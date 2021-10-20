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Эхо войны: в Японии после землетрясения всплыли затопленные военные корабли
Эхо войны: в Японии после землетрясения всплыли затопленные военные корабли
В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли фото
2021-10-20T21:46+0300
2021-10-20T21:46+0300
2021-10-20T21:46+0300
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КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Мощное землетрясение у берегов Японии привело к тому, что 24 затопленных во время сражений Второй мировой войны корабля всплыли на поверхность, сообщает издание The Daily Mail.У берегов японского острова Иводзима в 1945 году произошло одно из самых крупных морских сражений между войсками Японской империи и США. В результате битвы были затоплены десятки кораблей.Издание пишет, что поднявшиеся со дна суда – японские транспортные корабли, которые были захвачены и затоплены для создания волнореза для защиты военной базы, созданной американскими войсками на острове.
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в мире, япония, вторая мировая война, военные корабли
Эхо войны: в Японии после землетрясения всплыли затопленные военные корабли
У берегов японского острова Иводзима всплыли "корабли-призраки" времен Второй мировой войны.
КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik.
Мощное землетрясение у берегов Японии привело к тому, что 24 затопленных во время сражений Второй мировой войны корабля всплыли на поверхность, сообщает издание The Daily Mail
.
У берегов японского острова Иводзима в 1945 году произошло одно из самых крупных морских сражений между войсками Японской империи и США. В результате битвы были затоплены десятки кораблей.
Издание пишет, что поднявшиеся со дна суда – японские транспортные корабли, которые были захвачены и затоплены для создания волнореза для защиты военной базы, созданной американскими войсками на острове.