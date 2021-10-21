Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211021/moldove-koronavirus-45749205.html
В Молдове коронавирусом заражаются в три раза чаще чем в мире
В Молдове коронавирусом заражаются в три раза чаще чем в мире
Более опасный и заразный штамм коронавируса выявлен у ребенка из Молдовы - насколько это опасно?
2021-10-21T08:30+0300
2021-10-21T08:30+0300
радио
молдова
игорь додон
партия социалистов республики молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/15/45749413_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_66e23b9a0c0eec439085c87e8333a44d.jpg
В Израиле обнаружили первый случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса "дельта". Вирус выявили во время проверки в аэропорту Бен-Гурион у 11-летнего мальчика, который прилетел из Молдовы. Ранее британские ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса который может быть на 10%-15% более заразным, чем "дельта". Новости не самые приятные, понятно, что новый подвид штамма "дельта" уже гуляет в Молдове. Что ждет нас всех?А также – каково будущее ПСРМ после недавних заявлений Игоря Додона? Свое мнение выскажут эксперты: политолог Борис Шаповалов и эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/15/45749413_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_db093161f29b80c4dfd01db307b383a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, игорь додон, партия социалистов республики молдова, видео

В Молдове коронавирусом заражаются в три раза чаще чем в мире

08:30 21.10.2021
301
© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем пандемию и говорим о будущем ПСРМ.
В Израиле обнаружили первый случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса "дельта". Вирус выявили во время проверки в аэропорту Бен-Гурион у 11-летнего мальчика, который прилетел из Молдовы.
Ранее британские ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса который может быть на 10%-15% более заразным, чем "дельта". Новости не самые приятные, понятно, что новый подвид штамма "дельта" уже гуляет в Молдове. Что ждет нас всех?
А также – каково будущее ПСРМ после недавних заявлений Игоря Додона?
Свое мнение выскажут эксперты: политолог Борис Шаповалов и эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:33Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию
09:00Мидриган: почему граждане Молдовы не доверяют силовым структурам
08:47Мир за сутки: соцсеть Трампа, взрыв в ресторане и COVID-19 в мире
08:30В Молдове коронавирусом заражаются в три раза чаще чем в мире
08:00Волницкий: новая власть Молдовы совершает ошибку
07:30Власти утвердили размеры правительственных стипендий
07:00Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни заканчиваются
00:01Погодные рекорды Молдовы 21 октября
ВчераНовый штамм AY.4.2 добрался до США
ВчераПожизненное за педофилию – правительство России поддержало законопроект
ВчераКурс валют на четверг: лей обваливается
ВчераЭхо войны: в Японии после землетрясения всплыли затопленные военные корабли
ВчераНазвана страна ЕС с самыми высокими темпами вакцинации от COVID-19
ВчераНовый теракт в Кабуле, бои в Баглане: талибы не контролируют Афганистан
ВчераМолдова возьмет в кредит 30 миллионов евро на энергоэффективность медучреждений
ВчераСанду рассказала главе Венецианской комиссии о "правовом государстве"
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераОтзыв послов и назначения: кадровые перестановки в правительстве
ВчераДля граждан Молдовы стоимость роуминга с пятью странами может снизиться
ВчераГендер или пол - российский социолог рассказала, что не так со Стамбульской конвенцией