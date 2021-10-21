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Ирина Влах: "Путин - мудрый и сильный политик"
Ирина Влах: "Путин - мудрый и сильный политик"
Башкан Гагаузии рассказала о делах автономии румынскому изданию
2021-10-21T18:45+0300
2021-10-21T18:45+0300
экономика
владимир путин
политика
ирина влах
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КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Гагаузия готова сотрудничать со всеми партнерами, как с Евросоюзом, Турцией и Россией, так и с другими странами. Об этом заявила глава автономии Ирина Влах в интервью румынскому изданию Ziarul de Iași на полях Инвестиционного форума, который прошел в Комрате.Особые отношения связывают Гагаузию с Российской Федерацией, с которой налажено сотрудничество на уровне регионов, отметила башкан.Отвечая на вопрос журналиста о развитии сотрудничества с Россией, Ирина Влах высоко оценила качества президента РФ как политика."Путин - мудрый и сильный политик", — сказала башкан Гагаузии.По мнению главы автономии, через десять лет Гагаузия сможет стать экономически развитым регионом с высоким уровнем индустриализации и сильным сектором информационных технологий.Вместе с тем препятствием на пути развития Гагаузии является охлаждение интереса центральной власти в Кишиневе к сотрудничеству с властями автономии, сказала Влах.
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владимир путин, политика, ирина влах

Ирина Влах: "Путин - мудрый и сильный политик"

18:45 21.10.2021
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаВ Гагаузии стартовал инвестфорум
В Гагаузии стартовал инвестфорум - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Башкан рассказала румынскому изданию об автономии, отношениях с центром и внешних связях Гагаузии.
КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Гагаузия готова сотрудничать со всеми партнерами, как с Евросоюзом, Турцией и Россией, так и с другими странами. Об этом заявила глава автономии Ирина Влах в интервью румынскому изданию Ziarul de Iași на полях Инвестиционного форума, который прошел в Комрате.
Особые отношения связывают Гагаузию с Российской Федерацией, с которой налажено сотрудничество на уровне регионов, отметила башкан.
Отвечая на вопрос журналиста о развитии сотрудничества с Россией, Ирина Влах высоко оценила качества президента РФ как политика.
"Путин - мудрый и сильный политик", — сказала башкан Гагаузии.
По мнению главы автономии, через десять лет Гагаузия сможет стать экономически развитым регионом с высоким уровнем индустриализации и сильным сектором информационных технологий.
Башкан Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
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Вместе с тем препятствием на пути развития Гагаузии является охлаждение интереса центральной власти в Кишиневе к сотрудничеству с властями автономии, сказала Влах.
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