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Мидриган: почему граждане Молдовы не доверяют силовым структурам
Мидриган: почему граждане Молдовы не доверяют силовым структурам
Эксперт рассказал, какие силовые структуры пользовались доверием граждан во времена СССР и сравнил с современным положением дел
2021-10-21T09:00+0300
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Мидриган: в советское время было две организации с чистой репутацией
Мидриган: в советское время было две организации с чистой репутацией
Низкий уровень доверия граждан к силовым структурам и постоянные обвинения в коррупции – это, увы, часть нынешней молдавской реальности. Однако так было не всегда. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере Павел Мидриган. Он утверждает, что в советское время в двух силовых институтах – прокуратуре и КГБ – работали кристально чистые люди.Мидриган отметил, что в нынешних реалиях граждане не могут полностью доверять людям, которых могут заподозрить в коррупции."Когда граждане видят, что при относительно невысоких зарплатах молдавские прокуроры, представители полиции и других правоохранительных органов владеют дорогими автомобилями и дворцами, то возникает вопрос – откуда все это у чиновника? И на ум приходит быстрый ответ: если не из зарплаты, значит ворует", – заключил эксперт.
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Мидриган: почему граждане Молдовы не доверяют силовым структурам

09:00 21.10.2021 (обновлено: 09:04 21.10.2021)
225
Радио
Мидриган: в советское время было две организации с чистой репутацией
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Эксперт в области права сравнил отношение к правоохранительным органам во времена Советского Союза и в современной Молдове.
Низкий уровень доверия граждан к силовым структурам и постоянные обвинения в коррупции – это, увы, часть нынешней молдавской реальности. Однако так было не всегда. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере Павел Мидриган. Он утверждает, что в советское время в двух силовых институтах – прокуратуре и КГБ – работали кристально чистые люди.

"Случайные люди туда не попадали, поскольку там был определенный подбор и контроль. Именно поэтому тем людям доверяли по-настоящему", – заявил эксперт.

Мидриган отметил, что в нынешних реалиях граждане не могут полностью доверять людям, которых могут заподозрить в коррупции.
"Когда граждане видят, что при относительно невысоких зарплатах молдавские прокуроры, представители полиции и других правоохранительных органов владеют дорогими автомобилями и дворцами, то возникает вопрос – откуда все это у чиновника? И на ум приходит быстрый ответ: если не из зарплаты, значит ворует", – заключил эксперт.
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