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В многоэтажном доме в Резине произошел взрыв
В многоэтажном доме в Резине произошел взрыв
Взрыв прогремел в одной из квартир на четвертом этаже в Резине
2021-10-21T16:47+0300
2021-10-21T16:49+0300
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. В Резине в четверг произошел взрыв в квартире многоэтажного жилого дома, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. По данным спасателей, два жильца квартиры успели эвакуироваться: один из них получил незначительные ожоги. "В результате взрыва были повреждены окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на улице 27 августа 1989. На место происшествия прибыли спасатели. Взрыв спровоцировал пожар в комнате площадью 15 квадратных метров", - говорится в сообщении ГИЧС. Как уточнили в ведомстве, огонь ликвидировали примерно за десять минут. В ходе операции по тушению сотрудники ГИЧС вынесли из помещения газовый баллон пропан-бутана. Причина взрыва выясняется.
https://ru.sputnik.md/20211010/krupnyy-pozhar-kishineve-zadeystvovali-devyat-ekipazhey-spasateley-45396687.html
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в молдове, взрыв, молдова, резина

В многоэтажном доме в Резине произошел взрыв

16:47 21.10.2021 (обновлено: 16:49 21.10.2021)
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© Telegram / IGSU al MAI al RMВ многоэтажном доме в Резине произошел взрыв
В многоэтажном доме в Резине произошел взрыв - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Telegram / IGSU al MAI al RM
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Взрыв прогремел в одной из квартир на четвертом этаже.
КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. В Резине в четверг произошел взрыв в квартире многоэтажного жилого дома, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
По данным спасателей, два жильца квартиры успели эвакуироваться: один из них получил незначительные ожоги.
"В результате взрыва были повреждены окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на улице 27 августа 1989. На место происшествия прибыли спасатели. Взрыв спровоцировал пожар в комнате площадью 15 квадратных метров", - говорится в сообщении ГИЧС.
Как уточнили в ведомстве, огонь ликвидировали примерно за десять минут.
В ходе операции по тушению сотрудники ГИЧС вынесли из помещения газовый баллон пропан-бутана.
Причина взрыва выясняется.
Пожар в Кишиневе на улице Индустриальной 59/1 - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
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