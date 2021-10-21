https://ru.sputnik.md/20211021/moldova-silovye-struktury-45693201.html
Мидриган: почему граждане Молдовы не доверяют силовым структурам
Мидриган: почему граждане Молдовы не доверяют силовым структурам
Эксперт рассказал, какие силовые структуры пользовались доверием граждан во времена СССР и сравнил с современным положением дел
2021-10-21T09:00+0300
2021-10-21T09:00+0300
2021-10-21T09:04+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
в молдове
молдова
силовые сруктуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/13/45695503_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af4eec94368ef35fd4a7fee25e37b283.jpg
Мидриган: в советское время было две организации с чистой репутацией
Мидриган: в советское время было две организации с чистой репутацией
Низкий уровень доверия граждан к силовым структурам и постоянные обвинения в коррупции – это, увы, часть нынешней молдавской реальности. Однако так было не всегда. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере Павел Мидриган. Он утверждает, что в советское время в двух силовых институтах – прокуратуре и КГБ – работали кристально чистые люди.Мидриган отметил, что в нынешних реалиях граждане не могут полностью доверять людям, которых могут заподозрить в коррупции."Когда граждане видят, что при относительно невысоких зарплатах молдавские прокуроры, представители полиции и других правоохранительных органов владеют дорогими автомобилями и дворцами, то возникает вопрос – откуда все это у чиновника? И на ум приходит быстрый ответ: если не из зарплаты, значит ворует", – заключил эксперт.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/13/45695503_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_5d7b48905597dab509522b97cac55f36.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, силовые сруктуры
Мидриган: почему граждане Молдовы не доверяют силовым структурам
09:00 21.10.2021 (обновлено: 09:04 21.10.2021)
Эксперт в области права сравнил отношение к правоохранительным органам во времена Советского Союза и в современной Молдове.
Низкий уровень доверия граждан к силовым структурам и постоянные обвинения в коррупции – это, увы, часть нынешней молдавской реальности. Однако так было не всегда. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова
эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере Павел Мидриган. Он утверждает, что в советское время в двух силовых институтах – прокуратуре и КГБ – работали кристально чистые люди.
"Случайные люди туда не попадали, поскольку там был определенный подбор и контроль. Именно поэтому тем людям доверяли по-настоящему", – заявил эксперт.
Мидриган отметил, что в нынешних реалиях граждане не могут полностью доверять людям, которых могут заподозрить в коррупции.
"Когда граждане видят, что при относительно невысоких зарплатах молдавские прокуроры, представители полиции и других правоохранительных органов владеют дорогими автомобилями и дворцами, то возникает вопрос – откуда все это у чиновника? И на ум приходит быстрый ответ: если не из зарплаты, значит ворует", – заключил эксперт.