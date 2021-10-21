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Мидриган: почему граждане Молдовы не доверяют силовым структурам

Мидриган: почему граждане Молдовы не доверяют силовым структурам

Эксперт рассказал, какие силовые структуры пользовались доверием граждан во времена СССР и сравнил с современным положением дел

2021-10-21T09:00+0300

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Мидриган: в советское время было две организации с чистой репутацией Мидриган: в советское время было две организации с чистой репутацией

Низкий уровень доверия граждан к силовым структурам и постоянные обвинения в коррупции – это, увы, часть нынешней молдавской реальности. Однако так было не всегда. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере Павел Мидриган. Он утверждает, что в советское время в двух силовых институтах – прокуратуре и КГБ – работали кристально чистые люди.Мидриган отметил, что в нынешних реалиях граждане не могут полностью доверять людям, которых могут заподозрить в коррупции."Когда граждане видят, что при относительно невысоких зарплатах молдавские прокуроры, представители полиции и других правоохранительных органов владеют дорогими автомобилями и дворцами, то возникает вопрос – откуда все это у чиновника? И на ум приходит быстрый ответ: если не из зарплаты, значит ворует", – заключил эксперт.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, силовые сруктуры