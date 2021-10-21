https://ru.sputnik.md/20211021/finish-voz-analiz-zaklyuchitelny-danny--sputnik-v--45763502.html
Финишная прямая – ВОЗ готова к анализу заключительных данных по "Спутнику V"
Финишная прямая – ВОЗ готова к анализу заключительных данных по "Спутнику V"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает финальных данных для анализа российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
2021-10-21T22:38+0300
2021-10-21T22:38+0300
2021-10-21T22:38+0300
коронавирус
данные
воз
анализ
спутник v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45368119_0:413:2875:2030_1920x0_80_0_0_524d942a6ef0f85c8aa95a96318d3c3a.jpg
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает финальных данных для анализа российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости. Как сообщается в пресс-службе ВОЗ, организация готова продолжить процедуру оценки российской вакцины для чрезвычайного использования.Ранее сообщалось о том, что российская сторона ожидает, что ВОЗ одобрит вакцину в течение ближайших месяцев. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, фонд рассчитывает, что группа инспекторов ВОЗв скором времени приедет в Россию."Всемирная организация здравоохранения приветствует подписание РФПИ всех юридических соглашений, которые необходимы для оценки (вакцины - ред.) при включении в список для чрезвычайного использования. Мы ожидаем получить полные данные для анализа и продолжения процесса оценки", - заявили агентству в ВОЗ."Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали РФПИ и НИЦ Гамалеи.
https://ru.sputnik.md/20211014/voz-ne-isklyuchaet-covid-19-rasprostranilsya-laboratornoy-utechki-45517793.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45368119_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_9cda23c6e57dbe1088e474218b859333.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
данные, воз, анализ, спутник v
Финишная прямая – ВОЗ готова к анализу заключительных данных по "Спутнику V"
Ожидается, что ВОЗ одобрит вакцину в ближайшие пару месяцев.
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает финальных данных для анализа российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости
. Как сообщается в пресс-службе ВОЗ, организация готова продолжить процедуру оценки российской вакцины для чрезвычайного использования.
Ранее сообщалось о том, что российская сторона ожидает, что ВОЗ одобрит вакцину в течение ближайших месяцев. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, фонд рассчитывает, что группа инспекторов ВОЗв скором времени приедет в Россию.
"Всемирная организация здравоохранения приветствует подписание РФПИ всех юридических соглашений, которые необходимы для оценки (вакцины - ред.) при включении в список для чрезвычайного использования. Мы ожидаем получить полные данные для анализа и продолжения процесса оценки", - заявили агентству в ВОЗ.
"Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали РФПИ и НИЦ Гамалеи.