https://ru.sputnik.md/20211021/finish-voz-analiz-zaklyuchitelny-danny--sputnik-v--45763502.html

Финишная прямая – ВОЗ готова к анализу заключительных данных по "Спутнику V"

Финишная прямая – ВОЗ готова к анализу заключительных данных по "Спутнику V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает финальных данных для анализа российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

2021-10-21T22:38+0300

2021-10-21T22:38+0300

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коронавирус

данные

воз

анализ

спутник v

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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает финальных данных для анализа российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости. Как сообщается в пресс-службе ВОЗ, организация готова продолжить процедуру оценки российской вакцины для чрезвычайного использования.Ранее сообщалось о том, что российская сторона ожидает, что ВОЗ одобрит вакцину в течение ближайших месяцев. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, фонд рассчитывает, что группа инспекторов ВОЗв скором времени приедет в Россию."Всемирная организация здравоохранения приветствует подписание РФПИ всех юридических соглашений, которые необходимы для оценки (вакцины - ред.) при включении в список для чрезвычайного использования. Мы ожидаем получить полные данные для анализа и продолжения процесса оценки", - заявили агентству в ВОЗ."Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали РФПИ и НИЦ Гамалеи.

https://ru.sputnik.md/20211014/voz-ne-isklyuchaet-covid-19-rasprostranilsya-laboratornoy-utechki-45517793.html

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