, молдова, поставки газа, андрей спыну