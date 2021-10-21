https://ru.sputnik.md/20211021/irina-vlakh-putin---mudryy-i-silnyy-politik-45773595.html

Ирина Влах: "Путин - мудрый и сильный политик"

Ирина Влах: "Путин - мудрый и сильный политик"

Башкан Гагаузии рассказала о делах автономии румынскому изданию

2021-10-21T18:45+0300

2021-10-21T18:45+0300

2021-10-21T18:45+0300

экономика

владимир путин

политика

ирина влах

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КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Гагаузия готова сотрудничать со всеми партнерами, как с Евросоюзом, Турцией и Россией, так и с другими странами. Об этом заявила глава автономии Ирина Влах в интервью румынскому изданию Ziarul de Iași на полях Инвестиционного форума, который прошел в Комрате.Особые отношения связывают Гагаузию с Российской Федерацией, с которой налажено сотрудничество на уровне регионов, отметила башкан.Отвечая на вопрос журналиста о развитии сотрудничества с Россией, Ирина Влах высоко оценила качества президента РФ как политика."Путин - мудрый и сильный политик", — сказала башкан Гагаузии.По мнению главы автономии, через десять лет Гагаузия сможет стать экономически развитым регионом с высоким уровнем индустриализации и сильным сектором информационных технологий.Вместе с тем препятствием на пути развития Гагаузии является охлаждение интереса центральной власти в Кишиневе к сотрудничеству с властями автономии, сказала Влах.

https://ru.sputnik.md/20211013/vlakh-uzhe-10-mesyatsev-ne-mogu-vstretitsya-s-sandu-45474247.html

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владимир путин, политика, ирина влах