https://ru.sputnik.md/20211020/yaponia-voennye-korabli-45743859.html

Эхо войны: в Японии после землетрясения всплыли затопленные военные корабли

Эхо войны: в Японии после землетрясения всплыли затопленные военные корабли

В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли фото

2021-10-20T21:46+0300

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япония

вторая мировая война

военные корабли

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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Мощное землетрясение у берегов Японии привело к тому, что 24 затопленных во время сражений Второй мировой войны корабля всплыли на поверхность, сообщает издание The Daily Mail.У берегов японского острова Иводзима в 1945 году произошло одно из самых крупных морских сражений между войсками Японской империи и США. В результате битвы были затоплены десятки кораблей.Издание пишет, что поднявшиеся со дна суда – японские транспортные корабли, которые были захвачены и затоплены для создания волнореза для защиты военной базы, созданной американскими войсками на острове.

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в мире, япония, вторая мировая война, военные корабли