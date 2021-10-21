Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211021/finish-voz-analiz-zaklyuchitelny-danny--sputnik-v--45763502.html
Финишная прямая – ВОЗ готова к анализу заключительных данных по "Спутнику V"
Финишная прямая – ВОЗ готова к анализу заключительных данных по "Спутнику V"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает финальных данных для анализа российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
2021-10-21T22:38+0300
2021-10-21T22:38+0300
коронавирус
данные
воз
анализ
спутник v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45368119_0:413:2875:2030_1920x0_80_0_0_524d942a6ef0f85c8aa95a96318d3c3a.jpg
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает финальных данных для анализа российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости. Как сообщается в пресс-службе ВОЗ, организация готова продолжить процедуру оценки российской вакцины для чрезвычайного использования.Ранее сообщалось о том, что российская сторона ожидает, что ВОЗ одобрит вакцину в течение ближайших месяцев. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, фонд рассчитывает, что группа инспекторов ВОЗв скором времени приедет в Россию."Всемирная организация здравоохранения приветствует подписание РФПИ всех юридических соглашений, которые необходимы для оценки (вакцины - ред.) при включении в список для чрезвычайного использования. Мы ожидаем получить полные данные для анализа и продолжения процесса оценки", - заявили агентству в ВОЗ."Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали РФПИ и НИЦ Гамалеи.
https://ru.sputnik.md/20211014/voz-ne-isklyuchaet-covid-19-rasprostranilsya-laboratornoy-utechki-45517793.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45368119_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_9cda23c6e57dbe1088e474218b859333.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
данные, воз, анализ, спутник v

Финишная прямая – ВОЗ готова к анализу заключительных данных по "Спутнику V"

22:38 21.10.2021
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОбязательную вакцинацию для ряда категорий граждан вводят в Свердловской области и Екатеринбурге
Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан вводят в Свердловской области и Екатеринбурге - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Ожидается, что ВОЗ одобрит вакцину в ближайшие пару месяцев.
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает финальных данных для анализа российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости. Как сообщается в пресс-службе ВОЗ, организация готова продолжить процедуру оценки российской вакцины для чрезвычайного использования.
Ранее сообщалось о том, что российская сторона ожидает, что ВОЗ одобрит вакцину в течение ближайших месяцев. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, фонд рассчитывает, что группа инспекторов ВОЗв скором времени приедет в Россию.
"Всемирная организация здравоохранения приветствует подписание РФПИ всех юридических соглашений, которые необходимы для оценки (вакцины - ред.) при включении в список для чрезвычайного использования. Мы ожидаем получить полные данные для анализа и продолжения процесса оценки", - заявили агентству в ВОЗ.
"Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.
Эмблема ВОЗ, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
Коронавирус
ВОЗ не исключает, что COVID-19 распространился из-за лабораторной утечки
14 октября, 18:32
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали РФПИ и НИЦ Гамалеи.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:05Вакцинация подростков от COVID-19 поможет защитить взрослое население
22:38Финишная прямая – ВОЗ готова к анализу заключительных данных по "Спутнику V"
22:15Будет ли Молдова добывать собственные нефть и газ
22:12Курс валют на пятницу: доллар и евро дорожают
21:44Санду надеется на опыт Австрии в сфере энергетической безопасности
21:20Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
21:11Путин назвал условия для увеличения поставок газа в Европу
20:35Генсек ООН заявил о наивысшем за 40 лет уровне ядерной угрозы
19:56В России могут упростить процедуру получения гражданства для соотечественников
19:28Владимир Путин: Россия готова работать совместно над решением мировых проблем
19:15Спикер парламента Молдовы встретился с главой ПА ОБСЕ
18:51Путин - о пандемии: потерь больше, чем от Первой мировой войны
18:45Ирина Влах: "Путин - мудрый и сильный политик"
18:16В МВФ рассказали, какие условия выдвинули Молдове
17:49Россия не будет игнорировать участие Санду в "Крымской платформе"
17:29Экс-премьер Кику - о ценах на газ: рискуем заморозить людей и экономику
17:17В Кишиневе прошел мастер-класс ГИТИСа
17:00Выступление Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи
16:47В многоэтажном доме в Резине произошел взрыв
16:26Валентина Матвиенко и Игорь Гросу встретились в Афинах