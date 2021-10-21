https://ru.sputnik.md/20211021/moldovy-vyplatit-kompensatsii-za-gaz-mvf-45760998.html

Власти Молдовы намерены выплачивать компенсации за газ из денег МВФ

Власти Молдовы намерены выплачивать компенсации за газ из денег МВФ

Молдова получит крупную сумму денег из которых планируется финансировать социальные проекты, включая компенсации.

2021-10-21T14:23+0300

2021-10-21T14:23+0300

2021-10-21T14:35+0300

общество

в молдове

молдова

мвф

компенсации

газ

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Благодаря соглашению о новой экономической программе, заключенному с Международным валютным фондом (МВФ), Молдова сможет финансировать различные социальные проекты, включая выплату компенсаций по счетам за энергию и газ. Такое заявление сделала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в четверг на совместном брифинге с представителем МВФ в Кишиневе Роджерсом Чавани.Согласно новой программе МВФ, Молдова в течение трех лет и четырех месяцев получит 564 миллиона долларов. Она объяснила, что деньги также будут направлены на финансирование уже начатых социальных проектов, таких, как повышение пенсий, зарплат, различных субсидий и пособий. Представитель МВФ в Молдове Роджерс Чавани в свою очередь уточнил, что проект нового Соглашения между фондом и республикой рассмотрят в декабре в совете директоров организации. По словам Чавани, если документ будет принят, Молдова до конца года получит выплату в размере 81 миллиона долларов.

https://ru.sputnik.md/20211021/premer-moldova-peregovory-mvf-45758428.html

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в молдове, молдова, мвф, компенсации, газ, наталья гаврилица