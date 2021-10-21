https://ru.sputnik.md/20211021/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-45777664.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено новых случаев инфицирования COVID-19.

2021-10-21T21:20+0300

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коронавирус

молдова

минздрав молдовы

заболевшие

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КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1787 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Отмечены восемь случаев импорта инфекции: четыре -из Франции, по одному - из Германии, Италии, Великобритании и Украины.Общее число случаев заражения в стране достигло 323 469.У медработников выявлено 27 случаев заражения: 12 – у врачей, восемь – у медсестер, семь – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 9264 теста.Всего в больницах находятся 2731 пациент, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 251 (к аппаратам ИВЛ подключены 34).В то же время за сутки выздоровело 1450 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 302 147.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 40 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7 386.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211020/strana-es-vysokii-temp-vaktsinatsiia-covid-19-45738025.html

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молдова, минздрав молдовы, заболевшие