https://ru.sputnik.md/20211021/covid-19-patsient-45750994.html

Трагедия в Центре COVID-19 в Кишиневе: пациент покончил с собой

Трагедия в Центре COVID-19 в Кишиневе: пациент покончил с собой

Пенсионер с коронавирусом совершил самоубийство в ковид-центре в Кишиневе - кто обнаружил тело?

2021-10-21T09:52+0300

2021-10-21T09:52+0300

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покончил с собой

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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Пациент Центра COVID-19, расположенного в Кишиневе на территории Международного выставочного центра Moldexpo, покончил с собой. Нашли 83-летнего мужчину, у которого ранее диагностировали коронавирус, медики. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Наталья Стати.По ее словам, трагедия произошла накануне вечером – в 20.23. Пенсионер находился в медучреждении с 18 октября.Полиция открыла уголовное дело по факту случившегося.Количество новых заражений коронавирусом в Молдове растет, заявили ранее в Минздраве. За последние 24 часа после выполнения почти 10 тысяч тестов подтвердилось более двух тысяч новых случаев заражения. Уровень заболеваемости практически достиг рекордной отметки.Ежедневное количество смертей от COVID-19 также продолжает расти.По данным Минздрава, с начала пандемии в Молдове от осложнений на фоне коронавирусной инфекции умерло 7346 человек, 37 – за минувшие сутки.

https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-ogranicheniya-anti-covid-45734529.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, покончил с собой