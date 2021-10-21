https://ru.sputnik.md/20211021/minzdrav-moldovy-peregovory-sputnik-v-45764962.html

Минздрав Молдовы ведет переговоры с Россией для закупки вакцины "Спутник V"

Минздрав Молдовы ведет переговоры с Россией для закупки вакцины "Спутник V"

Глава Минздрава Молдовы Немеренко заявила о ведении переговоров с Россией по закупке вакцины от коронавируса "Спутник V"

2021-10-21T15:38+0300

2021-10-21T15:38+0300

2021-10-21T15:56+0300

в молдове

коронавирус

молдова

вакцинация

спутник v

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Молдавский Минздрав ведет переговоры с российской стороной по закупке вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом заявила на заседании парламента глава Минздрава Алла Немеренко, отвечая на вопрос депутата Блока коммунистов и социалистов Богдана Цырди о закупке российского препарата. В то же время она подчеркнула, что молдавские власти предоставили гражданам большой выбор прививок против COVID-19.Дискуссии в парламенте проходят во время рассмотрения законопроекта об отмене выплат в размере 16 тысяч леев невакцинированному медперсоналу, заразившемуся коронавирусом. По словам главы Минздрава, подобные меры помогут улучшить показатели по уровню вакцинации среди сотрудников сферы здравоохранения и стране в целом.

https://ru.sputnik.md/20211012/ekspert-voz-sputnik-khoroshaya-vaktsina-nadeemsya-chto-ee-odobryat-45446989.html

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в молдове, молдова, вакцинация, спутник v, алла немеренко