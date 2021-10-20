https://ru.sputnik.md/20211020/strana-es-vysokii-temp-vaktsinatsiia-covid-19-45738025.html

Названа страна ЕС с самыми высокими темпами вакцинации от COVID-19

Названа страна ЕС с самыми высокими темпами вакцинации от COVID-19

Названа страна Европейского союза с самыми высокими темпами вакцинации от COVID-19

2021-10-20T21:22+0300

2021-10-20T21:22+0300

2021-10-20T21:26+0300

коронавирус

в мире

европейский союз

вакцинация

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КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Италия стала европейкой страной, в которой темпы вакцинации населения от коронавируса идут быстрее всего, передает РИА Новости. Такие данные привел премьер-министр Италии Марио Драги."После трудного старта европейская кампания по вакцинации показала очень удовлетворительные результаты. В Италии она идет быстрее, чем в среднем по ЕС: на сегодняшний день 86% населения старше 12 лет получили хотя бы одну дозу и 81% вакцинированы полностью", - сказал Драги в ходе выступления в Сенате итальянского парламента.По словам премьер-министра, высокий темп вакцинации в Италии стал возможен благодаря "чувству ответственности граждан", что дает возможность избегать закрытия учебных заведений и объявления локдаунов.К 9 октября в Италии вакцинировались 80% населения. С сентября в стране проходит процесс введения бустерной дозы вакцины для граждан старше 80 лет, а также для пациентов и работников домов престарелых. Ревакцинацию прошли более 700 тысяч итальянцев.

https://ru.sputnik.md/20211007/uchenye-uslovie-redkaea-revaktsinatsia-covid-19-45329203.html

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в мире, европейский союз, вакцинация