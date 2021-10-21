https://ru.sputnik.md/20211021/eks-premer-chicu-kakoy-budet-tsena-gaz-45771713.html

Экс-премьер Кику - о ценах на газ: рискуем заморозить людей и экономику

Экс-премьер Кику - о ценах на газ: рискуем заморозить людей и экономику

Бывший глава правительства Молдовы Ион Кику сделал прогноз, чем завершатся переговоры "Молдовагаз" и "Газпрома" по контракту на поставку газа.

2021-10-21T17:29+0300

2021-10-21T17:29+0300

2021-10-21T17:46+0300

общество

в молдове

молдова

экс-премьер

поставки газа

ион кику

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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Экс-премьер Молдовы Ион Кику считает, что Молдова не сможет получить такую же низкую цену на природный газ, как это было раньше. Такое заявление Кику сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова. В данный момент Молдова находится в "режиме тревоги" в энергетическом секторе в связи с газовым кризисом. Последний контракт между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истек 30 сентября и был продлен на месяц. По последнему контракту Молдова платит 790 долларов за тысячу кубометров, условия прошлого документа предусматривали бы для Молдовы цену примерно в 240 долларов.Переговоры с российской стороной по продлению контракта на более длительный срок продолжаются. Вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский и вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну находятся на переговорах в Москве. Кику считает, что сложности связаны не только с подписанием контракта с "Газпромом", а также с тем, что "Молдовагаз" в данный момент не может совершать текущие выплаты российскому концерну. "Дело в том, что тариф рассчитан по цене 150 долларов за тысячу кубометров. Даже если Спыну вернется с долгосрочным контрактом с "Газпромом", мы можем остаться без газа. Если тариф будет повышен, придут большие счета, и люди не смогут платить. Мы рискуем заморозить страну, людей и экономику", - полагает экс-премьер. Кику добавил, что если энергетический кризис не закончится в ближайшее время, для правительства было бы разумным ввести вместо "режима тревоги" "чрезвычайное положение" в энергетическом секторе."Ситуация с газом не менее сложная, чем пандемия или засуха. Запас мазута, хранящийся для исключительных ситуаций, уже используется. Решение выделить его было глупым", - уверен Кику.Ситуация с газом в МолдовеНапомним, 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений."Рыночная цена, которую мы считаем неправильной, – это цена, которая не может быть принята Молдовой, учитывая, что у "Молдовагаза" и "Газпрома" за спиной десятилетия сотрудничества, в течение которых сложились определенные формулы," – уточнил Спыну.Ранее министр принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По его словам, во время пребывания на форуме ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну выразил надежду, что эта встреча пройдет позднее.Вице-премьер также сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре."Мы настаиваем на продлении контракта по старой формуле. За четвертый квартал – 214 долларов за тысячу кубометров газа. В первом квартале следующего года – 280 долларов за тысячу кубометров. Мы будем просить продления контракта на прошлогодних условиях", – добавил вице-премьер.Спыну добавил, что наряду с продолжающимися переговорами с ПАО "Газпром" правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.13 октября в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.По словам вице-премьера правительства Андрея Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.

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https://ru.sputnik.md/20211020/spynu-ne-smog-rezultaty-vizita-poland-gaz-45742461.html

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в молдове, молдова, экс-премьер, поставки газа, ион кику