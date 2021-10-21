https://ru.sputnik.md/20211021/gensek-oon-naivysshem-40-let-uroveni-yadernaea-ugroza-45779253.html
Генсек ООН заявил о наивысшем за 40 лет уровне ядерной угрозы
Генсек ООН заявил о наивысшем за 40 лет уровне ядерной угрозы
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил на заседании СБ ООН о наивысшем за 40 лет уровне ядерной угрозы
2021-10-21T20:35+0300
2021-10-21T20:35+0300
2021-10-21T20:35+0300
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ядерная угроза
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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о растущих расходах на вооружение во всем мире, что вызывает беспокойство и угрозу глобального кризиса. Также генсек предупредил о наивысшем за последние десятилетия уровне ядерной угрозы, передает РИА Новости."Мы сталкиваемся с величайшей лавиной кризисов для поколения — мир катится вспять с растущей скоростью. Мы вновь видим военные перевороты, началась новая гонка вооружений", — сказал он на заседании СБ ООН.По его словам, в прошлом году военные расходы в процентах от ВВП выросли больше всего с 2009-го и составляют сейчас около двух триллионов долларов в год.
https://ru.sputnik.md/20211021/vladimir-putin-rossiya-gotova-rabota-sovmestno-reshenie-mirovie-problemi-45777538.html
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оон, ядерная угроза
Генсек ООН заявил о наивысшем за 40 лет уровне ядерной угрозы
Антониу Гутерреш сделал громкое заявление на заседании СБ ООН.
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о растущих расходах на вооружение во всем мире, что вызывает беспокойство и угрозу глобального кризиса. Также генсек предупредил о наивысшем за последние десятилетия уровне ядерной угрозы, передает РИА Новости
.
"Мы сталкиваемся с величайшей лавиной кризисов для поколения — мир катится вспять с растущей скоростью. Мы вновь видим военные перевороты, началась новая гонка вооружений", — сказал он на заседании СБ ООН.
По его словам, в прошлом году военные расходы в процентах от ВВП выросли больше всего с 2009-го и составляют сейчас около двух триллионов долларов в год.