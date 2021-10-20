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Названа страна ЕС с самыми высокими темпами вакцинации от COVID-19
Названа страна ЕС с самыми высокими темпами вакцинации от COVID-19
Названа страна Европейского союза с самыми высокими темпами вакцинации от COVID-19
2021-10-20T21:22+0300
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коронавирус
в мире
европейский союз
вакцинация
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КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Италия стала европейкой страной, в которой темпы вакцинации населения от коронавируса идут быстрее всего, передает РИА Новости. Такие данные привел премьер-министр Италии Марио Драги."После трудного старта европейская кампания по вакцинации показала очень удовлетворительные результаты. В Италии она идет быстрее, чем в среднем по ЕС: на сегодняшний день 86% населения старше 12 лет получили хотя бы одну дозу и 81% вакцинированы полностью", - сказал Драги в ходе выступления в Сенате итальянского парламента.По словам премьер-министра, высокий темп вакцинации в Италии стал возможен благодаря "чувству ответственности граждан", что дает возможность избегать закрытия учебных заведений и объявления локдаунов.К 9 октября в Италии вакцинировались 80% населения. С сентября в стране проходит процесс введения бустерной дозы вакцины для граждан старше 80 лет, а также для пациентов и работников домов престарелых. Ревакцинацию прошли более 700 тысяч итальянцев.
https://ru.sputnik.md/20211007/uchenye-uslovie-redkaea-revaktsinatsia-covid-19-45329203.html
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в мире, европейский союз, вакцинация

Названа страна ЕС с самыми высокими темпами вакцинации от COVID-19

21:22 20.10.2021 (обновлено: 21:26 20.10.2021)
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© Sputnik / Sorokopud JuliaВ Приднестровье стартовала вакцинация препаратом «Спутник V”
В Приднестровье стартовала вакцинация препаратом «Спутник V” - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Благодаря "чувству ответственности граждан" удалось ускорить процесс вакцинации.
КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Италия стала европейкой страной, в которой темпы вакцинации населения от коронавируса идут быстрее всего, передает РИА Новости. Такие данные привел премьер-министр Италии Марио Драги.
"После трудного старта европейская кампания по вакцинации показала очень удовлетворительные результаты. В Италии она идет быстрее, чем в среднем по ЕС: на сегодняшний день 86% населения старше 12 лет получили хотя бы одну дозу и 81% вакцинированы полностью", - сказал Драги в ходе выступления в Сенате итальянского парламента.
По словам премьер-министра, высокий темп вакцинации в Италии стал возможен благодаря "чувству ответственности граждан", что дает возможность избегать закрытия учебных заведений и объявления локдаунов.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
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7 октября, 22:45
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К 9 октября в Италии вакцинировались 80% населения. С сентября в стране проходит процесс введения бустерной дозы вакцины для граждан старше 80 лет, а также для пациентов и работников домов престарелых. Ревакцинацию прошли более 700 тысяч итальянцев.
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