https://ru.sputnik.md/20211020/stoimost-rouminga-moldova-45742893.html
Для граждан Молдовы стоимость роуминга с пятью странами может снизиться
Для граждан Молдовы стоимость роуминга с пятью странами может снизиться
Молдова начнет переговоры с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Украиной по снижению цен на услуги международного роуминга
2021-10-20T19:08+0300
2021-10-20T19:08+0300
2021-10-20T19:17+0300
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Стоимость услуги международного роуминга для граждан Молдовы, путешествующих в страны, участвующие в соглашении о Восточном партнерстве, может быть снижена.Цены на услуги роуминга в каждой стране устанавливаются местными мобильными операторами на рыночных условиях на основании договоров, заключенных с международными операторами связи или операторами связи в соответствующих государствах.Молдова намерена начать переговоры с государствами Восточного партнерства – Арменией, Азербайджаном, Белоруссией и Грузией по соглашению о международных роуминговых услугах. Проект соглашения был одобрен членами комиссии по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдовы на заседании в среду, 20 октября.Проект предусматривает снижение цен на услуги роуминга, входящие и исходящие голосовые звонки, текстовые сообщения и передачу данных. Он устанавливает нормативную базу для постепенного снижения тарифов и определения предельной цены в течение четырех лет. Предполагается, что на завершающем этапе тариф на услуги международного роуминга не будет превышать их стоимость внутри страны.
https://ru.sputnik.md/20211012/kogda-sostoitsya-zasedanie-soveta-assotsiatsii-moldova-es-45444100.html
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в молдове, молдова, стоимость, роуминг
Для граждан Молдовы стоимость роуминга с пятью странами может снизиться
19:08 20.10.2021 (обновлено: 19:17 20.10.2021)
Молдова инициирует переговоры со странами Восточного партнерства по соглашению о снижении цен на услугу международного роуминга.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Стоимость услуги международного роуминга для граждан Молдовы, путешествующих в страны, участвующие в соглашении о Восточном партнерстве, может быть снижена.
Цены на услуги роуминга в каждой стране устанавливаются местными мобильными операторами на рыночных условиях на основании договоров, заключенных с международными операторами связи или операторами связи в соответствующих государствах.
Молдова намерена начать переговоры с государствами Восточного партнерства – Арменией, Азербайджаном, Белоруссией и Грузией по соглашению о международных роуминговых услугах. Проект соглашения был одобрен членами комиссии по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдовы на заседании в среду, 20 октября.
Проект предусматривает снижение цен на услуги роуминга, входящие и исходящие голосовые звонки, текстовые сообщения и передачу данных. Он устанавливает нормативную базу для постепенного снижения тарифов и определения предельной цены в течение четырех лет. Предполагается, что на завершающем этапе тариф на услуги международного роуминга не будет превышать их стоимость внутри страны.