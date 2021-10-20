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Су-30 сопроводили американские бомбардировщики B-1B над Черным морем
Су-30 сопроводили американские бомбардировщики B-1B над Черным морем
Российские истребители Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика B-1B над Черным морем
2021-10-20T17:18+0300
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Два российских истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря два стратегических бомбардировщика США B-1B, направлявшихся в сторону российской границы, передает РИА Новости.Как уточнил Национальный центр управления обороной (НЦУО), радары засекли иностранные сверхзвуковые самолеты 19 октября. Рядом с ними летели два заправщика KC-135.Истребители проконтролировали, чтобы американские военные самолеты не нарушили границу и вернулись на аэродром базирования, как только те развернулись.
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видео, видео, россия, черное море, истребитель

Су-30 сопроводили американские бомбардировщики B-1B над Черным морем

17:18 20.10.2021
298
© Минобороны России
Российские истребители Су-30 сопроводили два американских бомбардировщика B-1B над Черным морем.
Два российских истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря два стратегических бомбардировщика США B-1B, направлявшихся в сторону российской границы, передает РИА Новости.
Как уточнил Национальный центр управления обороной (НЦУО), радары засекли иностранные сверхзвуковые самолеты 19 октября. Рядом с ними летели два заправщика KC-135.
Истребители проконтролировали, чтобы американские военные самолеты не нарушили границу и вернулись на аэродром базирования, как только те развернулись.
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