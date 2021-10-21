https://ru.sputnik.md/20211021/gavrilitsa-sherif-schet-bank-45755916.html

Гаврилица пообещала выяснить, почему "Шериф" не может открыть счет в банках Молдовы

Гаврилица пообещала выяснить, почему "Шериф" не может открыть счет в банках Молдовы

Футбольный клуб Шериф не может открыть в молдавских банках валютные счета и не получает заработанные деньги за игры Лиги чемпионов

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фк "шериф"

вадим красносельский

наталья гаврилица

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица пообещала разобраться, почему тираспольский футбольный клуб "Шериф" испытывает трудности при открытии валютных счетов в молдавских банках. Об этом Sputnik Молдова сообщили в пресс-службе правительства.О проблемах "Шерифа" и других хозяйствующих субъектов Приднестровья во время телефонного разговора премьеру рассказал глава Приднестровья Вадим Красносельский.В сообщении для прессы на сайте главы Приднестровья также говорится, что во время разговора с премьером Молдовы Вадим Красносельский говорил о хозяйствующих субъектах Приднестровья, которым отказывают в открытии счетов в молдавских банках.В пресс-службе главы молдавского правительства сообщили, что премьер пообещала разобраться в вопросе.Напомним, тираспольский "Шериф" стал первым молдавским клубом, пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.Всего тираспольский "Шериф" уже заработал за время выступления в Лиге чемпионов в нынешнем футбольном сезоне более 22 миллионов евро. Это около четырех годовых бюджетов клуба. 15,7 миллиона евро клуб получит за выход в групповой этап Лиги чемпионов, 5,6 миллиона – за две победы в группе и 1,2 миллиона – на основании рейтинга выступлений за последние десять лет.Отметим, проблема взаимодействия экономических агентов приднестровского региона банками страны – одна из постоянных тем процесса приднестровского урегулирования.О проблеме приднестровских экономических агентов начали говорить в сентябре 2019-го. Тогда первый заместитель председателя тираспольского Центробанка Алексей Мельник, заявил, что еще с июня 2019 года стали поступать требования коммерческих банков Молдовы к приднестровским предприятиям по закрытию счетов.В Национальном банке Молдовы, в свою очередь, выступили с заявлением, что Молдова стала частью процесса ужесточения правил "по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" и теперь вынуждены требовать большей транспарентности от держателей банковских счетов.

https://ru.sputnik.md/20210928/stoimost-sostavov-klubov-ligi-chempionov-uefa-45070940.html

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фк "шериф", вадим красносельский, наталья гаврилица, в молдове, молдова