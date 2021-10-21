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Минздрав Молдовы ведет переговоры с Россией для закупки вакцины "Спутник V"
Минздрав Молдовы ведет переговоры с Россией для закупки вакцины "Спутник V"
Глава Минздрава Молдовы Немеренко заявила о ведении переговоров с Россией по закупке вакцины от коронавируса "Спутник V"
2021-10-21T15:38+0300
2021-10-21T15:56+0300
в молдове
коронавирус
молдова
вакцинация
спутник v
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Молдавский Минздрав ведет переговоры с российской стороной по закупке вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом заявила на заседании парламента глава Минздрава Алла Немеренко, отвечая на вопрос депутата Блока коммунистов и социалистов Богдана Цырди о закупке российского препарата. В то же время она подчеркнула, что молдавские власти предоставили гражданам большой выбор прививок против COVID-19.Дискуссии в парламенте проходят во время рассмотрения законопроекта об отмене выплат в размере 16 тысяч леев невакцинированному медперсоналу, заразившемуся коронавирусом. По словам главы Минздрава, подобные меры помогут улучшить показатели по уровню вакцинации среди сотрудников сферы здравоохранения и стране в целом.
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в молдове, молдова, вакцинация, спутник v, алла немеренко

Минздрав Молдовы ведет переговоры с Россией для закупки вакцины "Спутник V"

15:38 21.10.2021 (обновлено: 15:56 21.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausСпецборт МЧС России с вакциной "Спутник V" приземлился в аэропорту Кишинева
Спецборт МЧС России с вакциной Спутник V приземлился в аэропорту Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Министр здравоохранения Молдовы заявила, что власти ведут переговоры с Инвестиционным фондом России.
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Молдавский Минздрав ведет переговоры с российской стороной по закупке вакцины против коронавируса "Спутник V".
Об этом заявила на заседании парламента глава Минздрава Алла Немеренко, отвечая на вопрос депутата Блока коммунистов и социалистов Богдана Цырди о закупке российского препарата.
"Довожу до вашего сведения, что мы ведем переговоры с Инвестиционным фондом России по вопросу закупки указанной вакцины. То, чего не сделали вы раньше. О результатах этих переговоров я проинформирую вас лично", - отметила Немеренко.
В то же время она подчеркнула, что молдавские власти предоставили гражданам большой выбор прививок против COVID-19.
Дискуссии в парламенте проходят во время рассмотрения законопроекта об отмене выплат в размере 16 тысяч леев невакцинированному медперсоналу, заразившемуся коронавирусом.
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По словам главы Минздрава, подобные меры помогут улучшить показатели по уровню вакцинации среди сотрудников сферы здравоохранения и стране в целом.
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