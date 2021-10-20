https://ru.sputnik.md/20211020/video-su-amerikanskii-bombardirovscik-ceornoe-more-45735534.html

Су-30 сопроводили американские бомбардировщики B-1B над Черным морем

Су-30 сопроводили американские бомбардировщики B-1B над Черным морем

Российские истребители Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика B-1B над Черным морем

2021-10-20T17:18+0300

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россия

черное море

истребитель

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Два российских истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря два стратегических бомбардировщика США B-1B, направлявшихся в сторону российской границы, передает РИА Новости.Как уточнил Национальный центр управления обороной (НЦУО), радары засекли иностранные сверхзвуковые самолеты 19 октября. Рядом с ними летели два заправщика KC-135.Истребители проконтролировали, чтобы американские военные самолеты не нарушили границу и вернулись на аэродром базирования, как только те развернулись.

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