https://ru.sputnik.md/20211021/gavrilitsa-sherif-schet-bank-45755916.html
Гаврилица пообещала выяснить, почему "Шериф" не может открыть счет в банках Молдовы
Гаврилица пообещала выяснить, почему "Шериф" не может открыть счет в банках Молдовы
Футбольный клуб Шериф не может открыть в молдавских банках валютные счета и не получает заработанные деньги за игры Лиги чемпионов
2021-10-21T12:44+0300
2021-10-21T12:44+0300
2021-10-21T12:46+0300
фк "шериф"
вадим красносельский
наталья гаврилица
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица пообещала разобраться, почему тираспольский футбольный клуб "Шериф" испытывает трудности при открытии валютных счетов в молдавских банках. Об этом Sputnik Молдова сообщили в пресс-службе правительства.О проблемах "Шерифа" и других хозяйствующих субъектов Приднестровья во время телефонного разговора премьеру рассказал глава Приднестровья Вадим Красносельский.В сообщении для прессы на сайте главы Приднестровья также говорится, что во время разговора с премьером Молдовы Вадим Красносельский говорил о хозяйствующих субъектах Приднестровья, которым отказывают в открытии счетов в молдавских банках.В пресс-службе главы молдавского правительства сообщили, что премьер пообещала разобраться в вопросе.Напомним, тираспольский "Шериф" стал первым молдавским клубом, пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.Всего тираспольский "Шериф" уже заработал за время выступления в Лиге чемпионов в нынешнем футбольном сезоне более 22 миллионов евро. Это около четырех годовых бюджетов клуба. 15,7 миллиона евро клуб получит за выход в групповой этап Лиги чемпионов, 5,6 миллиона – за две победы в группе и 1,2 миллиона – на основании рейтинга выступлений за последние десять лет.Отметим, проблема взаимодействия экономических агентов приднестровского региона банками страны – одна из постоянных тем процесса приднестровского урегулирования.О проблеме приднестровских экономических агентов начали говорить в сентябре 2019-го. Тогда первый заместитель председателя тираспольского Центробанка Алексей Мельник, заявил, что еще с июня 2019 года стали поступать требования коммерческих банков Молдовы к приднестровским предприятиям по закрытию счетов.В Национальном банке Молдовы, в свою очередь, выступили с заявлением, что Молдова стала частью процесса ужесточения правил "по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" и теперь вынуждены требовать большей транспарентности от держателей банковских счетов.
https://ru.sputnik.md/20210928/stoimost-sostavov-klubov-ligi-chempionov-uefa-45070940.html
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фк "шериф", вадим красносельский, наталья гаврилица, в молдове, молдова
Гаврилица пообещала выяснить, почему "Шериф" не может открыть счет в банках Молдовы
12:44 21.10.2021 (обновлено: 12:46 21.10.2021)
Проблемы тираспольского футбольного клуба стали предметом разговора премьера Наталья Гаврилицы и главы Приднестровья Вадима Красносельского.
КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица пообещала разобраться, почему тираспольский футбольный клуб "Шериф" испытывает трудности при открытии валютных счетов в молдавских банках. Об этом Sputnik Молдова
сообщили в пресс-службе правительства.
О проблемах "Шерифа" и других хозяйствующих субъектов Приднестровья во время телефонного разговора премьеру рассказал глава Приднестровья Вадим Красносельский.
В сообщении для прессы на сайте главы Приднестровья также говорится, что во время разговора с премьером Молдовы Вадим Красносельский говорил о хозяйствующих субъектах Приднестровья, которым отказывают в открытии счетов в молдавских банках.
"В качестве примера упомянул футбольный клуб "Шериф". Спортсмены тираспольской команды, которая является локомотивом всего молдавского футбола, не могут получить заработанные средства, так как клубу не дают возможности открыть валютный счет в банковской сети Молдовы", — говорится в сообщении.
В пресс-службе главы молдавского правительства сообщили, что премьер пообещала разобраться в вопросе.
"Господин Красносельский затронул этот вопрос. Премьер ответила, что изучит его и выступит с уточнениями", — сообщили пресс-службе.
Напомним, тираспольский "Шериф" стал первым молдавским клубом, пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
Всего тираспольский "Шериф" уже заработал за время выступления в Лиге чемпионов в нынешнем футбольном сезоне более 22 миллионов евро. Это около четырех годовых бюджетов клуба. 15,7 миллиона евро клуб получит за выход в групповой этап Лиги чемпионов, 5,6 миллиона – за две победы в группе и 1,2 миллиона – на основании рейтинга выступлений за последние десять лет.
Отметим, проблема взаимодействия экономических агентов приднестровского региона банками страны – одна из постоянных тем процесса приднестровского урегулирования.
О проблеме приднестровских экономических агентов начали говорить в сентябре 2019-го. Тогда первый заместитель председателя тираспольского Центробанка Алексей Мельник, заявил, что еще с июня 2019 года стали поступать требования коммерческих банков Молдовы к приднестровским предприятиям по закрытию счетов.
В Национальном банке Молдовы, в свою очередь, выступили с заявлением, что Молдова стала частью процесса ужесточения правил "по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" и теперь вынуждены требовать большей транспарентности от держателей банковских счетов.