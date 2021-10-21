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Власти Молдовы намерены выплачивать компенсации за газ из денег МВФ
Власти Молдовы намерены выплачивать компенсации за газ из денег МВФ
Молдова получит крупную сумму денег из которых планируется финансировать социальные проекты, включая компенсации.
2021-10-21T14:23+0300
2021-10-21T14:35+0300
общество
в молдове
молдова
мвф
компенсации
газ
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Благодаря соглашению о новой экономической программе, заключенному с Международным валютным фондом (МВФ), Молдова сможет финансировать различные социальные проекты, включая выплату компенсаций по счетам за энергию и газ. Такое заявление сделала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в четверг на совместном брифинге с представителем МВФ в Кишиневе Роджерсом Чавани.Согласно новой программе МВФ, Молдова в течение трех лет и четырех месяцев получит 564 миллиона долларов. Она объяснила, что деньги также будут направлены на финансирование уже начатых социальных проектов, таких, как повышение пенсий, зарплат, различных субсидий и пособий. Представитель МВФ в Молдове Роджерс Чавани в свою очередь уточнил, что проект нового Соглашения между фондом и республикой рассмотрят в декабре в совете директоров организации. По словам Чавани, если документ будет принят, Молдова до конца года получит выплату в размере 81 миллиона долларов.
https://ru.sputnik.md/20211021/premer-moldova-peregovory-mvf-45758428.html
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в молдове, молдова, мвф, компенсации, газ, наталья гаврилица

Власти Молдовы намерены выплачивать компенсации за газ из денег МВФ

14:23 21.10.2021 (обновлено: 14:35 21.10.2021)
282
© Pixabay / MagnascanГаз
Газ - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
© Pixabay / Magnascan
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдова получит средства от МВФ, из которых планируется финансировать социальные проекты, а также компенсации.
КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Благодаря соглашению о новой экономической программе, заключенному с Международным валютным фондом (МВФ), Молдова сможет финансировать различные социальные проекты, включая выплату компенсаций по счетам за энергию и газ. Такое заявление сделала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в четверг на совместном брифинге с представителем МВФ в Кишиневе Роджерсом Чавани.
Согласно новой программе МВФ, Молдова в течение трех лет и четырех месяцев получит 564 миллиона долларов.

"Мы будем финансировать и новые проекты – компенсации по счетам за энергию для домашних хозяйств и предпринимателей", – пояснила премьер.

Она объяснила, что деньги также будут направлены на финансирование уже начатых социальных проектов, таких, как повышение пенсий, зарплат, различных субсидий и пособий.
Представитель МВФ в Молдове Роджерс Чавани в свою очередь уточнил, что проект нового Соглашения между фондом и республикой рассмотрят в декабре в совете директоров организации.
По словам Чавани, если документ будет принят, Молдова до конца года получит выплату в размере 81 миллиона долларов.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
Экономика
Гаврилица: завершены переговоры с МВФ о запуске новой экономической программы
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