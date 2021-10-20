Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211020/spynu-otpravitsya-moskvu-vmeste-kulminskim-45738498.html
Спыну отправится в Москву вместе с Кульминским обсуждать поставки газа
Спыну отправится в Москву вместе с Кульминским обсуждать поставки газа
Молдавская делегация, отправляющаяся в Россию, пополнилась еще одним министром.
2021-10-20T16:44+0300
2021-10-20T18:20+0300
в молдове
общество
молдова
поставки газа
андрей спыну
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/13/44070337_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_f4ff9ab211fea14e7b3ae9f8700c710a.jpg
КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отправится в четверг в Москву вместе с вице-премьером по реинтеграции Владом Кульминским для обсуждения поставок газа из России в Молдову."Вместе мы обсудим с администрацией президента наши проблемы по общей повестке, имею в виду вопрос поставки газа. А также обсудим продление на более длительный срок контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом", чтобы обеспечить безопасность страны в холодный период года", - отметил Спыну. Он подчеркнул, что Молдова намерена продлить контракт на прежних условиях, а также стороны обсудят исторический долг республики и третий энергетический пакет. По словам Спыну, предварительная информация по итогам дискуссий станет известна в пятницу, 22 октября.Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила, что в Москву отправится лишь Кульминский. Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений."Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер.Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с ПАО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам вице-премьер правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
https://ru.sputnik.md/20211019/zayavleniya-gavrilitsa-postavki-gaz-otnosheniya-russia-rost-tsen-45703440.html
https://ru.sputnik.md/20211020/spinu-poland-45731956.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/13/44070337_32:0:1455:1067_1920x0_80_0_0_3a5c0d77f250873ef9f6ec84f3c2aa50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, поставки газа, андрей спыну

Спыну отправится в Москву вместе с Кульминским обсуждать поставки газа

16:44 20.10.2021 (обновлено: 18:20 20.10.2021)
798
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Андрей Спыну
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавская делегация, отправляющаяся в Россию, пополнилась еще одним министром.
КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отправится в четверг в Москву вместе с вице-премьером по реинтеграции Владом Кульминским для обсуждения поставок газа из России в Молдову.
"Вместе мы обсудим с администрацией президента наши проблемы по общей повестке, имею в виду вопрос поставки газа. А также обсудим продление на более длительный срок контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом", чтобы обеспечить безопасность страны в холодный период года", - отметил Спыну.
Он подчеркнул, что Молдова намерена продлить контракт на прежних условиях, а также стороны обсудят исторический долг республики и третий энергетический пакет.
По словам Спыну, предварительная информация по итогам дискуссий станет известна в пятницу, 22 октября.
Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила, что в Москву отправится лишь Кульминский.

Ситуация с газом в Молдове

Напомним, 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
"Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
Общество
Главные заявления Гаврилицы: поставки газа, отношения с Россией, рост цен
Вчера, 16:26
2964
Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.
Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре.
"Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер.
Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с ПАО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
Общество
Спыну рассказал, с кем встретился в Польше по вопросу поставок газа Молдове
15:07
642
15
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам вице-премьер правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.
Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
003010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:41Гендер или пол - российский социолог рассказала, что не так со Стамбульской конвенцией
18:13Спыну не смог представить результаты визита в Польшу по поставкам газа
17:42Глава МИДЕИ Молдовы посетит Киев: что в планах
17:18Су-30 сопроводили американские бомбардировщики B-1B над Черным морем
16:44Спыну отправится в Москву вместе с Кульминским обсуждать поставки газа
16:23МИД РФ: мировое сообщество должно предотвратить кризис в Афганистане
16:02Россияне нашли в Молдове могилу погибшего героя
15:39В Молдове "красный код": власти могут ввести новые ограничения из-за COVID
15:28В Молдове могут отменить переход на зимнее время
15:07Спыну рассказал, с кем встретился в Польше по вопросу поставок газа Молдове
14:48В Молдове объявлен "желтый код": о чем предупреждают синоптики
14:15Топливо снова подорожает: НАРЭ опубликовало максимальные цены
13:38Не путать срочность и поспешность: Букиккио – о реформе юстиции в Молдове
13:09Токарчук: мутация "дельта"-штамма уже в Молдове – паниковать или нет
13:07Зеленский потерял надежду встретиться с Путиным
12:40Перевозка пассажиров в Молдове с нарушениями: что выяснили в полиции
12:05Минздрав – о новом варианте коронавируса, найденном у ребенка из Молдовы
11:57Российский актер Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом
11:25Отстоит ли Молдова свой карьер на Украине: заявление Генпрокуратуры
10:49"Интер" – "Шериф": драма на "Сан-Сиро" глазами фанов и клубов