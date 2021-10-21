https://ru.sputnik.md/20211021/covid-19-patsient-45750994.html
Трагедия в Центре COVID-19 в Кишиневе: пациент покончил с собой
Трагедия в Центре COVID-19 в Кишиневе: пациент покончил с собой
Пенсионер с коронавирусом совершил самоубийство в ковид-центре в Кишиневе - кто обнаружил тело?
2021-10-21T09:52+0300
2021-10-21T09:52+0300
2021-10-21T11:18+0300
общество
в молдове
кишинев
молдова
покончил с собой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34719746_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_57b38274aeb4ac967e345d1cd90887a9.jpg
КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Пациент Центра COVID-19, расположенного в Кишиневе на территории Международного выставочного центра Moldexpo, покончил с собой. Нашли 83-летнего мужчину, у которого ранее диагностировали коронавирус, медики. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Наталья Стати.По ее словам, трагедия произошла накануне вечером – в 20.23. Пенсионер находился в медучреждении с 18 октября.Полиция открыла уголовное дело по факту случившегося.Количество новых заражений коронавирусом в Молдове растет, заявили ранее в Минздраве. За последние 24 часа после выполнения почти 10 тысяч тестов подтвердилось более двух тысяч новых случаев заражения. Уровень заболеваемости практически достиг рекордной отметки.Ежедневное количество смертей от COVID-19 также продолжает расти.По данным Минздрава, с начала пандемии в Молдове от осложнений на фоне коронавирусной инфекции умерло 7346 человек, 37 – за минувшие сутки.
https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-ogranicheniya-anti-covid-45734529.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34719746_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_63cbc4b2ed04689b4415d21b72491383.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
в молдове, кишинев, молдова, покончил с собой
Трагедия в Центре COVID-19 в Кишиневе: пациент покончил с собой
09:52 21.10.2021 (обновлено: 11:18 21.10.2021)
Через два дня после госпитализации в кишиневский Центр COVID-19 пенсионер с коронавирусом совершил самоубийство.
КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Пациент Центра COVID-19, расположенного в Кишиневе на территории Международного выставочного центра Moldexpo, покончил с собой. Нашли 83-летнего мужчину, у которого ранее диагностировали коронавирус, медики.
Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Наталья Стати.
По ее словам, трагедия произошла накануне вечером – в 20.23. Пенсионер находился в медучреждении с 18 октября.
Полиция открыла уголовное дело по факту случившегося.
Количество новых заражений коронавирусом в Молдове растет, заявили ранее в Минздраве.
За последние 24 часа после выполнения почти 10 тысяч тестов подтвердилось более двух тысяч новых случаев заражения. Уровень заболеваемости практически достиг рекордной отметки.
Ежедневное количество смертей от COVID-19 также продолжает расти.
По данным Минздрава, с начала пандемии в Молдове от осложнений на фоне коронавирусной инфекции умерло 7346 человек, 37 – за минувшие сутки.