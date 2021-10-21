https://ru.sputnik.md/20211021/budet-li-moldova-dobyvat-sobstvennye-neft-i-gaz-45748000.html

Будет ли Молдова добывать собственные нефть и газ

Будет ли Молдова добывать собственные нефть и газ

В связи с текущим энергетическим кризисом знатоки вспомнили о том, что в Молдове, оказывается, есть месторождения газа и нефти.

2021-10-21T22:15+0300

2021-10-21T22:15+0300

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Реальный потенциал добычи нефти и газа из недр Молдовы никому в республике достоверно не известен, поскольку по сей день в этой сфере не проведены необходимые (и весьма дорогостоящие) исследования. Об этом в интервью Sputnik Молдова рассказал директор Института геологии и сейсмологии Молдовы, Игорь Никоарэ.Для энергетического баланса - мизер"Если говорить о нефте- и газоносных месторождениях на территории Молдовы, то их на сегодняшний день три: Берештское и Викторовское газовые месторождения и месторождение нефти в Валенах, – говорит Никоарэ. – Объем добываемых там углеводородов с точки зрения энергетического баланса Республики Молдова – мизерный. Их наличие пока скорее просто говорит о том, что в недрах республики есть полезные ископаемые".Так, по словам Никоарэ, запас нефти в залегающем на глубине 500 метров месторождении в селе Валены Кагульского района не превышает одного миллиона тонн, из которых извлекаемых - 350-400 тысяч тонн.Что касается месторождения газа рядом с селом Викторовка Кантемирского района, то оно даже способно обеспечить голубым топливом жителей окрестных сел Еникей, Баймаклия, Бобочика. Но, говорит эксперт, только в летний сезон – зимой эти населенные пункты все равно приходится дополнительно подключать к распределительной сети "Молдовагаз". Столь же невелики объемы газа, добываемого в селе Берешты Унгенского района.Кроме того, необходимо принимать во внимание и качество добываемого сырья.Интересно, что небольшой комратский завод теоретически способен работать с использованными автомобильными шинами (в основе которых тяжелые фракции нефти), перерабатывая их во все тот же битум.Нельзя просто взять и буритьВ советское время в МССР велся значительный объем геологоразведовательных работ, но они были прерваны открытием месторождения нефти в Сибири."Вообще, еще в довоенный период румынские нефтяные компании проводили на территории Молдовы ряд изысканий, которые особых результатов не дали. Позднее, планомерную разведку полезных ископаемых в том числе и в нашей республике вели профильные ведомства Советского Союза. В начале 70-х годов прошлого века крупные залежи углеводородов были обнаружены в Западной Сибири, куда была перенаправлена большая часть поисковых групп со всего Союза, включая комратскую геолого- нефтеразведочную партию", - рассказал Никоарэ.В восьмидесятых годах прошлого века, отметил эксперт, была попытка причерноморской экспедиции возобновить разведочные работы в южной части МССР, но с распадом Советского союза эти попытки сошли на нет.После обретения Молдовой независимости в газо- нефтеразведочную сферу жестко вторглись экономические факторы.Этот вывод, говорит эксперт, еще раз подтвердился, когда территории с потенциальной добычей полезных ископаемых были отданы в концессию."В 1995 году был заключен договор с американской компанией Redeco, которая взяла на себя обязательство по проведению в Молдове геологоразведочных работ. Однако за последующие 10 лет компания фактически так и не начала эту деятельность. В итоге молдавское правительство договор расторгло, передав месторождения молдавскому импортеру газа Valiexchimp. Однако в 2017 году руководство страны вновь попыталось отдать территории в концессию, организовав соответствующий тендер", - говорит эксперт.Как сообщил Никоарэ, выигравшая этот конкурс другая американская компания – Frontera – также по сей день никаких геологоразведочных работ на территории Молдовы не провела.Перспективы есть, денег нетВ связи с тем, что несколько раз начинавшиеся работы по поиску и разведке углеводородов на территории Молдовы так и не были доведены до логического завершения, по сей день невозможно дать твердый ответ: в каком объеме залегают в недрах республики полезные ископаемым и может ли их разработка стать по-настоящему рентабельной."В отсутствие точной информации появляется много спекуляций, сомнительных компаний и откровенных авантюристов. Среди последних встречаются и высокопоставленные молдавские чиновники (не буду называть фамилии) с обещаниями "пробурить скважину на четыре километра в глубину". По сути, это обещание, так сказать, попасть пальцем в небо", - говорит директор Института геологии и сейсмологии.Никоарэ подчеркивает: бурение скважин – очень дорогостоящая затея. Так, скажем, те полтора десятка эксплуатационных скважин в Валенах вырыты на глубину 400-500 метров. Для обустройства лишь одной из них нужно порядка миллиона леев. Если бурить скважины до 1000 метров, эта сумма удвоится, если до 2000 – вырастет вчетверо."Прежде чем бурить землю, необходимо осуществить сложный комплекс геологоразведочных работ, геофизические исследования. Это большая работа, проводимая в несколько этапов. На первом проводится сбор материалов, на втором – сейсморазведка, аналитическая работа и обработка старых данных, и на третьем – эксплуатация. Только после этого можно о чем-то говорить", - считает Игорь Никоарэ.В целом его вывод таков: перспективы добычи нефти и газа в Молдове по-прежнему существуют. Другое дело, что для этого необходимо привлечь немалые инвестиции, а государство, со своей стороны, должно осуществлять строгий контроль.

https://ru.sputnik.md/20211014/gazovyy-krizis-moldovagaz-prizyvaet-potrebiteley-ekonomit-goluboe-toplivo-45515940.html

https://ru.sputnik.md/20211013/moldova-rezhim-trevogi-gazovy-krizis-45493547.html

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