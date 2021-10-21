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Где в Кишиневе 21 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 21 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре в Кишиневе в четверг, 21 октября, до 18.00
2021-10-21T10:18+0300
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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 21 октября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Траян, 23/1, возле бара "Бульвар".Автобус отправится в Бачой и будет работать на улице Индепенденцей, 125, у здания примэрии.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 22 октябряТроллейбус разместится в секторе Чеканы, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 32, возле КЦ Kaufland.Автобус отправится в Сынжеру и будет работать на улице 31 августа, 9, у Дома культуры.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-ogranicheniya-anti-covid-45734529.html
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 21 октября находятся мобильные пункты вакцинации

10:18 21.10.2021
157
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 21 октября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Траян, 23/1, возле бара "Бульвар".
Автобус отправится в Бачой и будет работать на улице Индепенденцей, 125, у здания примэрии.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 22 октября

Троллейбус разместится в секторе Чеканы, на проспекте Мирча чел Бэтрын, 32, возле КЦ Kaufland.
Автобус отправится в Сынжеру и будет работать на улице 31 августа, 9, у Дома культуры.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Главный корпус городской клинической больницы - Sputnik Молдова, 1920, 20.10.2021
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1467
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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