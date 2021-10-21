https://ru.sputnik.md/20211021/moldove-koronavirus-45749205.html
В Молдове коронавирусом заражаются в три раза чаще чем в мире
В Молдове коронавирусом заражаются в три раза чаще чем в мире
Более опасный и заразный штамм коронавируса выявлен у ребенка из Молдовы - насколько это опасно?
2021-10-21T08:30+0300
2021-10-21T08:30+0300
2021-10-21T08:30+0300
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игорь додон
партия социалистов республики молдова
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В Израиле обнаружили первый случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса "дельта". Вирус выявили во время проверки в аэропорту Бен-Гурион у 11-летнего мальчика, который прилетел из Молдовы. Ранее британские ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса который может быть на 10%-15% более заразным, чем "дельта". Новости не самые приятные, понятно, что новый подвид штамма "дельта" уже гуляет в Молдове. Что ждет нас всех?А также – каково будущее ПСРМ после недавних заявлений Игоря Додона? Свое мнение выскажут эксперты: политолог Борис Шаповалов и эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.
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Сергей Цуркану
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, игорь додон, партия социалистов республики молдова, видео
В Молдове коронавирусом заражаются в три раза чаще чем в мире
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем пандемию и говорим о будущем ПСРМ.
В Израиле обнаружили первый случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса "дельта". Вирус выявили во время проверки в аэропорту Бен-Гурион у 11-летнего мальчика, который прилетел из Молдовы.
Ранее британские ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса который может быть на 10%-15% более заразным, чем "дельта". Новости не самые приятные, понятно, что новый подвид штамма "дельта" уже гуляет в Молдове. Что ждет нас всех?
А также – каково будущее ПСРМ после недавних заявлений Игоря Додона?
Свое мнение выскажут эксперты: политолог Борис Шаповалов и эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.