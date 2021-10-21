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Трагедия в Центре COVID-19 в Кишиневе: пациент покончил с собой
Трагедия в Центре COVID-19 в Кишиневе: пациент покончил с собой
Пенсионер с коронавирусом совершил самоубийство в ковид-центре в Кишиневе - кто обнаружил тело?
2021-10-21T09:52+0300
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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Пациент Центра COVID-19, расположенного в Кишиневе на территории Международного выставочного центра Moldexpo, покончил с собой. Нашли 83-летнего мужчину, у которого ранее диагностировали коронавирус, медики. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Наталья Стати.По ее словам, трагедия произошла накануне вечером – в 20.23. Пенсионер находился в медучреждении с 18 октября.Полиция открыла уголовное дело по факту случившегося.Количество новых заражений коронавирусом в Молдове растет, заявили ранее в Минздраве. За последние 24 часа после выполнения почти 10 тысяч тестов подтвердилось более двух тысяч новых случаев заражения. Уровень заболеваемости практически достиг рекордной отметки.Ежедневное количество смертей от COVID-19 также продолжает расти.По данным Минздрава, с начала пандемии в Молдове от осложнений на фоне коронавирусной инфекции умерло 7346 человек, 37 – за минувшие сутки.
https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-ogranicheniya-anti-covid-45734529.html
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в молдове, кишинев, молдова, покончил с собой

Трагедия в Центре COVID-19 в Кишиневе: пациент покончил с собой

09:52 21.10.2021 (обновлено: 11:18 21.10.2021)
361
© Sputnik / Mihai CarausЦентр COVID-19 в Кишиневе
Центр COVID-19 в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Rodica Gherciu - Sputnik Молдова
Родика Герчиу
Все материалы
Через два дня после госпитализации в кишиневский Центр COVID-19 пенсионер с коронавирусом совершил самоубийство.
КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Пациент Центра COVID-19, расположенного в Кишиневе на территории Международного выставочного центра Moldexpo, покончил с собой. Нашли 83-летнего мужчину, у которого ранее диагностировали коронавирус, медики.
Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Наталья Стати.
По ее словам, трагедия произошла накануне вечером – в 20.23. Пенсионер находился в медучреждении с 18 октября.
Полиция открыла уголовное дело по факту случившегося.
Количество новых заражений коронавирусом в Молдове растет, заявили ранее в Минздраве.
За последние 24 часа после выполнения почти 10 тысяч тестов подтвердилось более двух тысяч новых случаев заражения. Уровень заболеваемости практически достиг рекордной отметки.
Ежедневное количество смертей от COVID-19 также продолжает расти.
По данным Минздрава, с начала пандемии в Молдове от осложнений на фоне коронавирусной инфекции умерло 7346 человек, 37 – за минувшие сутки.
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